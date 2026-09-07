Seniorka si po práci na penzii nechala prepočítať dôchodok: Keď zistila sumu, neskrývala sklamanie

Seniorka ostala sklamaná, keď zistila, ako jej práca po odchode do penzie reálne navýšila mesačný dôchodok. Hoci naďalej poctivo pracovala a odvádzala vysoké poistné, Sociálna poisťovňa jej priznala len minimálne zvýšenie. Na postup úradu sa preto sťažovala u ombudsmana Róberta Dobrovodského, ktorý však potvrdil, že výpočet prebehol presne podľa zákona.
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Zvýšenie starobného dôchodku u pracujúcich dôchodcov môže byť pre niektorých z nich sklamaním. Hoci popri poberaní starobného dôchodku pracujú, a teda platia aj odvody, ich penzia sa môže zvýšiť len o nízku sumu. Dôvodom je zákonný spôsob výpočtu, ktorý zohľadňuje obdobie dôchodkového poistenia získané počas poberania starobného dôchodku a osobné mzdové body za toto obdobie. Upozornil na to verejný ochranca práv Róbert Dobrovodský.
Seniorka, ktorú sklamala nová suma dôchodku
Situáciou sa ombudsman zaoberal v súvislosti s podnetom poberateľky starobného dôchodku, ktorá namietala sumu zvýšenia svojho dôchodku po tom, ako počas jeho poberania naďalej pracovala a odvádzala poistné. Verejný ochranca práv však po preskúmaní postupu Sociálnej poisťovne nezistil porušenie jej základných práv a slobôd.
Podávateľku podnetu podľa ombudsmana prekvapilo, že napriek vysokému príjmu zo zamestnania a zaplateným sociálnym odvodom sa jej starobný dôchodok zvýšil len o relatívne nízku sumu. Sociálna poisťovňa však podľa zistení verejného ochrancu práv postupovala pri výpočte v súlade so zákonom. Suma zvýšenia bola vypočítaná podľa zákonom ustanoveného vzorca, ktorý zohľadňuje obdobie dôchodkového poistenia získaného počas poberania starobného dôchodku a osobné mzdové body za toto obdobie.
Ako to podľa zákona funguje
Podmienky výpočtu a zvyšovania dôchodkov ustanovuje zákon o sociálnom poistení. Vypočítava sa podľa toho, či dôchodca pracuje počas poberania starobného dôchodku alebo bez neho. V prípade, ak senior pracuje počas poberania starobného dôchodku, zohľadňujú sa dosiahnuté vymeriavacie základy len v polovičnej výške. Ak však pracuje aj po splnení nároku na starobný dôchodok bez jeho poberania, dosiahnuté vymeriavacie základy sa zohľadnia bez krátenia na polovicu a navyše sa pripočíta zvýšenie o 0,5 % za každých 30 dní takéhoto poistenia.
„Rozumiem tomu, že výsledná suma zvýšenia dôchodku môže u pracujúcich dôchodcov vyvolávať pocit sklamania, najmä ak počas roka odviedli vysoké poistné. Úlohou verejného ochrancu práv však nie je posudzovať, či je zákonná úprava politicky alebo ekonomicky najvhodnejšia, ale preveriť, či orgány verejnej moci postupovali v súlade so zákonom a rešpektovali základné práva. V tomto prípade Sociálna poisťovňa postupovala správne a v súlade s platnou legislatívou,“ zhodnotil Dobrovodský.
Zvyšovanie dôchodkov po lete
V tomto čase sa pritom dá predpokladať, že spomínaná seniorka nebude jediná, kto požiada o zvýšenie dôchodku a môže ostať prekvapená novou sumou. Ak sa totiž seniori rozhodnú v lete privyrobiť si, zákon ich nijakým spôsobom neobmedzuje a neukladá im ani povinnosť oznámiť to Sociálnej poisťovni. V určitých prípadoch si dokonca môžu uplatniť odvodovú úľavu. Výnimkou je len poberanie predčasného starobného dôchodku, pri ktorom môžu pracovať na dohodu len, ak ich ročný príjem nepresiahne stanovenú hranicu.
Po práci počas letných mesiacov a následnom ukončení pracovného pomeru môžu hneď požiadať o prepočet a zvýšenie svojho starobného dôchodku. Treba však myslieť na to, že individuálnu žiadosť smú podať maximálne raz za kalendárny rok. Naopak, ak by ich práca po lete naďalej pokračovala, žiadnu žiadosť vypisovať nemusia. V takom prípade im Sociálna poisťovňa sumu dôchodku navýši úplne automaticky, a to vždy od januára nasledujúceho roka.
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