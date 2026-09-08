Dlhy 770 miliónov eur a koniec. Najväčší bankrot v histórii Slovenska ukáže, koľko peňazí dostanú ľudia späť

Zásah polície vo firme Arca Investments

Foto: TASR - Jaroslav Novák

Martin Cucík
Arca Investments definitívne skončila v konkurze. Skupina po sebe zanechala dlhy vyše 770 miliónov eur a jej bývalé firmy dodnes pôsobia na Slovensku aj v Česku.

Jedna z najväčších finančných káuz posledných rokov sa posunula do ďalšej fázy. Na majetok spoločnosti Arca Investments vyhlásil Okresný súd Nitra konkurz. Firma, ktorej problémy sa začali naplno prejavovať už pred šiestimi rokmi, tak definitívne končí v rukách konkurzného správcu. Dlží stovky miliónov, zažila policajný zásah aj kauzu s Igorom Matovičom.

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Rozhodnutie súdu padlo 4. septembra. Informáciu následne potvrdil prokurista spoločnosti RYG Investments Pavol Krúpa. Arca Investments sa tak po neúspešnej reštrukturalizácii dostáva do konkurzu. O jej majetku už nebude rozhodovať samotná spoločnosť, ale konkurzný správca pod dohľadom súdu.

Na prvý pohľad môže ísť o ďalší veľký firemný bankrot. Pri pohľade na to, čo všetko bolo v minulosti súčasťou skupiny Arca Capital, však vyzerá celý príbeh úplne inak. Arca nebola iba finančná spoločnosť. Vybudovala sieť podnikov od potravín cez energetiku až po priemysel a reality. Arca Investments po svojom páde zanechala záväzky presahujúce 770 miliónov eur, čo z celého prípadu urobilo jeden z najväčších firemných bankrotov v česko-slovenskom priestore.

Problémy sa naplno ukázali v roku 2020

Finančná skupina Arca sa dostala do vážnych problémov v roku 2020. Spoločnosť mala vysoké záväzky voči investorom a ďalším veriteľom a jej situácia sa postupne stala jedným z najväčších insolvenčných prípadov v česko-slovenskom priestore.

Ako informoval portál Aktuality, zaujímavou postavou v príbehu bola aj Pavlína Matovičová, manželka bývalého premiéra Igora Matoviča, ktorá patrila medzi významných veriteľov Arca Investments a do skupiny vložila milióny eur.

Igor Matovič
Foto: TASR – Dano Veselský

V roku 2021 veritelia rozhodli, že spoločnosť dostane šancu na reštrukturalizáciu. Za tento postup hlasovalo 99 percent zúčastnených veriteľov. Plán mal zabezpečiť, aby veritelia získali späť aspoň časť svojich peňazí.

Počítalo sa s minimálne 50-percentným uspokojením pohľadávok nezabezpečených veriteľov a s presunom väčšiny majetku do novej spoločnosti v Českej republike. Reštrukturalizácia však napokon narazila na odpor časti veriteľov a skončila na súdoch.

Ústavý súd a obrovské portfólio

Slovenská časť Arca Investments získala v apríli 2023 súhlas s reštrukturalizačným plánom. Proti nemu však vystúpila spoločnosť RYG Investments. Tá tvrdila, že plán nespĺňa zákonnú podmienku týkajúcu sa minimálneho uspokojenia nezabezpečených veriteľov. Spor sa dostal až na Ústavný súd SR.

Ten v októbri 2024 rozhodol, že pri potvrdení reštrukturalizačného plánu boli porušené práva sťažovateľa na súdnu ochranu a spravodlivé súdne konanie. Prípad preto vrátil na ďalšie rozhodovanie.

Pred finančnými problémami však Arca vybudovala skupinu, ktorej záber bol naozaj široký. Jej firmy pôsobili v maloobchode, energetike, priemysle, zdravotníctve, cestovnom ruchu aj finančných službách.

Potraviny Delia
Foto: Delia

V portfóliu sa objavili potraviny, elektrárne, fabriky, kúpele, hotely, personálna agentúra či zdravotnícke zariadenia. Niektoré z týchto značiek poznali bežní ľudia, pri iných možno ani netušili, že za nimi stojí práve skupina Arca.

Medzi najznámejšie projekty patrila sieť Delia Potraviny, ktorú poznajú najmä ľudia z Bratislavy. Arca v minulosti prostredníctvom tejto značky prevádzkovala desiatky predajní, kaviarne Delia Coffee aj internetový obchod. V jednom období mala podľa údajov skupiny 31 predajní a štyri kaviarne. Značka pritom funguje aj dnes, hoci jej vlastnícka štruktúra a prepojenie so skupinou Arca sa počas rokov menili.

Arca mala silné zastúpenie aj v energetike. Prostredníctvom svojich spoločností prevádzkovala projekty na výrobu tepla a elektriny vrátane elektrární na biomasu v Topoľčanoch a Bardejove. Podľa údajov skupiny elektráreň v Topoľčanoch zásobovala teplom približne 8 500 domácností, ďalší projekt v Bardejove viac ako 7 000 domácností.

Tisíce pracovníkov pod jednou značkou

Ďalším obrovským biznisom bola personálna skupina Manuvia. Arca Capital uvádzala, že po spojení viacerých personálnych agentúr pod jednu strechu Manuvia združovala viac ako 12 000 pracovníkov a zabezpečovala aj ubytovanie pre zamestnancov veľkých firiem v Česku a na Slovensku.

Rozsah podnikania bol pritom ešte väčší. V rozhovore pre Denník N z apríla 2020 vtedajší šéf Arca Capital Rastislav Velič uviedol, že vo firmách skupiny vrátane personálnych agentúr mali viac ako 20 000 zamestnancov. V tom čase podľa neho stále pracovala drvivá väčšina z nich. V roku 2019 bola podľa dát Finstatu najväčšou personálnou agentúrou na Slovensku.

Nie je teda prekvapením, že Manuvia patrí medzi najhodnotnejšie aktíva v tejto skupine a podľa informácií veriteľov sa pripravuje jej predaj tak, aby z neho získali čo najviac veritelia Arcy.

Podľa aktuálnych informácií veriteľov boli podiely v spoločnostiach, cez ktoré bola Manuvia majetkovo prepojená s Arca Investments, prevedené na českú spoločnosť AI Czech holding kontrolovanú veriteľským výborom.

Teraz bude rozhodovať konkurz. Správca bude riešiť zostávajúci majetok Arca Investments a jeho speňaženie, pričom získané peniaze pôjdu na uspokojenie veriteľov. Samotný konkurz pritom neznamená koniec všetkých firiem, ktoré boli s Arca v minulosti spojené. Tie môžu ďalej fungovať, no ich podiely a majetok sa môžu stať predmetom ďalších predajov.

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