„Nedá sa piť,“ tvrdia Slováci: Voda z kohútika zmenila chuť. Vodárenská spoločnosť vysvetlila, čo sa deje

Mnoho Slovákov nekupuje balené vody, no siaha po pitnej vode z vodovodného kohútika. Košičania sú ale v posledných dňoch nespokojní. Chuť vody sa podľa nich zmenila. Oslovili sme Východoslovenskú vodárenskú spoločnosť a zisťovali sme, čo sa deje.
správy od nás budete mať ako prví.
Zmenu sme si všimli aj my
Na sociálnych sieťach sa objavilo viacero príspevkov, v ktorých sa Košičania sťažujú, že sa zmenila chuť vody z vodovodného kohútika. „Nezaznamenali ste v posledných týždňoch zmenenú kvalitu pitnej vody na našom sídlisku?“ pýta sa autor jedného z príspevkov. Pribudli pod ním desiatky komentárov.
Niektoré reakcie sú miernejšie, ľudia hodnotia, že si zmenu skutočne všimli. Iní ale ostro kritizujú a chuť a kvalita vody sa im nepozdávajú. „Chutí ako voda z bazéna,“ myslí si jeden z komentujúcich. Ďalší dodávajú, že voda sa po zmene nedá piť a dokonca aj čaj, ktorý z nej varia, chutí nepríjemne. „Cítiť chlór, hlavne ráno,“ popisujú iní.
Jedna z používateliek sociálnej siete sa posťažovala, že po novom ostáva v rýchlovarnej kanvici aj výraznejší biely povlak. Ľudia zachádzajú ešte ďalej a vodu označujú za hnusnú a nechutnú. Zmenu v chuti vody sme postrehli aj my, avšak nie je natoľko nepríjemná, aby nás to odradilo od jej pitia.
Oslovili sme vodárenskú spoločnosť
Oslovili sme Východoslovenskú vodárenskú spoločnosť a pýtali sme sa, či registruje sťažnosti obyvateľov. Zaujímalo nás tiež, čo zmenu spôsobilo. V mene vodárenskej spoločnosti nám odpovedala agentúra PENELOPA s.r.o., PR a mediálny zástupca VVS, a.s.
„Vzhľadom na dlhodobé obdobie sucha a nepriaznivú hydrologickú situáciu pristúpila Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., k zmene spôsobu distribúcie vody v jednotlivých mestských častiach mesta Košice. Mestské časti, ktoré boli doposiaľ zásobované z veľkej časti z povrchových vodárenských zdrojov, sú v súčasnosti zásobované z podzemných vodných zdrojov v správe našej spoločnosti, aby sme zabezpečili dostatočné množstvo vody pre zásobovanie mesta Košice,“ dozvedáme sa.
Agentúra dodáva, že vodárne v posledných týždňoch evidujú zvýšený počet podnetov od odberateľov, predovšetkým v súvislosti so zmenou chuti vody. Podnety pritom prichádzajú z rôznych častí mesta Košice.
Voda je v poriadku
„Zmena chuťových a senzorických vlastností súvisí predovšetkým so zmenou zdroja a spôsobu distribúcie vody. Fyzikálno-chemické vlastnosti vody každého vodného zdroja ovplyvňujú chuťové aj senzorické vlastnosti dodávanej vody. Odberatelia, ktorí sú dlhodobo zvyknutí na vodu z konkrétneho vodárenského zdroja, preto môžu pri zmene vodného zdroja vnímať rozdiel v jej chuti, vôni alebo čírosti. Miera vnímania týchto zmien je individuálna – niektorí odberatelia ich nemusia zaznamenať vôbec, zatiaľ čo iní ich môžu vnímať výraznejšie,“ vysvetľuje spoločnosť.
„Samotná zmena chuťových alebo senzorických vlastností neznamená, že je voda zdravotne problematická. Pitná voda dodávaná verejným vodovodom je zdravotne bezpečná a pravidelne kontrolovaná zo strany vodárenskej spoločnosti a Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v zmysle platných legislatívnych predpisov. Dodávaná pitná voda je zdravotne v poriadku a bezpečná a musí spĺňať požiadavky stanovené platnou legislatívou pre pitnú vodu,“ prízvukuje.
„Situáciu priebežne vyhodnocujeme prostredníctvom kontrolných odberov a rozborov vykonávaných v zmysle platnej legislatívy. V prípade jednotlivých podnetov odberateľov sme pripravení vykonať preverenie konkrétnej lokality a podľa potreby prijať príslušné opatrenia,“ vysvetľuje spoločnosť.
Zmena môže trvať ešte nejaký čas
Zároveň dodáva, že vzhľadom na pretrvávajúce obdobie sucha môže distribúcia vody v súčasnej podobe pretrvávať ešte nejaký čas. Návrat k pôvodnej distribúcii závisí od výdatnosti vodných zdrojov a vývoja hydrologickej situácie.
„Ak odberateľ zaznamená zmenenú kvalitu vody, nezvyčajné sfarbenie alebo inú neštandardnú vlastnosť vody, odporúčame túto skutočnosť nahlásiť na dispečing VVS, závod Košice, na telefónnom čísle 055/7952 420. Podnet následne preveríme a v prípade potreby zabezpečíme kontrolu kvality vody v danej lokalite,“ dodáva na záver agentúra.
Zmenu chuti vody si Košičania všimli aj pred niekoľkými mesiacmi. Prečítajte si reakciu vodárenskej spoločnosti.
Nahlásiť chybu v článku