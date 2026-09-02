„Nedá sa piť,“ tvrdia Slováci: Voda z kohútika zmenila chuť. Vodárenská spoločnosť vysvetlila, čo sa deje

Ilustračná foto pohára vody

Foto: interez.sk

Petra Sušaninová
Ľudí nepríjemne prekvapila zmenená chuť vody z vodovodného kohútika.

Mnoho Slovákov nekupuje balené vody, no siaha po pitnej vode z vodovodného kohútika. Košičania sú ale v posledných dňoch nespokojní. Chuť vody sa podľa nich zmenila. Oslovili sme Východoslovenskú vodárenskú spoločnosť a zisťovali sme, čo sa deje.

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Zmenu sme si všimli aj my

Na sociálnych sieťach sa objavilo viacero príspevkov, v ktorých sa Košičania sťažujú, že sa zmenila chuť vody z vodovodného kohútika. „Nezaznamenali ste v posledných týždňoch zmenenú kvalitu pitnej vody na našom sídlisku?“ pýta sa autor jedného z príspevkov. Pribudli pod ním desiatky komentárov.

Niektoré reakcie sú miernejšie, ľudia hodnotia, že si zmenu skutočne všimli. Iní ale ostro kritizujú a chuť a kvalita vody sa im nepozdávajú. „Chutí ako voda z bazéna,“ myslí si jeden z komentujúcich. Ďalší dodávajú, že voda sa po zmene nedá piť a dokonca aj čaj, ktorý z nej varia, chutí nepríjemne. „Cítiť chlór, hlavne ráno,“ popisujú iní.

Ilustračná foto pohára vody
Foto: interez.sk

Jedna z používateliek sociálnej siete sa posťažovala, že po novom ostáva v rýchlovarnej kanvici aj výraznejší biely povlak. Ľudia zachádzajú ešte ďalej a vodu označujú za hnusnú a nechutnú. Zmenu v chuti vody sme postrehli aj my, avšak nie je natoľko nepríjemná, aby nás to odradilo od jej pitia.

Oslovili sme vodárenskú spoločnosť

Oslovili sme Východoslovenskú vodárenskú spoločnosť a pýtali sme sa, či registruje sťažnosti obyvateľov. Zaujímalo nás tiež, čo zmenu spôsobilo. V mene vodárenskej spoločnosti nám odpovedala agentúra PENELOPA s.r.o., PR a mediálny zástupca VVS, a.s.

„Vzhľadom na dlhodobé obdobie sucha a nepriaznivú hydrologickú situáciu pristúpila Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., k zmene spôsobu distribúcie vody v jednotlivých mestských častiach mesta Košice. Mestské časti, ktoré boli doposiaľ zásobované z veľkej časti z povrchových vodárenských zdrojov, sú v súčasnosti zásobované z podzemných vodných zdrojov v správe našej spoločnosti, aby sme zabezpečili dostatočné množstvo vody pre zásobovanie mesta Košice,“ dozvedáme sa.

Agentúra dodáva, že vodárne v posledných týždňoch evidujú zvýšený počet podnetov od odberateľov, predovšetkým v súvislosti so zmenou chuti vody. Podnety pritom prichádzajú z rôznych častí mesta Košice.

Voda je v poriadku

„Zmena chuťových a senzorických vlastností súvisí predovšetkým so zmenou zdroja a spôsobu distribúcie vody. Fyzikálno-chemické vlastnosti vody každého vodného zdroja ovplyvňujú chuťové aj senzorické vlastnosti dodávanej vody. Odberatelia, ktorí sú dlhodobo zvyknutí na vodu z konkrétneho vodárenského zdroja, preto môžu pri zmene vodného zdroja vnímať rozdiel v jej chuti, vôni alebo čírosti. Miera vnímania týchto zmien je individuálna – niektorí odberatelia ich nemusia zaznamenať vôbec, zatiaľ čo iní ich môžu vnímať výraznejšie,“ vysvetľuje spoločnosť.

Vodovodný kohútik
Ilustračná foto: Pexels

„Samotná zmena chuťových alebo senzorických vlastností neznamená, že je voda zdravotne problematická. Pitná voda dodávaná verejným vodovodom je zdravotne bezpečná a pravidelne kontrolovaná zo strany vodárenskej spoločnosti a Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v zmysle platných legislatívnych predpisov. Dodávaná pitná voda je zdravotne v poriadku a bezpečná a musí spĺňať požiadavky stanovené platnou legislatívou pre pitnú vodu,“ prízvukuje.

„Situáciu priebežne vyhodnocujeme prostredníctvom kontrolných odberov a rozborov vykonávaných v zmysle platnej legislatívy. V prípade jednotlivých podnetov odberateľov sme pripravení vykonať preverenie konkrétnej lokality a podľa potreby prijať príslušné opatrenia,“ vysvetľuje spoločnosť.

Ilustračná foto vody tečúcej z kohútika
Ilustračná foto: Pexels

Zmena môže trvať ešte nejaký čas

Zároveň dodáva, že vzhľadom na pretrvávajúce obdobie sucha môže distribúcia vody v súčasnej podobe pretrvávať ešte nejaký čas. Návrat k pôvodnej distribúcii závisí od výdatnosti vodných zdrojov a vývoja hydrologickej situácie.

„Ak odberateľ zaznamená zmenenú kvalitu vody, nezvyčajné sfarbenie alebo inú neštandardnú vlastnosť vody, odporúčame túto skutočnosť nahlásiť na dispečing VVS, závod Košice, na telefónnom čísle 055/7952 420. Podnet následne preveríme a v prípade potreby zabezpečíme kontrolu kvality vody v danej lokalite,“ dodáva na záver agentúra.

Zmenu chuti vody si Košičania všimli aj pred niekoľkými mesiacmi. Prečítajte si reakciu vodárenskej spoločnosti.

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