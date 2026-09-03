Ak vám ešte neprišiel rodičovský dôchodok, nezúfajte. Peniaze dostane druhá veľká skupina seniorov

Mama s dcérou a peniaze

Foto: Pexels

Dana Kleinová
Dôchodky
Rodičovský dôchodok sa vypláca v troch vlnách. Ak ste zatiaľ peniaze nedostali, neznamená to, že vám už neprídu.

V súčasnosti bola ukončená prvá vlna vyplácania rodičovských dôchodkov. V tomto termíne dostali peniaze iba tí seniori, ktorých deti podali daňové priznanie v riadnom termíne, teda do 31. marca 2026. Platba väčšinou dorazila v rovnakom výplatnom termíne ako pravidelný mesačný dôchodok. Ak z technických dôvodov nebolo možné výplatu sprostredkovať spolu s penziou, Sociálna poisťovňa ju zaslala v samostatnom mimoriadnom termíne, avšak stále do konca augusta.

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Kedy dostanú peniaze ďalší seniori

Teraz prichádza na rad druhá vlna vyplácania rodičovských dôchodkov. Tá sa týka tých poberateľov, za ktorých deti v pozícii zamestnancov podali vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane do 30. apríla 2026. Títo seniori môžu očakávať výplatu rodičovského dôchodku počas septembra.

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Najdlhšie si počkajú seniori, ktorých deti si zákonne predĺžili lehotu na podanie daňového priznania (uplatnili si odklad). Platby pre nich budú realizované priebežne až po tom, čo Finančné riaditeľstvo SR dodá potrebné dáta Sociálnej poisťovni.

Špecifická skupina poberateľov

Špecifickú skupinu tvoria poberatelia dôchodkov zo silových rezortov. Týmto seniorom vyplatí asignáciu dane Sociálna poisťovňa najneskôr do 15. dňa kalendárneho mesiaca po doručení údajov, a to rovnakým spôsobom, akým dostávajú svoj štandardný dôchodok.

Ruky seniorky
Foto: Pixabay

Peniaze z asignácie dane dostanú seniori rovnakým spôsobom, akým prijímajú svoj bežný dôchodok – buď prevodom na bankový účet, alebo v hotovosti prostredníctvom doručovateľa Slovenskej pošty. Pôjde o samostatnú platbu, pričom pri pripísaní bude zreteľne uvedený text „2 percentá dane“, aby nedošlo k zámene s inými sociálnymi dávkami. Tak či onak, peniaze dostanú automaticky a nie je potrebné o ne žiadať ani vypisovať žiadne ďalšie tlačivá.

Čoskoro sa možno budú meniť

Zatiaľ čo niektorí seniori na svoje rodičovské dôchodky ešte stále čakajú, v parlamente stále leží na stole návrh na ich úpravu, ktorá by mohla platiť od budúceho roka. Ako sme vás totiž nedávno informovali, niekoľko poslankýň a poslancov v zložení Beáta Jurík, Simona Petrík, Štefan Kišš, Darina Luščíková a Lucia Plaváková predložilo do legislatívneho procesu návrh novely zákona, ktorá by opäť zmenila rodičovský dôchodok a rozšírila okruh jeho poberateľov.

Parlament SR
Foto: TASR – Jakub Kotian

Poslanci predložený návrh pracovne nazvali „Zákon o darovaní 2 % z daní“. Jeho cieľom bolo rozšíriť okruh osôb, ktorým môžu daňovníci priamo pomôcť zo svojich odvedených daní, a to tak, že zatiaľ čo doteraz mohli len deti finančne podporiť svojich rodičov, po novom by mohli aj vnúčatá venovať časť svojich daní svojim starým rodičom.

Iniciátori zmeny tvrdili, že terajší systém dostatočne nereaguje na skutočné rodinné vzťahy a finančnú situáciu slovenských rodín. Novinku by podľa nich privítali najmä ekonomicky aktívni vnuci a vnučky, ktorí chcú materiálne pomôcť starým rodičom, no legislatíva im v tom momentálne bráni.

Kedy sa o tom rozhodne

Návrh novely úspešne prešiel úvodným prijatím v parlamente a predseda NR SR ho pridelil na posúdenie Ústavnoprávnemu výboru a Výboru pre financie a rozpočet. Legislatívny proces tak v súčasnosti pokračuje a spomínané výbory majú čas na prerokovanie návrhu do polovice septembra. O tom, či tento poslanecký návrh nakoniec získa dostatočnú podporu a prejde do ďalšieho legislatívneho konania, sa tak definitívne rozhodne až na jesennej schôdzi parlamentu.

Lehota pre tieto výbory je 11. september 2026 a gestorský Výbor pre financie a rozpočet má následne lehotu do 14. septembra 2026. Potom sa návrh môže dostať späť pred poslancov do druhého čítania, kde sa o ňom bude ďalej rokovať a neskôr hlasovať.

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