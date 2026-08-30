Dermatologička Elizabeth Pavlíčková: Opaľovanie nie je zdravé. Znamienka kontrolujte podľa ABCDE pravidla

Elizabeth Pavlíčková a znamienko cez lupu

Foto: osobný archív Elizabeth Pavlíčkovej / Image by magnific

Klaudia Oselská
Zdravie
„Základom dobrej rutiny v starostlivosti o pleť je šetrné čistenie, hydratácia a opaľovací krém," tvrdí kožná doktorka.

O tom, že SPF by malo byť každodennou súčasťou našej starostlivosti o pokožku, hovoria odborníci čoraz častejšie a hlasnejšie. Napriek tomu ochranu pred slnkom mnohí stále podceňujú – opaľujú sa či chodia do solárií. Prípadov rakoviny kože pritom každoročne pribúda. Problematické sú však aj znamienka. Najmä teraz v lete by ste mali dbať ešte viac o svoju pokožku, chrániť ju pred spálením aj pred dlhodobými následkami slnečného žiarenia. O opaľovaní, znamienkach, soláriách aj o tom, kedy spozornieť, sme sa rozprávali s kožnou doktorkou.

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Dermatologička Elizabeth Pavlíčková nám v našom rozhovore vysvetlila, kedy by ste mali vyhľadať dermatológa a kedy postačí skúsená kozmetička, aké chyby ľudia v súvislosti so starostlivosťou o pleť robia najčastejšie, aký je jej názor na opaľovanie, soláriá a samoopaľovacie spreje, ako by ste si mali chrániť pokožku pred slnkom, ale aj to, či by si mal dať každý aspoň raz do roka skontrolovať znamienka.

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„Najlepšou prevenciou starnutia a vrások je pritom to isté, čo pri prevencii rakoviny kože: dôsledná ochrana pred slnkom, nefajčenie, dostatočná hydratácia a kvalitný spánok,“ povedala v rozhovore dermatologička Elizabeth Pavlíčková.

Elizabeth Pavlíčková
Elizabeth Pavlíčková, foto: osobný archív Elizabeth Pavlíčkovej

Kedy by mal človek vyhľadať kožného doktora, dermatológa a kedy postačí skúsená kozmetička?

Hranica je jednoduchá: ak ide o diagnózu, liečbu alebo čokoľvek, čo sa týka zdravia pokožky – akné, ekzémy, podozrivé znamienka, vypadávanie vlasov či pretrvávajúce začervenanie –, patríte ku kožnému lekárovi (dermatológovi).

Kozmetička je skvelou partnerkou pri estetickej starostlivosti, ošetrení pleti, poradenstve týkajúcom sa domácej rutiny alebo neinvazívnych procedúrach. Problém nastáva vtedy, keď sa kozmetický ošetrovací plán snaží riešiť niečo, čo je v skutočnosti medicínskym problémom. Napríklad, keď niekto roky bojuje s „problematickou pleťou“, hoci v skutočnosti ide o rosaceu alebo hormonálne akné, ktoré si vyžaduje inú liečbu.

Vo všeobecnosti platí: ak sa stav nezlepšuje, mení sa, svrbí, bolí alebo vás trápi dlhšie než niekoľko týždňov, navštívte lekára radšej skôr, nie až ako poslednú možnosť.

Aké sú najčastejšie chyby v starostlivosti o pleť, ktoré ľudia robia?

Najčastejšie vidím priveľa aktívnych látok naraz. Kombináciu retinoidov, kyselín a vitamínu C bez ich postupného zavádzania, čo pokožku skôr podráždi, než jej pomôže. Druhou chybou je vynechávanie opaľovacieho krému, pretože „je zamračené“ alebo „som doma“. A treťou veľmi častou chybou je preháňanie mechanického aj chemického peelingu, buď sa nepoužíva vôbec, alebo príliš agresívne.

Základ dobrej rutiny je pritom jednoduchý: šetrné čistenie, hydratácia, opaľovací krém počas dňa a až následne postupné pridávanie aktívnych látok podľa potrieb konkrétnej pleti.

Aký produkt by nemal chýbať v našej každodennej starostlivosti o pleť?

V článku sa po odomknutí dozvieš

  • aký je jej názor na opaľovanie, soláriá a samoopaľovacie spreje;
  • ako by ste sa mali chrániť pred slnkom;
  • ako by ste si mali kontrolovať znamienka a kedy spozornieť;
  • podľa akých kritérií by ste si mali vyberať kozmetiku;
  • či môže byť dobrá kozmetika aj tá lacná;
  • či sú produkty proti vráskam skutočne účinné;
  • ako sa líši zloženie kozmetických produktov: Európska únia vs Spojené štáty americké?

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