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Zo žien vyrezával maternice a črevá, zjedol obličku: Mäsiar Jack Rozparovač začal vraždiť pred 138 rokmi

Jack Rozparovač ilustrácie

Ilu: Profimedia

Zuzana Veslíková
Jack Rozparovač sa spája s jednou z najväčších nevyriešených záhad histórie. Jeho vraždenie začalo 31. augusta 1888.

Meno Jack Rozparovač počul už hádam každý, aj keď jeho pravá identita je opradená rúškom tajomstva a dosiaľ zostáva nevyriešenou záhadou. Na svojom konte má brutálne a chladnokrvné zločiny, z ktorých naskakujú zimomriavky. A ešte desivejšie je to, že osobu, ktorá za nimi stála, sa nikdy nepodarilo dolapiť. Okolo tohto monštra však vzniklo množstvo konšpirácií a teórií, ktoré aj po rokoch vyvolávajú obrovskú zvedavosť. 

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Začali sa objavovať zohavené telá zavraždených žien

Presuňme sa späť v čase, zamierme do Londýna, konkrétne do štvrte Whitechapel v roku 1888, kde sa rozmáhala prostitúcia. Ako vysvetľuje web History, v mnohých prípadoch sa kvôli nej ženy stali obeťami násilia a brutálnych útokov.

Napriek násiliu, ktoré sa v Londýne v tom čase už udomácňovalo, Jack Rozparovač svojimi činmi spôsobil obrovský šok. Ženy nielenže zabíjal, ale vyrezával im aj orgány a znetvoril ich telá. Obete boli objavené v hrozivom stave, pohodené len tak na ulici. Ulice mesta zaplavil strach, pretože osoba, ktorá za týmito zločinmi stála, sa svojím konaním dokonca odvážila vysmievať verejnosti aj polícii.

S vyhrnutou sukňou a takmer bez hlavy

Prvou obeťou, ktorej vražda je pripisovaná Jackovi Rozparovačovi, je Mary Ann Nichols. Ako uvádza portál venovaný tomuto vrahovi, zomrela 31. augusta 1888. Náhodní okoloidúci ju objavili ležiacu na chrbte, s vyhrnutou sukňou a hlavou takmer odrezanou od tela.

S Mary sa život nemaznal. Holdovala alkoholu a po nepriaznivom osude, ktorý ju postihol, sa z nej stala bezdomovkyňa. Hovorí sa, že pracovala ako prostitútka — čo sa stalo základnou črtou jeho obetí.

Jack Rozparovač ilustrácia
Foto: Profimedia

Desivé vraždenie pokračovalo

Netrvalo dlho, kým Jack Rozparovač opäť vraždil. Jeho druhou obeťou sa stala Annie Chapman, ktorá prišla o život 8. septembra 1888. Stalo sa tak rovnako počas noci a jej telo bolo objavené nadránom. Šaty mala vyhrnuté, podrezané hrdlo a bola celá od krvi.

Koncom septembra dostali miestne noviny list s názvom „Vážený šéfe“, ktorého autor sa podpísal ako Jack Rozparovač. Vysmial sa v ňom polícii, ktorá bola na mylnej stope, a priznal, že sa chystá vraždiť znova. Dokonca spomenul „Koženú zásteru“, čo bola prezývka muža, ktorý bol medzi prostitútkami veľmi dobre známy a spájal sa aj so spomínanými vraždami. Autor listu vyvrátil, že by išlo o jednu a tú istú osobu.

V článku sa po odomknutí dozvieš

  • aké ohavné zločiny páchal Jack Rozparovač;
  • ako priložil polovicu obličky k listu „Z pekla“ a čo urobil s druhou;
  • kto bol podozrivým z toho, že je Jackom Rozparovačom;
  • ako sa Jack Rozparovač spájal aj s kráľovskou rodinou;
  • prečo boli tieto teórie vyvrátené.

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