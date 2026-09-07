Ženy dostanú vyššie dôchodky: Česko zavedie spoločné penzie, Slovensko prináša novinku za deti

Ženy poberajú v priemere menej – takáto realita v dôchodkoch sa rieši nielen na Slovensku, ale aj v Česku. V oboch krajinách pritom prijali opatrenia, ktoré sa prejavia od 1. januára budúceho roka. Zatiaľ čo však zvyšovanie dôchodkov na Slovensku bude nadviazané na vlastné dôchodkové obdobia žien, v prípade tých českých môžu pomôcť ich manželia.
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Od 1. januára 2027 začne Sociálna poisťovňa odosielať prvé písomné rozhodnutia o prepočte dôchodkov podľa novej, spravodlivejšej legislatívy. Novým spôsobom sa začnú určovať aj sumy novopriznaných dôchodkov a do praxe sa naplno premietnu všetky legislatívne zmeny vrátane ochranného pravidla, ktoré zabezpečí, že obdobie starostlivosti o dieťa nebude mať negatívny vplyv na výslednú sumu.
Aká zmena nastane na Slovensku
Kľúčovou zmenou v roku 2027 bude tiež prepočítavanie dôchodkov priznaných počas prechodného roka 2026. Keďže Sociálna poisťovňa v roku 2026 ešte určovala dôchodky „po starom“ a prispôsobovala svoje informačné systémy, v roku 2027 tieto prípady otvorí a prepočíta ich nanovo. Dotknutí poberatelia sa však nemusia obávať zložitej byrokracie. Celý proces prebieha automaticky z úradnej povinnosti, takže o prepočet nie je potrebné podávať osobitnú žiadosť.
Čo sa týka konkrétnych súm, ako sme vás informovali v článku, po novom by sa im mali dôchodky zvýšiť nasledovne:
- Rodičia s priemernou mzdou: Osobám s príjmom na úrovni priemernej mzdy sa dôchodok zvýši mesačne:
- Pri dvoch deťoch: o 25 eur.
- Pri troch deťoch: o 37 eur.
- Rodičia s vyššou mzdou: Osoby s príjmami vo výške 150 % priemernej mzdy môžu pri troch deťoch očakávať zvýšenie až o 51 eur mesačne.
Na získanie tohto zvýšenia bude nutné, aby rodič po skončení starostlivosti o dieťa pracoval minimálne tak dlho, ako trvala samotná starostlivosť.
Dobrovoľné zdieľanie v Česku
Nová česká dôchodková reforma od roku 2027 zavádza mechanizmus, ktorý má pomôcť férovému rozdeleniu dôchodkových nárokov medzi partnerov – dobrovoľný zdieľaný vymeriavací základ. Ako to presne bude fungovať, vysvetľuje na svojom webe samotné Ministerstvo práce a sociálních věcí.
Štatisticky je bežné, že jeden z partnerov má počas trvania zväzku nižší príjem (napríklad kvôli starostlivosti o rodinu či domácnosť), čo sa neskôr negatívne prejaví na výške jeho starobného dôchodku. Cieľom novinky je umožniť manželom alebo registrovaným partnerom, aby si svoje dôchodkové nároky zosúladili.
Ako to bude fungovať v praxi
Princíp spočíva v tom, že sa príjmy dosiahnuté za každý celý kalendárny rok trvania zväzku spočítajú a vydelia dvomi, čím obaja partneri získajú rovnakú polovicu. K takému rozhodnutiu však nedochádza automaticky, keďže ide o čisto dobrovoľný krok. Zdieľanie vzniká výhradne na základe obojstranného súhlasu vo forme formalizovaného spoločného vyhlásenia.
Zdieľanie príjmov sa končí najneskôr v kalendárnom roku, ktorý predchádza roku, kedy bol priznaný starobný dôchodok prvému z partnerov. To znamená, že príjmy v ďalších rokoch sa už nerozdeľujú. Partner zároveň poskytuje potrebnú súčinnosť pri rozhodovaní o dôchodku druhej osoby, hoci sám nie je účastníkom konania.
Dôležité je tiež vedieť, že akonáhle spoločné vyhlásenie doručíte orgánu sociálneho zabezpečenia a nadobudne právne účinky, nie je možné ho zrušiť spätne od počiatku, a to ani v prípade dohody oboch strán. Zrušenie vyhlásenia je síce možné vykonať aj jednostranne, avšak s účinkami výhradne do budúcnosti, takže už rozdelené obdobia zostanú nezmenené.
Táto možnosť platí len pre dôchodky priznané v roku 2027 a neskôr, pričom sa musí vzťahovať na oboch partnerov. Pokiaľ bol starobný dôchodok priznaný čo i len jednému z manželov pred prvým januárom 2027, zdieľanie vymeriavacieho základu už nebude možné.
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