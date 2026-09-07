Ženy dostanú vyššie dôchodky: Česko zavedie spoločné penzie, Slovensko prináša novinku za deti

Foto: Pexels / Pixabay

Dana Kleinová
Dôchodky
Na Slovensku aj v Česku dôjde od januára v praxi k zmene, ktorá pomôže viacerým seniorkám.

Ženy poberajú v priemere menej – takáto realita v dôchodkoch sa rieši nielen na Slovensku, ale aj v Česku. V oboch krajinách pritom prijali opatrenia, ktoré sa prejavia od 1. januára budúceho roka. Zatiaľ čo však zvyšovanie dôchodkov na Slovensku bude nadviazané na vlastné dôchodkové obdobia žien, v prípade tých českých môžu pomôcť ich manželia.

Google News Sledujte interez v Google News —
správy od nás budete mať ako prví.
Pridať ako zdroj

Od 1. januára 2027 začne Sociálna poisťovňa odosielať prvé písomné rozhodnutia o prepočte dôchodkov podľa novej, spravodlivejšej legislatívy. Novým spôsobom sa začnú určovať aj sumy novopriznaných dôchodkov a do praxe sa naplno premietnu všetky legislatívne zmeny vrátane ochranného pravidla, ktoré zabezpečí, že obdobie starostlivosti o dieťa nebude mať negatívny vplyv na výslednú sumu.

Viac z témy Dôchodky:
1.
Slovenské penzie opäť rástli: Priemerný starobný dôchodok sa blíži k 733 eurám, no jedna dávka klesá
2.
Ak vám ešte neprišiel rodičovský dôchodok, nezúfajte. Peniaze dostane druhá veľká skupina seniorov
3.
Poisťovňa posiela rozhodnutia seniorom: Zistia z nich novú sumu dôchodku, mnohí si výrazne polepšia
Zobraziť všetky články (288)

Aká zmena nastane na Slovensku

Kľúčovou zmenou v roku 2027 bude tiež prepočítavanie dôchodkov priznaných počas prechodného roka 2026. Keďže Sociálna poisťovňa v roku 2026 ešte určovala dôchodky „po starom“ a prispôsobovala svoje informačné systémy, v roku 2027 tieto prípady otvorí a prepočíta ich nanovo. Dotknutí poberatelia sa však nemusia obávať zložitej byrokracie. Celý proces prebieha automaticky z úradnej povinnosti, takže o prepočet nie je potrebné podávať osobitnú žiadosť.

Ženy seniorky
Foto: Pexels

Čo sa týka konkrétnych súm, ako sme vás informovali v článku, po novom by sa im mali dôchodky zvýšiť nasledovne:

  • Rodičia s priemernou mzdou: Osobám s príjmom na úrovni priemernej mzdy sa dôchodok zvýši mesačne:
    • Pri dvoch deťoch: o 25 eur.
    • Pri troch deťoch: o 37 eur.
  • Rodičia s vyššou mzdou: Osoby s príjmami vo výške 150 % priemernej mzdy môžu pri troch deťoch očakávať zvýšenie až o 51 eur mesačne.

Na získanie tohto zvýšenia bude nutné, aby rodič po skončení starostlivosti o dieťa pracoval minimálne tak dlho, ako trvala samotná starostlivosť.

Dobrovoľné zdieľanie v Česku

Nová česká dôchodková reforma od roku 2027 zavádza mechanizmus, ktorý má pomôcť férovému rozdeleniu dôchodkových nárokov medzi partnerov – dobrovoľný zdieľaný vymeriavací základ. Ako to presne bude fungovať, vysvetľuje na svojom webe samotné Ministerstvo práce a sociálních věcí.

Štatisticky je bežné, že jeden z partnerov má počas trvania zväzku nižší príjem (napríklad kvôli starostlivosti o rodinu či domácnosť), čo sa neskôr negatívne prejaví na výške jeho starobného dôchodku. Cieľom novinky je umožniť manželom alebo registrovaným partnerom, aby si svoje dôchodkové nároky zosúladili.

Seniori
Foto: Image by freepik

Ako to bude fungovať v praxi

Princíp spočíva v tom, že sa príjmy dosiahnuté za každý celý kalendárny rok trvania zväzku spočítajú a vydelia dvomi, čím obaja partneri získajú rovnakú polovicu. K takému rozhodnutiu však nedochádza automaticky, keďže ide o čisto dobrovoľný krok. Zdieľanie vzniká výhradne na základe obojstranného súhlasu vo forme formalizovaného spoločného vyhlásenia.

Zdieľanie príjmov sa končí najneskôr v kalendárnom roku, ktorý predchádza roku, kedy bol priznaný starobný dôchodok prvému z partnerov. To znamená, že príjmy v ďalších rokoch sa už nerozdeľujú. Partner zároveň poskytuje potrebnú súčinnosť pri rozhodovaní o dôchodku druhej osoby, hoci sám nie je účastníkom konania.

Dôležité je tiež vedieť, že akonáhle spoločné vyhlásenie doručíte orgánu sociálneho zabezpečenia a nadobudne právne účinky, nie je možné ho zrušiť spätne od počiatku, a to ani v prípade dohody oboch strán. Zrušenie vyhlásenia je síce možné vykonať aj jednostranne, avšak s účinkami výhradne do budúcnosti, takže už rozdelené obdobia zostanú nezmenené.

Táto možnosť platí len pre dôchodky priznané v roku 2027 a neskôr, pričom sa musí vzťahovať na oboch partnerov. Pokiaľ bol starobný dôchodok priznaný čo i len jednému z manželov pred prvým januárom 2027, zdieľanie vymeriavacieho základu už nebude možné.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Spievajúci skladník z Prešova dojal divákov: Po vypadnutí zo SuperStar preňho žiadajú divokú kartu

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Doktorka Plybon o dlhovekosti: V zdraví sa môžeme dožiť 100 rokov, starnutie vieme ľahko spomaliť
Doktorka Plybon o dlhovekosti: V zdraví sa môžeme dožiť 100 rokov, starnutie vieme ľahko spomaliť
Navštívili sme jeden z najkrajších a najväčších slovenských vodopádov. Čakalo nás obrovské sklamanie
Tip na výlet
Navštívili sme jeden z najkrajších a najväčších slovenských vodopádov. Čakalo nás obrovské sklamanie
Za socializmu schátral, dnes v ňom boháči utrácajú tisíce eur. Z liečebne duchov vznikol najluxusnejší hotel Slovenska
Za socializmu schátral, dnes v ňom boháči utrácajú tisíce eur. Z liečebne duchov vznikol najluxusnejší hotel Slovenska
Radek navštívil „najdivokejšiu krajinu sveta“: Prespával som aj u miestnych a platil im ryžou. Po zotmení som nevychádzal
Radek navštívil „najdivokejšiu krajinu sveta“: Prespával som aj u miestnych a platil im ryžou. Po zotmení som nevychádzal
Letela som ikonickým balónom v Turecku: Cena je 247 eur, museli sme počkať na schválenie civilným letectvom
Tip na výlet
Letela som ikonickým balónom v Turecku: Cena je 247 eur, museli sme počkať na schválenie civilným letectvom
Zo žien vyrezával maternice a črevá, zjedol obličku: Mäsiar Jack Rozparovač začal vraždiť pred 138 rokmi
Zo žien vyrezával maternice a črevá, zjedol obličku: Mäsiar Jack Rozparovač začal vraždiť pred 138 rokmi
Dermatologička Elizabeth Pavlíčková: Opaľovanie nie je zdravé. Znamienka kontrolujte podľa ABCDE pravidla
Zdravie
Dermatologička Elizabeth Pavlíčková: Opaľovanie nie je zdravé. Znamienka kontrolujte podľa ABCDE pravidla
Vyskúšali sme Hyrox: Koľko stojí a čo je tajomná disciplína? 10 zaujímavostí o fenoméne, ktorý ovládol svet
Vyskúšali sme Hyrox: Koľko stojí a čo je tajomná disciplína? 10 zaujímavostí o fenoméne, ktorý ovládol svet
Zvieratá zhoreli, ruiny lietali vzduchom. Explózia prvej sovietskej atómovky zaskočila aj Američanov
Zvieratá zhoreli, ruiny lietali vzduchom. Explózia prvej sovietskej atómovky zaskočila aj Američanov
Tina je dojička kráv: Zarobiť viete aj skoro 2 000 € mesačne. Mladí ľudia sa cenia
Tina je dojička kráv: Zarobiť viete aj skoro 2 000 € mesačne. Mladí ľudia sa cenia
Samuel z Detvy je jediným Slovákom žijúcim na karibskom ostrove: Miestni ma zo žartu volali Eminem, zarábajú 600 eur
Samuel z Detvy je jediným Slovákom žijúcim na karibskom ostrove: Miestni ma zo žartu volali Eminem, zarábajú 600 eur
Navštívili sme nádherné historické mestečko, výhľady sme dostali zadarmo. Na deň vám tu stačí 32 eur
Tip na výlet
Navštívili sme nádherné historické mestečko, výhľady sme dostali zadarmo. Na deň vám tu stačí 32 eur

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Stopom až na koniec sveta
Peter Hlad
19,90 €
Tuk - Náš tajný orgán
Liesbeth van Rossum a Mariëtte Boon
18,90 €
Zobraziť viac