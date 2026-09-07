„Ľudia tu radi pijú, majú sa veľmi dobre“: Brit navštívil Košice, niekoľko vecí ho prekvapilo

Hoci mnoho turistov mieri najmä do Bratislavy či do Tatier, lákadlom sú aj Košice. Zavítal sem aj turista z Británie. Ako sa mu tu pozdávalo?
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Ľudia sa tu majú veľmi dobre
„Nemôžem uveriť, že takto Slovensko vyzerá,“ hlási video britského turistu, ktorý zavítal do Košíc. Cestovateľ, ktorý na YouTube vystupuje pod menom Megrim Vlogs, priznáva, že na Slovensku nikdy predtým nebol. Súčasťou jeho videa je nielen košická gastronómia, ale aj architektúra. Svoje potulky po meste začína pri Dóme svätej Alžbety.
Centrum mesta je podľa cestovateľa mimoriadne krásne. Poriadne ho prekvapilo, že v istom momente priamo nad jeho hlavou ponad Hlavnú ulicu preletelo lietadlo. Košičania sú na to zvyknutí, no je pochopiteľné, že turistu to môže prekvapiť. Letisko sa totiž nachádza pomerne blízko.
„Košice sú veľmi očarujúce mesto. Plné mladých ľudí a párov. Centrum má uvoľnenú atmosféru. Je to v ostrom kontraste s Londýnom, kde sa vždy každý niekam ponáhľa,“ myslí si. „Mám pocit, že ľudia sa tu majú veľmi dobre. Vedia, ako relaxovať,“ dodáva.
Množstvo ľudí popíjajúcich pivo
Turistovi sa páčila spievajúca fontána a jej okolie. Milo ho prekvapilo, aké je centrum mesta čisté, nikde nevidel povaľujúce sa odpadky. Zaujalo ho, koľko ľudí pracuje v donáškových službách a doručuje objednávky na elektrických kolobežkách. Páčilo sa mu však, že Hlavná ulica je pre autá uzavretá, no cyklisti majú vyhradený pruh.
„Ľudia tu veľmi radi pijú pivo, v podnikoch môžete vidieť množstvo popíjajúcich ľudí,“ vysvetlil svojim divákom turista. Dodal, že to nie je prekvapivé vzhľadom na to, že podobne je na tom veľká časť východnej časti Európy.
Z halušiek bol nadšený
Tak ako mnoho iných turistov, ani Mergim si nenechal ujsť príležitosť ochutnať kapustnicu či bryndzové halušky. Prekvapilo ho, ako rýchlo po objednaní mal už jedlo na stole. Z halušiek bol nadšený, vraj trochu pripomínajú cestoviny carbonara. Vzhľadom na ich vzhľad, podľa jeho slov, môžu na ľudí pôsobiť trochu odstrašujúco, no keď ich raz ochutnajú, pochopia, že kombinácia na tanieri jednoducho dáva zmysel.
„Slovenské jedlo je fantastické,“ tešil sa turista a ukázal pokladničný doklad, na ktorom je vidieť, že za halušky zaplatil 11,90 eura. Ostal milo prekvapený, že si v podniku automaticky nenaúčtovali poplatok za servis, ako to býva v britských reštauráciách.
Pri ochutnávaní kapustnice ohodnotil, že vidí veľa ľudí v Košiciach jesť všetko, len nie lokálne jedlá. Mnohí vraj jedia hamburgery, pizzu či hranolčeky. Domáce jedlá ako halušky, konzumujú podľa neho ľudia pomenej. Z kapustnice nebol príliš nadšený, bola vraj extrémne kyslá. Zaplatil za ňu 6,60 eura.
Desivé ubytovanie
Mergim ukázal divákom aj ubytovanie, ktoré si v Košiciach zarezervoval. Označil ho za desivé, vzhľadom na to, že po odomknutí dverí sa ocitol v átriu, kde bola absolútna tma. Až následne sa dostal k samotnému bytu, v ktorom však, na jeho veľké sklamanie, chýbala klimatizácia.
Posťažoval sa tiež, že neboli k dispozícii fľaše s vodou. Jeden z komentujúcich sa ho ale pýta, prečo by mu malo ubytovanie poskytnúť fľaše s vodou, keď z vodovodného kohútika tečie bezpečná pitná voda.
Ďalší ho upozornili na to, že Slovensko sa nachádza v centrálnej časti Európy, a nie vo východnej. „Slovensko je úžasné a niektoré jedlá sú na 10 z 10,“ myslí si ďalší z komentujúcich. Iní dodávajú, že Slovensko je jednoducho skvelé, plné krásnych miest, úžasnej prírody, bohatej histórie a dobrosrdečných ľudí.
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