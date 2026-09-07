Súd rieši rozsiahly prípad: Muž čelí obvineniu zo sexuálneho zneužívania 361 chlapcov cez Snapchat

Sociálne siete

Ilustračné foto: Pexels

Dana Kleinová
TASR
Vo Fínsku sa začína súdny proces s mužom obvineným zo sexuálneho zneužívania stoviek detí. K trestnej činnosti sa čiastočne priznal.

Na okresnom súde v Pirkanmaa sa začína proces s 27-ročným mužom obvineným zo sexuálneho zneužívania 361 chlapcov. Obvinenia sa týkajú stoviek deliktov z rokov 2019 až 2022, ku ktorým dochádzalo na sociálnych sieťach, predovšetkým na Snapchate. Muž od maloletých vyžadoval intímne fotografie a videá. K trestnej činnosti sa čiastočne priznal a súdne konanie potrvá minimálne do konca roka.

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Vo Fínsku sa začína súdny proces s mužom obvineným zo sexuálneho zneužívania stoviek detí vo veku od 9 do 15 rokov, ku ktorému dochádzalo na sociálnych sieťach vrátane platformy Snapchat. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

Putá
Ilustračná foto: Pexels

Obeťami mali byť chlapci z celej krajiny

Prípad má byť v pondelok verejne prerokovaný na okresnom súde v Pirkanmaa, pričom od utorka bude konanie pokračovať za zatvorenými dverami. Muž je obžalovaný zo spáchania rôznych sexuálnych deliktov voči celkovo 361 deťom, ku ktorým údajne došlo v rokoch 2019 až 2022.

Fínsky verejnoprávny rozhlas a televízia Yle informovali, že obeťami boli chlapci z celej krajiny. Polícia ešte v decembri 2025 oznámila, že vyšetruje 27-ročného muža podozrivého z 364 sexuálnych trestných činov spáchaných na deťoch. Generálna prokuratúra následne v júni uviedla, že v troch prípadoch sa rozhodla nevzniesť obvinenie.

Kontaktoval ich cez sociálne siete

Tisíce videí a fotografií neidentifikovaných detí našli policajti v mužovom mobilnom telefóne už v roku 2022, keď zariadenie prehľadávali v súvislosti s inou trestnou činnosťou.

Muž údajne kontaktoval deti cez Snapchat a žiadal od nich, aby mu fotili a posielali svoje zábery či videá, na ktorých boli sporo odeté alebo úplne nahé. Podľa polície ich tiež navádzal na vykonávanie sexuálnych praktík.

Snapchat
Ilustračná foto: Pickpik

Muž sa čiastočne priznal

Hlavné body obžaloby zahŕňajú závažné sexuálne zneužívanie detí, sexuálne zneužívanie detí a závažné šírenie materiálov so sexuálnym zobrazením detí, uviedol prokurátor pre agentúru AFP pred začiatkom procesu.

Muž sa počas vyšetrovania k trestnej činnosti čiastočne priznal. Súd vyčlenil na tento prípad približne 45 pojednávacích dní a očakáva sa, že proces potrvá „minimálne do konca tohto roka“, dodáva AFP.

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