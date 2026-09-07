Súd rieši rozsiahly prípad: Muž čelí obvineniu zo sexuálneho zneužívania 361 chlapcov cez Snapchat

Na okresnom súde v Pirkanmaa sa začína proces s 27-ročným mužom obvineným zo sexuálneho zneužívania 361 chlapcov. Obvinenia sa týkajú stoviek deliktov z rokov 2019 až 2022, ku ktorým dochádzalo na sociálnych sieťach, predovšetkým na Snapchate. Muž od maloletých vyžadoval intímne fotografie a videá. K trestnej činnosti sa čiastočne priznal a súdne konanie potrvá minimálne do konca roka.
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Vo Fínsku sa začína súdny proces s mužom obvineným zo sexuálneho zneužívania stoviek detí vo veku od 9 do 15 rokov, ku ktorému dochádzalo na sociálnych sieťach vrátane platformy Snapchat. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Obeťami mali byť chlapci z celej krajiny
Prípad má byť v pondelok verejne prerokovaný na okresnom súde v Pirkanmaa, pričom od utorka bude konanie pokračovať za zatvorenými dverami. Muž je obžalovaný zo spáchania rôznych sexuálnych deliktov voči celkovo 361 deťom, ku ktorým údajne došlo v rokoch 2019 až 2022.
Fínsky verejnoprávny rozhlas a televízia Yle informovali, že obeťami boli chlapci z celej krajiny. Polícia ešte v decembri 2025 oznámila, že vyšetruje 27-ročného muža podozrivého z 364 sexuálnych trestných činov spáchaných na deťoch. Generálna prokuratúra následne v júni uviedla, že v troch prípadoch sa rozhodla nevzniesť obvinenie.
Kontaktoval ich cez sociálne siete
Tisíce videí a fotografií neidentifikovaných detí našli policajti v mužovom mobilnom telefóne už v roku 2022, keď zariadenie prehľadávali v súvislosti s inou trestnou činnosťou.
Muž údajne kontaktoval deti cez Snapchat a žiadal od nich, aby mu fotili a posielali svoje zábery či videá, na ktorých boli sporo odeté alebo úplne nahé. Podľa polície ich tiež navádzal na vykonávanie sexuálnych praktík.
Muž sa čiastočne priznal
Hlavné body obžaloby zahŕňajú závažné sexuálne zneužívanie detí, sexuálne zneužívanie detí a závažné šírenie materiálov so sexuálnym zobrazením detí, uviedol prokurátor pre agentúru AFP pred začiatkom procesu.
Muž sa počas vyšetrovania k trestnej činnosti čiastočne priznal. Súd vyčlenil na tento prípad približne 45 pojednávacích dní a očakáva sa, že proces potrvá „minimálne do konca tohto roka“, dodáva AFP.
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