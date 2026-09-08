Ako sú na tom slovenskí žiaci v porovnaní s ostatnými? Zverejnili výsledky PISA, nemáme sa čím chváliť

Prázdna trieda a minister školstva Tomáš Drucker

Foto: TASR - TASR - Michal Svítok, Ľuboš Pilc

Roland Brožkovič
TASR
Ide o historicky prvé regionálne predstavenie výsledkov PISA pre krajiny strednej a východnej Európy a strednej Ázie.

Výsledky 15-ročných slovenských žiakov v medzinárodnom testovaní PISA 2025 sú v čitateľskej a prírodovednej gramotnosti pod priemerom krajín OECD. V matematickej gramotnosti sa žiaci svojím výkonom zaradili medzi krajiny nad priemerom krajín OECD.

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Zistenia predstavili v utorok v Bratislave na Slovensku. Ide o historicky prvé regionálne predstavenie výsledkov PISA pre krajiny strednej a východnej Európy a strednej Ázie.

Minister školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR Tomáš Drucker (Hlas-SD) vidí vo výsledkoch dôvody na opatrný optimizmus. Zistenia sú podľa neho prepojené s realizovanými reformami v slovenskom vzdelávacom systéme. Zároveň však upozornil na priestor na ďalšie zlepšovanie. „Na základe predchádzajúcich výsledkov, ale aj týchto výsledkov budeme diskutovať práve o rôznych názoroch, prístupoch a budeme zdieľať aj lepšie porozumenie a čo a ako konať v budúcnosti,“ povedal.

Matematika ako silná stránka

V prírodovednej gramotnosti bolo zaznamenané štatisticky významné zvýšenie skóre slovenských žiakov v porovnaní s dvomi poslednými realizovanými cyklami PISA (2022, 2018). Stále je však nižšie ako v cykle PISA 2006, keď bola prírodovedná gramotnosť prvýkrát hlavnou oblasťou merania. Rozdiel vo výkone v porovnaní s cyklom PISA 2006 predstavuje 14 bodov. Vyplýva to z Medzinárodnej správy štúdie PISA 2025 a prvých výsledkov merania z pohľadu Slovenska, ktoré zverejnil Národný inštitút vzdelávania a mládeže na svojom webe.

Pohľad na prázdnu triedu
Foto: TASR (František Iván)

Aj napriek tomu, že percentuálny podiel žiakov v rizikovej skupine sa v PISA 2025 v porovnaní s predchádzajúcim cyklom znížil (prírodovedná gramotnosť) alebo zostal nezmenený (čitateľská a matematická gramotnosť), je viditeľný výrazný podiel žiakov v rizikovej skupine.

Percentuálny podiel slovenských žiakov, ktorí sa svojím výkonom v PISA 2025 zaradili do top skupiny, v porovnaní s PISA 2022 podľa výsledkov štatisticky významne vzrástol v oblasti matematickej gramotnosti. V ostatných dvoch základných doménach zostal porovnateľný s rokom 2022. Približne tri štvrtiny žiakov učebných (nematuritných) odborov stredných odborných škôl sa nachádzajú v rizikovej skupine v čitateľskej a matematickej gramotnosti.

Podiel žiakov SR v rizikovej skupine je v čitateľskej gramotnosti v PISA 2025 podľa výsledkov štatisticky významne vyšší ako v priemere krajín OECD. V matematickej gramotnosti je tento podiel signifikantne nižší a v prírodovednej gramotnosti porovnateľný s priemerom krajín OECD. Podiel slovenských žiakov, ktorí sa zaradili do top úrovne, je v čitateľskej a prírodovednej gramotnosti významne nižší, ako je priemer krajín OECD. V matematickej gramotnosti je tento podiel signifikantne vyšší.

Téma učenia sa v digitálnom svete bola do testovania PISA prvýkrát zaradená v roku 2025 ako inovatívna doména. Keďže ide o problematiku, ktorá nie je prepojená so žiadnou z predchádzajúcich testovaných domén, ktoré boli do merania PISA zaradené v predchádzajúcich cykloch, nie je možné sledovať výkon žiakov v priebehu času. Hodnota priemerného výkonu žiakov v krajinách OECD bola v PISA 2025 stanovená na 500 bodov, pričom slovenskí žiaci dosiahli výkon 497 bodov, čo je na úrovni priemeru krajín OECD.

Najlepší boli Poliaci

Poľskí 15-roční žiaci dosiahli v najnovšom medzinárodnom testovaní PISA najlepšie výsledky spomedzi krajín Vyšehradskej štvorky. Vo všetkých troch sledovaných oblastiach boli nad priemerom 27 krajín Európskej únie aj 38 členov Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD).

Zároveň však dosiahli horšie výsledky ako v predchádzajúcom testovaní. Vyplýva to z výsledkov PISA 2025, ktoré v utorok zverejnila OECD, informuje varšavský spravodajca TASR podľa agentúry PAP.

„Zastavili sme pokles, ktorý po pandémii zasiahol takmer každú krajinu. Počas globálnej krízy sme sa udržali medzi najlepšími v Európe. Je to predovšetkým vďaka našim učiteľom,“ okomentoval výsledky Tomasz Gajderowicz zo Štátneho inštitútu výskumu vzdelávania.

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