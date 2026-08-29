Vyskúšali sme Hyrox: Koľko stojí a čo je tajomná disciplína? 10 zaujímavostí o fenoméne, ktorý ovládol svet

Hyrox Viedeň

Foto: archív interez.sk (Zuzana Veslíková)

Zuzana Veslíková
Vybrať sa na jedny takéto preteky vás môže finančne vyjsť porovnateľne s víkendovým výletom v zahraničí.

Hyrox sa stal svetovým fenoménom. Ak sa do vášho algoritmu na sociálnych sieťach dostanú príspevky s jeho tematikou, naberiete pocit, že ho zvládne hádam úplne každý, navyše za veľmi dobrý čas. Nie je to tak, pretože v skutočnosti to nie sú jednoduché preteky. Tu je 10 zaujímavostí o Hyroxe, ktoré vám ho ukážu v inom svetle, a ktoré ste o ňom možno nevedeli. 

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Vo februári sme sa zúčastnili Hyroxu vo Viedni a zhrnuli jeho priebeh aj s praktickými tipmi. V článku sa dočítate aj ako Hyrox vznikol a že ani jeden z mužov, ktorý ho vymyslel, nemusí angličáky.

Hyrox je súťaž, ktorá kombinuje 8 stanovíšť s disciplínami a beh. Súťažiaci absolvujú napríklad bežkársky trenažér (SkiErg), tlačenie a ťahanie saní (Sled Push a Sled Pull), alebo výpady s vrecom na ramenách (Sandbag Lunges). Váha náčinia sa odvíja od kategórie, v ktorej súťažia, zatiaľ čo dĺžka behu je pre každého jednotná – 1 kilometer medzi každou z disciplín. Toto platí, nech sa zúčastníte pretekov kdekoľvek na svete.

Hyrox Viedeň
Foto: interez.sk (Zuzana Veslíková)

Na štartovacej čiare budete stáť aj s profesionálnymi športovcami, a práve to je ďalším z čiar Hyroxu. Tento šport vznikol pred necelými desiatimi rokmi a má ambíciu dostať sa na olympijské hry. Zisťovali sme, aké sú priemerné časy, za aké súťažiaci preteky dokončia, kto je svetová elita, kto sú najvýraznejšie slovenské mená v Hyroxe, koľko stojí a koľko ľudí na svete mu podľahlo.

Sub 60 alebo 98 minút?

Kto by nechcel dokončiť Hyrox v čase Sub 60 alebo Sub 80 minút? Pravdou však je, že priemerný čas žien v kategórii Open je 1 hodina a 38 minút a mužov 1 hodina a 30 minút, uvádzajú údaje Race Pulse. V kategóriách dvojíc je priemerný čas pre ženy 1 hodina a 29 minút, pre mužov 1 hodina 17 minút a v zmiešanom tíme 1 hodina a 24 minút.

Najrýchlejší priemerný čas dosahujú muži v kategórii dvojice Pro, a to 1 hodinu a 11 minút.

Kto je Hyrox elita?

Tí najlepší z najlepších sa môžu kvalifikovať na Hyrox World Championships do top 15 elitnej špičky. Tento ročník sa konal v júni vo švédskom Štokholme a fanúšikovia z celého sveta si mohli pozrieť live prenos na YouTube. Ak ste si mysleli, že hádzanie lopty do terčíka nemôže byť napínavé, Hyrox World Championships túto vašu predstavu zničí.

Spomedzi žien skončila na prvom mieste Američanka Alyssa McElheny s časom 56 minút a 59 sekúnd, ktorá svoj najrýchlejší kilometer odbehla za 2 minúty a 48 sekúnd. Pritiahla pozornosť tým, ako si preteky užívala a v tomto šialenom tempe bežala s úsmevom na tvári. Ako druhá sa umiestnila Joanna Wietrzyk z Austrálie, ktorá dokončila preteky za 57 minút a 14 sekúnd. Tretie miesto obsadila Angličanka Sinead Bent s časom 57 minút a 24 sekúnd.

Časy Elite žien na Hyroxe
Reprofoto: Screen HYRESULT

Výsledky elitných mužov sú ešte tesnejšie. Prvú priečku obsadil Američan Dylan Scott s časom 53 minút a 47 sekúnd a s najrýchlejším behom za 2 minúty a 42 sekúnd. Na druhom mieste skončil Louis Osselaer z Belgicka s časom 54 minút a 2 sekundy a bronzové umiestnenie patrí Nemcovi Timovi Wenischovi, ktorý dobehol do cieľa len o dve sekundy neskôr.

Hyrox časy Elite muži
Reprofoto: Screen HYRESULT

Hyrox a Slovensko

V článku sa po odomknutí dozvieš

  • kto je slovenskou špičkou v Hyroxe;
  • čo je „neviditeľná disciplína“, na ktorej ale môžete stráviť aj niekoľko minút;
  • koľko stoja preteky a že cena nie je jednotná;
  • na akých najunikátnejších miestach sa konajú;
  • čo je Hyrox plavba a aká je šialená suma za tento zážitok;
  • ako sa Hyrox stal svetovým fenoménom, aké má ambície a koľko ľudí dnes na ňom súťaží.

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