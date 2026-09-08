Dnes bude poriadne horúco, už pozajtra ale príde zlom: Leto sa s nami lúči vo veľkom štýle

Pohľad na teplomer a muža počas osviežovania sa

Ilustračná foto: TASR - Jaroslav Novák, Martin Medňanský

Roland Brožkovič
SITA
TASR
Ide o krátku vlnu horúčav, po ktorej bude nasledovať výrazný obrat a nástup sychravého jesenného počasia.

Dnes bude slnečno a veľmi teplo. Najvyššia denná teplota dosiahne 25 až 30 stupňov Celzia, na juhozápade a miestami aj v Banskobystrickom kraji 30 až 34 stupňov Celzia. Informuje o tom Slovenský hydrometeorologický ústav na svojej webovej stránke.

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Teplota na horách vo výške 1 500 metrov nad morom sa bude pohybovať okolo 18 stupňov Celzia. Fúkať bude slabý, postupne prevažne južný vietor rýchlosťou 2 až 7 metrov za sekundu (5 až 25 km/h). Dnešok bude bez zrážok.

Zrejme posledná vlna horúčav

Pred vysokou teplotou upozorňuje na to Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na svojom webe. Vydal výstrahu prvého stupňa, ktorá platí od 13.00 h do 17.00 h. Výstraha platí pre celý Bratislavský, Trnavský a Nitriansky kraj, ako aj pre väčšinu okresov Banskobystrického a Trenčianskeho kraja a tiež v okrese Rožňava.

Vysoká teplota predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské zdravie, fyzické aktivity a tvorbu požiarov. „Uvedená teplota vzduchu nie je v danej ročnej dobe a oblasti nezvyčajná, ale pravdepodobnosť nadmerného zaťaženia organizmu u niektorých osôb je vysoká,“ pripomenul SHMÚ.

Západ Slnka v lete
Ilustračná foto: TASR/DPA

Ide o avizovanú krátku vlnu horúčav, po ktorej bude nasledovať výrazný obrat a nástup sychravého jesenného počasia. Informoval o tom portál iMeteo. Na naše prenikol veľmi teplý vzduch pôvodom z juhovýchodnej Európy a oblasti Stredozemného mora. Vďaka tomu dnes môžu teploty na Slovensku opäť prekročiť hranicu 30 stupňov Celzia. Teplé počasie by malo pretrvať najmä počas stredy.

Príchod studeného frontu

Návrat letných teplôt však podľa nepotrvá dlho. Situáciu následne naruší prechod zvlneného studeného frontu, ktorý prinesie zásadnú zmenu poveternostných podmienok. Už vo štvrtok klesnú teploty na úroveň jesennej normy, kde by sa mali udržať po zvyšok týždňa.

Po 10. septembri začnú počasie v strednej Európe riadiť nízkotlakové systémy z Atlantiku. Meteorológovia v tomto období predpovedajú príchod chladnejšieho prúdenia, častejší výskyt zrážok, možnosť búrok a citeľné ochladenie. Tieto zmeny definitívne odštartujú príchod skutočnej jesene.

Je extrémne sucho

Výrazné až extrémne sucho je pritom naďalej na takmer celom Slovensku. Extrémne sucho sa nachádza v Prešovskom a Košickom kraji a miestami aj na juhu stredného a západného Slovenska. Extrémne sucho zasahuje dve tretiny územia. V hlbšej vrstve je extrémne sucho stále na viac ako polovici územia. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informoval na svojom webe.

Záber na vysušenú pôdu
Ilustračná foto: TASR – Michal Svítok

„Relatívne nasýtenie pôdy je pod hranicou desať percent prevažne v južnej polovici Slovenska a ojedinele aj v severnej časti, čo spolu predstavuje viac ako dve tretiny územia. Pod hranicou 50 percent je nasýtenie stále na viac ako 90 percentách územia,“ ozrejmili odborníci.

Deficit pôdnej vlahy je najvyšší mínus 80 až mínus 120 milimetrov na krajnom východe a Orave. Nedostatok vlahy je podľa SHMÚ stále takmer na celom území a sucho rôznej intenzity zasahuje takmer celé Slovensko. „V povrchovej časti pôdy je extrémne sucho len ojedinele, a to na približne jednej tretine územia, a v hlbšej vrstve na viac ako polovici územia,“ tvrdí.

Uplynulý týždeň sa zrážky vyskytli prevažne v pondelok (31. 8.), vo štvrtok (3. 9.) a v sobotu (5. 9.). Najviac zrážok spadlo lokálne na Tekove, a to desať až 20 milimetrov. Úhrn zrážok nad päť milimetrov bol lokálne na Kysuciach, Orave, Zamagurí, hornom Zemplíne, Šariši, Spiši a Tekove. Bez zrážok bolo lokálne na Považí, Ponitrí, Horehroní, Gemeri a Šariši. Na väčšine územia Slovenska bol týždenný úhrn zrážok len do dvoch milimetrov, priblížili odborníci.

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