Navštívili sme jeden z najkrajších a najväčších slovenských vodopádov. Čakalo nás obrovské sklamanie

Poslednú augustovú nedeľu sme sa vybrali na malý výlet po Slovensku. Zamierili sme do nášho najobľúbenejšieho regiónu – na Liptov, kde sme navštívili Brankovský vodopád. Užili sme si príjemnú prechádzku obklopení nedotknutou prírodou, no namiesto odmeny v podobe pohľadu na nádherný vodopád nás čakalo len obrovské sklamanie.
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Liptov je očarujúci región a podľa nás aj ten najkrajší na Slovensku. Ponúka nespočetné množstvo možností na jednodňové výlety. Ani my ako domáci ešte zďaleka nemáme prejdené všetko, a to do prírody chodíme každý víkend. Stále sa nám podarí nájsť miesto, kde sme ešte nikdy predtým neboli, a presne takým miestom je aj Brankovský vodopád, ktorý sme navštívili naposledy. Je až neuveriteľné, koľko krásnych zákutí sa na Liptove dá objavovať, aj keď si človek myslí, že už ho pozná takmer celý.
V zime sa z neho stáva ľadopád
Brankovský vodopád sa ukrýva na Liptove neďaleko Ružomberka na západnej strane Nízkych Tatier pri ústí Revúckej doliny. So svojou výškou 55 metrov je najväčším vodopádom v Nízkych Tatrách a tretím najväčším na Slovensku. Patrí do Národného parku Nízke Tatry a od roku 1980 je súčasťou národnej prírodnej pamiatky.
Bol vytvorený prepadom horského potôčika na vápencovom skalnom stupni, ktorý je výrazne viditeľný. Jeho prietok je relatívne stabilný, približne 3 l/s. Množstvo vody, ktoré ním preteká, je však závislé od ročného obdobia a množstva zrážok.
V zimných mesiacoch sa premieňa na ľadovú stenu pokrytú mnohými cencúľmi a inými ľadovými útvarmi, čím láka aj horolezcov. Brankovský vodopád je tak atraktívny v každom ročnom období. V zime je z neho očarujúci ľadopád, no v lete, v období sucha, sa môže stať, že zo skaly netečie žiadna voda, takže vodopád na istý čas akoby zmizne.
Viaže sa k nemu povesť
V článku sa po odomknutí dozvieš
- aká povesť sa k vodopádu viaže;
- ako sa k vodopádu dostanete;
- koľko sme zaplatili za parkovanie;
- aká je náročnosť túry;
- koľko ľudí sme stretli;
- aké sklamanie nás čakalo pri vodopáde;
- či táto túra stojí za to a či vám odporúčame Brankovský vodopád navštíviť.
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