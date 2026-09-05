Navštívili sme jeden z najkrajších a najväčších slovenských vodopádov. Čakalo nás obrovské sklamanie

Brankovský vodopád

Foto: interez.sk (Klaudia Oselská)

Klaudia Oselská
Tip na výlet
Celá túra nám trvala len hodinu.

Poslednú augustovú nedeľu sme sa vybrali na malý výlet po Slovensku. Zamierili sme do nášho najobľúbenejšieho regiónu – na Liptov, kde sme navštívili Brankovský vodopád. Užili sme si príjemnú prechádzku obklopení nedotknutou prírodou, no namiesto odmeny v podobe pohľadu na nádherný vodopád nás čakalo len obrovské sklamanie.

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Liptov je očarujúci región a podľa nás aj ten najkrajší na Slovensku. Ponúka nespočetné množstvo možností na jednodňové výlety. Ani my ako domáci ešte zďaleka nemáme prejdené všetko, a to do prírody chodíme každý víkend. Stále sa nám podarí nájsť miesto, kde sme ešte nikdy predtým neboli, a presne takým miestom je aj Brankovský vodopád, ktorý sme navštívili naposledy. Je až neuveriteľné, koľko krásnych zákutí sa na Liptove dá objavovať, aj keď si človek myslí, že už ho pozná takmer celý.

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No okrem Brankovského vodopádu môžete na Liptove navštíviť aj Šútovský vodopád, ktorý je jedným z najkrajších vodopádov na Slovensku, aký sme kedy videli. S výškou 38 metrov je najvyšším vodopádom v Malej Fatre a štvrtým najvyšším vodopádom na Slovensku. Alebo Lúčanský vodopád, ktorý je považovaný za najkrajší slovenský vodopád, s čím súhlasíme. Zaujímavé je, že vďaka priesakom teplých prameňov z neďalekých kúpeľov v ňom voda nezamŕza ani v zime. My sme tu boli práve počas zimy a bolo to očarujúce.

V zime sa z neho stáva ľadopád

Brankovský vodopád sa ukrýva na Liptove neďaleko Ružomberka na západnej strane Nízkych Tatier pri ústí Revúckej doliny. So svojou výškou 55 metrov je najväčším vodopádom v Nízkych Tatrách a tretím najväčším na Slovensku. Patrí do Národného parku Nízke Tatry a od roku 1980 je súčasťou národnej prírodnej pamiatky.

Bol vytvorený prepadom horského potôčika na vápencovom skalnom stupni, ktorý je výrazne viditeľný. Jeho prietok je relatívne stabilný, približne 3 l/s. Množstvo vody, ktoré ním preteká, je však závislé od ročného obdobia a množstva zrážok.

V zimných mesiacoch sa premieňa na ľadovú stenu pokrytú mnohými cencúľmi a inými ľadovými útvarmi, čím láka aj horolezcov. Brankovský vodopád je tak atraktívny v každom ročnom období. V zime je z neho očarujúci ľadopád, no v lete, v období sucha, sa môže stať, že zo skaly netečie žiadna voda, takže vodopád na istý čas akoby zmizne.

Brankovský vodopád
Foto: interez.sk (Klaudia Oselská)

Viaže sa k nemu povesť

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  • aká povesť sa k vodopádu viaže;
  • ako sa k vodopádu dostanete;
  • koľko sme zaplatili za parkovanie;
  • aká je náročnosť túry;
  • koľko ľudí sme stretli;
  • aké sklamanie nás čakalo pri vodopáde;
  • či táto túra stojí za to a či vám odporúčame Brankovský vodopád navštíviť.

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