Žiaci plakali a boli v strese: Základná škola v Martine evakuovala 600 detí. Dôvodom bola bombová hrozba

Základná škola Alexandra Dubčeka v Martine

Foto: Google Maps (reprofoto)

Roland Brožkovič
Pre nočný výhražný e-mail a ranný podozrivý telefonát musela martinská základná škola v utorok ráno pristúpiť k okamžitej evakuácii stoviek detí.

Základná škola Alexandra Dubčeka v Martine musela v utorok ráno evakuovať takmer 600 žiakov aj svojich zamestnancov. Dôvodom bol výhražný e-mail, pre ktorý vedenie inštitúcie okamžite prerušilo vyučovanie.

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Informovala o tom televízia Markíza. Riaditeľka školy Dana Brezňanová priblížila, že správu o uložení výbušniny dostali o polnoci. Odosielateľ v nej tvrdil, že k explózii dôjde o jedenásť hodín. Ako ďalej uviedla, ráno zaznamenali aj podozrivý telefonát, v ktorom sa volajúci pýtal na začiatok vyučovania. Celý areál následne začali prehľadávať policajti so služobnými psami, čo uviedol portál SME.

Deti zhromaždili na námestí

Po vyhlásení poplachu sa evakuované deti presunuli na neďaleké námestie, odkiaľ si ich postupne vyzdvihovali rodičia. Podľa vyjadrenia jednej z matiek sa pedagógovia snažili predísť panike, preto najmladším prvákom povedali, že ide iba o cvičný poplach. Napriek tomu niektorí žiaci situáciu znášali ťažko a od stresu plakali.

K incidentu sa vyjadrilo aj mesto Martin, podľa ktorého mala doručená hrozba politický podtext. Samospráva takéto konanie ostro odsúdila a označila za znepokojujúce, že sa spoločenská polarizácia prenáša do školského prostredia. Mesto skonštatovalo, že nezávisle od politického presvedčenia či postojov je nevyhnutné mať stanovené medze, ktoré spoločne neprekročíme, pričom vyhrážky deťom sú už ďaleko za touto čiarou.

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