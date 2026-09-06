Slováci vybrali film s najhorším koncom. V zozname sa objavila aj oceňovaná snímka s Milanom Ondríkom

Záber z filmu Substancia, foto: MovieStillsDB

Zuzana Veslíková
Filmové rebríčky
Uspokojivé vyvrcholenie sa pri týchto filmoch nekonalo.

Často si celkový dojem o filme vytvoríme na základe jeho úplného záveru – ak je uspokojivý, dokážeme mu odpustiť aj nejaké tie nedostatky. Horším scenárom je, ak celý film hltáme a potom príde koniec, na ktorý len neveriacky hľadíme a máme pocit, že sme premrhali dve hodiny zo svojho života. Slováci a Česi zostavili zoznam filmov, ktoré pokazil ich záver. Zaujímavé je, že sa medzi nimi objavila aj slovenská snímka, ktorú by ste tu možno nečakali. 

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Na jeho čele sa ocitol originálny horor so zvláštnym koncom

V zozname 400 filmov, ktoré pokazil záver, na ČSFD podľa slovenských a českých divákov, prvé miesto obsadil horor Substancia (The Substance, 2024) s Demi Moore v hlavnej úlohe. Stvárňuje tu postavu starnúcej hviezdy, ktorá dostane možnosť vyskúšať zázračnú substanciu na omladenie. Musí však súhlasiť s podmienkou, že jeden týždeň bude žiť svoj bežný život a na výmenu môže ďalší stráviť vo svojej mladšej verzii. Hrdinke sa však zapáči život jej mladšieho ja a rozhodne sa svoju pravú identitu potlačiť. A to vyústi do hrozivých následkov.

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Film Substancia dokáže upútať pozornosť divákov zaujímavým námetom, no jeho dych postupne upadá a vyústi do priam bizarného konca, ktorý divákom podľa všetkého vôbec nesadol. Udelili mu hodnotenie 69 %, čo však na daný žáner nie je najhoršie.

Film Substancia
Záber z filmu Substancia, foto: MovieStillsDB

Na druhom mieste zoznamu sa nachádza snímka Indiana Jones a Kráľovstvo krištáľovej lebky (Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull, 2008) z dielne režisérskej legendy Stevena Spielberga.

Dej sa odohráva 19 rokov po poslednej krížovej výprave a Indiana Jones si síce užíva pokojný život, no túžba po dobrodružstve je silnejšia. Jeho nepriateľkou sa stáva ruská agentka, ktorá chce pomôcť Sovietskemu zväzu vyvinúť zbraň na ovládanie myslí ľudí po celom svete. Napriek nelichotivému umiestneniu na predných priečkach rebríčka filmu svieti priaznivé hodnotenie 72 %.

Bronzovú pozíciu si na svoje konto pripísal sci-fi triler Glass (2019) v réžii M. Nighta Shyamalana, nadväzujúci na jeho dva predchádzajúce filmy Vyvolený (Unbreakable, 2000) a Rozpoltený (Split, 2016).

Aj keď sa vracajú ich postavy, diváci uspokojenie ako pri spomínaných snímkach už pri Glass nezažili. Majú superhrdinské schopnosti, no je tu otázka: sú naozaj dielom nadprirodzena alebo následkom ich psychických problémov? Snímka obstála v hodnotení divákov len na 65 %.

V prvej stovke sa ocitol aj slovenský oceňovaný film Otec

Zaujímavé je, že na 70. mieste rebríčka filmov, ktoré pokazil záver, sa nachádza slovenská snímka Otec s Milanom Ondríkom v hlavnej úlohe. Ak ste ho videli, môžete sa zamyslieť nad jeho koncom a zhodnotiť, či súhlasíte s týmto jeho zaradením.

Film Otec
Záznam zo snímky Otec, foto: CinemArt

Vo filme Otec, ktorý režírovala Tereza Nvotová, Ondrík stvárnil muža, ktorý na začiatku vedie zdanlivo úplne obyčajný život a všedné dni trávi so svojou manželkou a dcérou. No urobí chybu, ktorá vyústi do tragédie neopísateľných rozmerov. Snímka je inšpirovaná skutočnými udalosťami a pre mnohých divákov nejde o jednoduché pozeranie, no napriek tomu ide o film, ktorý by ste podľa nás mali vidieť.

Top 10 filmov, ktoré pokazil záver, podľa divákov na ČSFD:

  1. Substancia
  2. Indiana Jones a Kráľovstvo krištáľovej lebky
  3. Glass
  4. Vojna svetov
  5. My
  6. Osada
  7. Interstellar
  8. Ctihodný občan
  9. Star Wars: Vzostup Skywalkera
  10. Shang-Chi: Legenda o desiatich prsteňoch
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