Zvieratá zhoreli, ruiny lietali vzduchom. Explózia prvej sovietskej atómovky zaskočila aj Američanov

Foto: Profimedia / Foto: Wikimedia Fair Use

Timotej Gašper
Prvá jadrová zbraň Sovietskeho zväzu niesla názov RDS-1.

Zbraň hromadného ničenia, ktorá dokáže eliminovať nepriateľa a doslova vymazať z povrchu zemského všetko v okolí niekoľkých stoviek metrov, nehovoriac o trvalých následkoch na populácii. Aj toto sú účinky jadrovej zbrane, ktorú po vzore Spojených štátov amerických skonštruovalo viacero národov, medzi nimi aj Sovietsky zväz. 

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Pod pojmom atómová zbraň rozumieme všetky typy zbraní, ktoré využívajú neriadené uvoľňovanie jadrovej energie, respektíve priamo štiepne rádionuklidy. Aj vďaka filmovému trháku s názvom Oppenheimer sa omnoho viac ľudí naučilo, že za otca týchto zbraní hromadného ničenia sa považuje práve americký fyzik J. Robert Oppenheimer.

Oppenheimer a Einstein.
Oppenheimer a Einstein. Foto: Profimedia

Práve on so svojím tímom pracoval na utajovanom projekte Manhattan v Los Alamos v Novom Mexiku, kde počas druhej svetovej vojny fungovalo laboratórium na výrobu prvej jadrovej bomby. 16. júla 1945 došlo k detonácii prvej jadrovej bomby v histórii ľudstva, pričom akcia mala krycí názov Trinity, píše Scientificamerican.

Američania neskôr zhodili jadrové bomby na japonské mestá Hirošima a Nagasaki, čím spôsobili obrovské straty na životoch, majetkoch i prírode. Tieto ťahy neostali bez reakcie. Program jadrových zbraní bol prioritou pre niekoľko štátov vrátane Sovietskeho zväzu, pre ktorý bolo zhodenie amerických bômb kľúčovým momentom.

Sovietsky jadrový program

Myšlienky o tzv. „superzbrani“, ako sa najprv jadrová bomba označovala, padli v Sovietskom zväze ešte pred vypuknutím druhej svetovej vojny. Vtedy sa však jadrová fyzika u Sovietov koncentrovala len na výrobu elektrickej energie z jadra. Potenciál jadrovej fyziky však stúpol aj po tom, ako sovietski vedci strávili v 20. rokoch minulého storočia istý čas na spoločnom výskume s Ernestom Rutherfordom, otcom jadrovej fyziky.

Vedci a odborníci postupne tlačili na vyššie miesta, aby sa začali viac zaoberať zostrojením jadrovej zbrane. Stalo sa tak najmä po tom, ako špióni sovietskeho zväzu prinášali informácie o projekte Manhattan, ktorý odštartoval v roku 1942. Ich plány však narušila invázia nemeckých vojsk na územie zväzu, čo úmysel podstatne oddialilo.

Vľavo bomba Little boy a vpravo bomba Fat Man
Vpravo bomba Fat Man, foto: ShanekPPS, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Ešte v roku 1942 však Georgij Fljorov zo sovietskych vzdušných síl informoval prostredníctvom listu Stalina o tom, že napriek progresu, ktorý Sovieti v rámci atómovej zbrane vyvinuli, sú Briti, Nemci aj Američania oveľa ďalej. Stalin tak okamžite popohnal projekt atómovej bomby pod vedením Anatolija Alexandrova a Igora Kurčatova.

Koncom roka 1942 už Štátny výbor obrany oboznámil – aj kvôli logistike s jadrovým programom – armádu, pričom na to dozeral Lavrentij Berija, vtedajšia hlava ľudového komisariátu pre vnútorné záležitosti, čo je ekvivalent ministerstva vnútra a blízky spolupracovník Stalina.

Obrovský zlom nastal v roku 1945, keď sa Spojené štáty americké rozhodli zhodiť dve atómové bomby na japonské mestá Hirošima a Nagasaki. Keď sa o tomto útoku dozvedel Josif Stalin, okamžite začal tlačiť na to, aby sa čím skôr zostrojila aj sovietska bomba, s ktorou by dokázali „vyrovnať“ sily počas studenej vojny, ktorá po druhej svetovej vojne rozdelila svet pomyselne na Západ, s lídrom USA a na Východ, s lídrom Sovietskym zväzom.

Paradoxne, prezident Harry Truman povedal na Postupimskej konferencii Stalinovi, že USA disponujú zbraňou hromadného ničenia. Stalin síce nevyjadril žiadny špeciálny záujem, pričom údajne dobre vedel o plánoch USA. Trumanovi pokojne odpovedal, že hádam použijú túto zbraň na správny a dobrý účel, píše Washington Post.

Stalin však o osobnom rozhovore s Trumanom okamžite povedal ministrovi zahraničia Molotovovi. Výsledkom pre Sovietov bolo teda spomínané urýchlenie jadrového programu, pričom Stalin tým ihneď po debate s Trumanom poveril Beriju, píše Pravda.

Niečo od Nemcov, niečo od Američanov, niečo z vlastnej výroby

V článku sa po odomknutí dozvieš

  • ako špióni pomohli urýchliť vývoj bomby;
  • kde sa bombu Sovieti rozhodli testovať a aký priebeh to malo;
  • čo to spôsobilo vo svete a na Západe.

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