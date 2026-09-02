Poisťovňa posiela rozhodnutia seniorom: Zistia z nich novú sumu dôchodku, mnohí si výrazne polepšia

Ďalšia skupina seniorov má dôvod na radosť. Nie preto, že by im na účte pristáli peniaze z rodičovských dôchodkov, ale preto, že im výšku penzií prerátala samotná Sociálna poisťovňa. Viac než sto tisíc seniorov tak po novom poberá novú sumu, pričom niektorí si polepšili o desiatky eur, iní až o stovky.
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Sociálna poisťovňa ukončila prepočet predčasných starobných dôchodkov ľuďom, ktorí do dovŕšenia dôchodkového veku získali najmenej 40 odpracovaných rokov. Dôchodky zvýšila viac ako 122 000 poberateľom. V priemere si polepšili o 23,50 eura mesačne, pričom najvyššie zvýšenie dosiahlo 398,80 eura mesačne, informovala v stredu Sociálna poisťovňa (SP).
V týchto dňoch Sociálna poisťovňa doručuje rozhodnutia
Sociálna poisťovňa ukončila prepočet všetkých dotknutých dôchodkov 31. augusta. V týchto dňoch preto dostávajú rozhodnutia o novej výške dôchodku aj poslední poberatelia, ktorých sa zákonná úprava týkala.
Od 1. januára 2023 sa znížilo krátenie predčasného starobného dôchodku z 0,5 % na 0,3 % za každých začatých 30 dní pred dôchodkovým vekom pre ľudí s najmenej 40 odpracovanými rokmi. Podľa novej právnej úpravy sa toto výhodnejšie prepočítanie uplatňuje aj spätne na dôchodky priznané pred týmto dátumom.
SP vykonala prepočet automaticky bez potreby žiadosti. Poberatelia dostali písomné rozhodnutie, dôchodok sa im zvýšil a zároveň im bol spätne doplatený rozdiel od 1. januára 2023. Od 15. mája 2024 sa pravidlá opäť sprísnili. Potrebná doba odpracovaných rokov sa zvyšuje podľa ročníka narodenia a krátenie sa pri nových žiadostiach vrátilo na 0,5 % za každých 30 dní pred dôchodkom.
Hranica, ktorá sa každý rok posúva
Predčasný starobný dôchodok je dôchodková dávka, ktorá je vyplácaná zo starobného poistenia a jej účelom je zabezpečiť poistencovi príjem v starobe skôr, ako dovŕši svoj dôchodkový vek. Môže pomôcť najmä tým, ktorí tesne pred dovŕšením dôchodku prišli o prácu a možnosť nájsť si novú je málo pravdepodobná alebo si dlhodobo prácu nedokážu nájsť a nemajú iné možnosti riešenia svojej ekonomickej situácie.
Na to, aby ste splnili podmienky na nárok na predčasný dôchodok, musí výška vášho vypočítaného predčasného dôchodku presahovať 1,6-násobok sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu. Tá sa pritom pravidelne každý rok mení. Keďže štát pravidelne upravuje výšku životného minima nahor, rastie aj finančná latka, ktorú musíte so svojím budúcim dôchodkom pokoriť. S rastúcim minimom sa tak celkové podmienky postupne sprísňujú – na úspešné získanie predčasnej penzie preto každý rok potrebujete o niečo vyššiu sumu než v tom predchádzajúcom.
Od 1. júla 2026 predstavuje suma životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu 295,22 eura mesačne. Vynásobením sumy životného minima (295,22 € × 1,6) a následným zaokrúhlením na desať centov nahor získame hranicu 472,40 eura, ktorú musí žiadateľ o predčasný dôchodok získať.
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