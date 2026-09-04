Známy diskont zatvára vyše 300 predajní. Na Slovensku skončil v strate, nové obchody tento rok neotvorí

Diskontný reťazec KiK sa na Slovensku dostal do nezvyčajnej situácie. Spoločnosť, ktorá patrí medzi známych predajcov lacného oblečenia a nepotravinového tovaru, prvýkrát vo svojej histórii na slovenskom trhu skončila v strate. Tržby jej zároveň výrazne klesli.
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Do situácie navyše vstupuje ďalšia dôležitá zmena. KiK potvrdil, že rovnako ako po celej Európe, aj na Slovensku v súčasnosti optimalizuje svoju predajnú sieť. Niektoré menej perspektívne lokality opúšťa, nové predajne však tento rok otvárať neplánuje.
Prvýkrát v strate
Ako sme informovali, výsledky spoločnosti KiK textil a Non-Food ukazujú výrazné zhoršenie hospodárenia. Slovenská spoločnosť prevádzkujúca sieť KiK podľa údajov Finstatu v roku 2025 prvýkrát skončila v strate. Kým v roku 2024 vykázala zisk 1,185 milióna eur, vlani sa jej hospodárenie preklopilo do mínusu. Strata dosiahla 71 070 eur.
Výrazný pokles zaznamenali aj tržby. Tie v roku 2025 dosiahli 57,68 milióna eur, čo predstavuje medziročný pokles približne o desať percent. Zhoršovanie výsledkov pritom neprišlo zo dňa na deň. Už v roku 2024 KiK zaznamenal pokles tržieb a jeho zisk sa medziročne výrazne prepadol. Ešte v roku 2023 pritom spoločnosť na Slovensku dosiahla zisk približne päť miliónov eur.
KiK hospodárske výsledky jednotlivých krajín samostatne nekomentuje. Konateľ spoločnosti pre Česko a Slovensko Martin Šatný však pre interez potvrdil, že podmienky na európskom maloobchodnom trhu sú v súčasnosti podstatne náročnejšie. „Je však zrejmé, že podmienky na európskom maloobchodnom trhu sú dnes výrazne náročnejšie než pred niekoľkými rokmi. Pribudli noví hráči, konkurencia sa zvýšila a tlak na ceny aj náklady sa premieta aj do hospodárenia obchodníkov,“ uviedol Šatný.
Zmeny aj na Slovensku, predajňa nepribudne žiadna
V posledných mesiacoch sa objavili informácie o rozsiahlej optimalizácii siete KiK v Európe. Reťazec plánuje v niektorých krajinách zatvárať stovky nerentabilných predajní a zároveň sa sústrediť na lokality s lepšou perspektívou. Zmeny sa pritom v obmedzenom rozsahu týkajú aj Slovenska.
„Na Slovensku v súčasnosti optimalizujeme našu predajnú sieť. Niektoré menej perspektívne lokality preto opúšťame a zároveň hľadáme nové, ktoré sú pre našich zákazníkov lepšie dostupné a majú väčší potenciál do budúcnosti,“ potvrdil Šatný. Konkrétne predajne, ktoré reťazec plánuje opustiť alebo už zatvoril, spoločnosť neuviedla.
„Slovenský trh je pre KiK dôležitý a naďalej na ňom vidíme priestor na ďalší rozvoj. Nejde nám však o zvyšovanie počtu predajní za každú cenu. Chceme byť našim zákazníkom čo najbližšie, a preto hľadáme predovšetkým dobre dostupné lokality, ktoré dávajú zmysel aj z dlhodobého hľadiska. Menej perspektívne lokality naopak opúšťame. V ďalších rokoch preto počítame tak s priebežnou optimalizáciou existujúcej siete, ako aj s otváraním nových predajní tam, kde pre ne nájdeme vhodné podmienky.“
Dôležitou informáciou pre zákazníkov však je, že KiK tento rok na Slovensku nové predajne otvárať neplánuje. „V tomto roku otvorenie nových predajní na Slovensku neplánujeme, do budúcnosti však počítame s ďalším rozvojom našej siete,“ uviedol konateľ KiK pre Česko a Slovensko.
Konkurencia medzi diskontmi je čoraz silnejšia
KiK pritom pôsobí na trhu, kde zákazníci majú čoraz väčší výber. Segment lacného oblečenia, domácich potrieb, dekorácií a ďalšieho nepotravinového tovaru sa na Slovensku v posledných rokoch výrazne rozšíril. Silnú pozíciu má Pepco, na slovenský trh vstúpil holandský Action a svoju sieť postupne rozširujú aj ďalšie značky.
Pribúda tiež konkurencia zo strany internetových obchodov a čínskych nákupných platforiem. Aj samotný KiK priznáva, že zákazníci dnes pri nákupoch viac premýšľajú nad tým, za čo míňajú peniaze. „Zákazníci dnes veľmi zvažujú, na čo svoje peniaze minú, zároveň však hľadajú jednoduché a inteligentné riešenia,“ vyjadril sa Šatný.
Základom ponuky KiK naďalej zostáva móda pre celú rodinu. Reťazec ju však dopĺňa o potreby pre domácnosť, dekorácie a sezónny sortiment. Spoločnosť chce zároveň reagovať na rastúci tlak na ceny. Podľa Šatného dokáže KiK držať ceny nízko vďaka plánovaniu nákupov s veľkým predstihom, nákupu veľkých objemov tovaru a jednoduchšej logistike. „Nízka cena pre nás pritom neznamená nižšie nároky na kvalitu,“ zdôraznil.
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