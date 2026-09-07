V kauze nákupu hasičskej techniky začali trestné stíhanie: Rezort vnútra sľubuje plnú súčinnosť polícii

Hasiči

Ilustračná foto: TASR - Daniel Stehlík

Dana Kleinová
TASR
Polícia vyšetruje nákup hasičskej techniky za 46 miliónov eur. Zaistili už aj jedno z nových áut.

Ministerstvo vnútra (MV) SR eviduje začatie trestného stíhania v súvislosti s obstaraním, dodávkou a uvedením novej hasičskej techniky do prevádzky. Uviedlo to pre TASR v reakcii na medializované tvrdenia o zaistení a zapečatení hasičského auta z dôvodu zákazky za 46 miliónov eur. Deklarovalo, že orgánom činným v trestnom konaní poskytne plnú súčinnosť.

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Tvrdí, že súťaž ešte pred nástupom súčasného vedenia rozbehol bývalý minister vnútra Roman Mikulec (Hnutie Slovensko) a následne ju vyhlásil bývalý premiér úradníckej vlády Ľudovít Ódor (PS). „Predchádzajúce vedenie ju nastavilo tak, že rozhodujúcim kritériom bola najnižšia cena, teda finančné hľadisko malo prednosť pred kvalitatívnymi parametrami ponuky. V rámci zákazky ministerstvo nikoho nevylúčilo a bola vybraná najlacnejšia ponuka,“ doplnili z odboru strategickej komunikácie rezortu.

Mikulec
Foto: TASR (Martin Baumann)

Zopakovali, že súčasné vedenie už rozbehnutý proces iba prevzalo

Ako podotkli, zákazka bola kontrolovaná Úradom pre verejné obstarávanie a rovnako bola kontrolovaná aj z dôvodu, že na nákup boli využité finančné prostriedky z fondov. „Žiadna kontrola nezistila porušenie a ministerstvo nedostalo ani žiadne korekcie za porušenie pravidiel pri zadávaní zákazky,“ uviedli.

Zopakovali, že súčasné vedenie už rozbehnutý proces iba prevzalo a vzhľadom na naliehavú potrebu obnovy zastaranej techniky Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v ňom pokračovalo. „HaZZ informoval, že trvá na tom, že pri obstaraní, preberaní a nasadzovaní techniky postupoval v súlade s pravidlami a je pripravený celý priebeh podrobne vysvetliť aj vyšetrovateľovi a prokurátorovi. Ministerstvo poskytne orgánom činným v trestnom konaní plnú súčinnosť,“ dodali z odboru strategickej komunikácie s tým, že v tomto štádiu nebudú poskytovať ďalšie vyjadrenia ani predbiehať výsledky vyšetrovania.

O zaistení a zapečatení nového hasičského auta zo štátnej zákazky za 46 miliónov eur, ku ktorému došlo v Bratislave, informoval v pondelok Denník N. V tejto súvislosti poukázal na viaceré podozrenia. Na zaistenie auta upozornili aj mimoparlamentní Demokrati. Situácia si podľa nich vyžaduje riadne a nezávislé vyšetrenie.

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