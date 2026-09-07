Tesco opäť prekvapilo Slovákov. Chystá očakávanú službu, spustiť ju plánuje už v októbri

Tesco výrazne zrýchli svoje online nakupovanie. Veľký obchodný reťazec pripravuje službu, ktorá má zákazníkom priniesť objednaný nákup priamo domov maximálne do jednej hodiny. Začne v Bratislave, následne sa má rozšíriť aj do ďalších slovenských miest.
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Nakupovanie potravín cez internet už dnes nie je na Slovensku ničím výnimočným. Zákazník nemusí ísť do obchodu, naplniť košík a nosiť ťažké tašky domov. Tesco však pripravuje novinku, ktorá má celý proces výrazne urýchliť.
Služba dostane názov Tesco Hneď a podľa reťazca bude určená predovšetkým pre situácie, keď človek potrebuje nákup čo najskôr. Pilotná prevádzka sa má začať v Bratislave v októbri 2026. Následne má Tesco službu počas októbra a novembra postupne rozšíriť do všetkých krajských miest a vybraných väčších okresných miest. Informoval o tom portál TN Live.
Nákup má prísť maximálne do hodiny
Tesco pritom potraviny domov rozváža už niekoľko rokov. Súčasná služba Tesco Online nákupy funguje klasickým spôsobom. Zákazník si cez internet alebo mobilnú aplikáciu vyberie produkty, vloží ich do košíka a následne si zvolí dostupný dátum a čas doručenia. V ponuke je viac ako 14 000 produktov a Tesco nákupy doručuje sedem dní v týždni.
Zákazník si môže vybrať konkrétny dostupný časový interval, počas ktorého mu pracovník nákup prinesie až domov. Služba funguje vo veľkej časti Slovenska a zákazník si môže ešte pred nákupom overiť, či Tesco doručuje aj na jeho adresu. Alternatívou je služba Klikni+Vyzdvihni, pri ktorej si zákazník objedná nákup online a následne si ho vyzdvihne na určenom odbernom mieste.
Za doručenie sa platí poplatok, ktorého výška závisí od zvoleného časového termínu. Pri objednávkach s hodnotou nižšou ako 30 eur Tesco navyše účtuje 3-eurový poplatok za minimálny nákup. Tesco pritom svoju online službu v poslednom období výrazne rozširuje.
Podľa spoločnosti je Tesco Online Nákupy aktuálne dostupné pre približne 4,64 milióna Slovákov, čo predstavuje viac ako 85 percent obyvateľov krajiny. Od začiatku roka Tesco dostupnosť služby rozšírilo do nových regiónov.
Hlavným rozdielom oproti klasickému online nákupu má byť predovšetkým rýchlosť. Tesco chce službou osloviť ľudí, ktorí potrebujú niečo kúpiť prakticky okamžite. Môže ísť napríklad o situáciu, keď doma chýbajú základné potraviny, nápoje alebo drogéria a zákazník nechce ísť priamo do predajne.
Tesco napriek špekuláciám ďalej investuje
Nová služba prichádza v čase, keď sa začalo hovoriť aj o budúcnosti Tesca na Slovensku. Ako sme informovali, v posledných mesiacoch sa objavili informácie, že britský reťazec zvažuje predaj svojho podnikania v Česku a na Slovensku.
Na Slovensku má pritom reťazec dlhú históriu a silné postavenie na trhu. Tesco za posledný finančný rok dosiahlo tržby 1,726 miliardy eur a čistý zisk 26,42 milióna eur. K rekordnému zisku presahujúcemu 82 miliónov z roku 2023 má však ďaleko. Reťazec mal ku koncu finančného roka 182 predajní, no po otvorení ďalších prevádzok v Bratislave sa jeho sieť rozšírila už na 187 kamenných obchodov.
Tesco zároveň zamestnáva tisíce ľudí a podľa Protimonopolného úradu patrí podľa tržieb medzi troch najväčších maloobchodných hráčov na Slovensku. Zatiaľ však Tesco na slovenskom trhu pokračuje v rozširovaní a investíciách.
Nedávno napríklad otvorilo dve nové predajne Tesco Expres v Bratislave. Jednu v nákupnom centre Polus a druhú v Devínskej Novej Vsi. Reťazec zároveň pokračuje aj v modernizácii existujúcich obchodov. V tomto roku zmodernizoval desiatky predajní a investuje aj mimo kamennej siete.
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