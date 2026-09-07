Tesco opäť prekvapilo Slovákov. Chystá očakávanú službu, spustiť ju plánuje už v októbri

Predajňa Tesco

Foto: interez.sk/Matej Balga

Martin Cucík
Obchodné reťazce
Tesco prichádza s novinkou, ktorá môže zmeniť online nákupy. Objednávku vám po novom doručí domov maximálne do jednej hodiny.

Tesco výrazne zrýchli svoje online nakupovanie. Veľký obchodný reťazec pripravuje službu, ktorá má zákazníkom priniesť objednaný nákup priamo domov maximálne do jednej hodiny. Začne v Bratislave, následne sa má rozšíriť aj do ďalších slovenských miest.

Google News Sledujte interez v Google News —
správy od nás budete mať ako prví.
Pridať ako zdroj

Nakupovanie potravín cez internet už dnes nie je na Slovensku ničím výnimočným. Zákazník nemusí ísť do obchodu, naplniť košík a nosiť ťažké tašky domov. Tesco však pripravuje novinku, ktorá má celý proces výrazne urýchliť.

Viac z témy Obchodné reťazce:
1.
Malé mesto sa dočká ďalšieho lacného diskontu. O zákazníkov zabojuje aj s novým poľským reťazcom
2.
Známy diskont zatvára vyše 300 predajní. Na Slovensku skončil v strate, nové obchody tento rok neotvorí
3.
Lacný reťazec pripravuje dve nové predajne. Smeruje do obchodného centra aj mesta, kde zatiaľ nie je
Zobraziť všetky články (498)

Služba dostane názov Tesco Hneď a podľa reťazca bude určená predovšetkým pre situácie, keď človek potrebuje nákup čo najskôr. Pilotná prevádzka sa má začať v Bratislave v októbri 2026. Následne má Tesco službu počas októbra a novembra postupne rozšíriť do všetkých krajských miest a vybraných väčších okresných miest. Informoval o tom portál TN Live.

Nákup má prísť maximálne do hodiny

Tesco pritom potraviny domov rozváža už niekoľko rokov. Súčasná služba Tesco Online nákupy funguje klasickým spôsobom. Zákazník si cez internet alebo mobilnú aplikáciu vyberie produkty, vloží ich do košíka a následne si zvolí dostupný dátum a čas doručenia. V ponuke je viac ako 14 000 produktov a Tesco nákupy doručuje sedem dní v týždni.

Predajňa hypermarketu Tesco
Ilustračná foto: TS Tesco

Zákazník si môže vybrať konkrétny dostupný časový interval, počas ktorého mu pracovník nákup prinesie až domov. Služba funguje vo veľkej časti Slovenska a zákazník si môže ešte pred nákupom overiť, či Tesco doručuje aj na jeho adresu. Alternatívou je služba Klikni+Vyzdvihni, pri ktorej si zákazník objedná nákup online a následne si ho vyzdvihne na určenom odbernom mieste.

Za doručenie sa platí poplatok, ktorého výška závisí od zvoleného časového termínu. Pri objednávkach s hodnotou nižšou ako 30 eur Tesco navyše účtuje 3-eurový poplatok za minimálny nákup. Tesco pritom svoju online službu v poslednom období výrazne rozširuje.

Podľa spoločnosti je Tesco Online Nákupy aktuálne dostupné pre približne 4,64 milióna Slovákov, čo predstavuje viac ako 85 percent obyvateľov krajiny. Od začiatku roka Tesco dostupnosť služby rozšírilo do nových regiónov.

Hlavným rozdielom oproti klasickému online nákupu má byť predovšetkým rýchlosť. Tesco chce službou osloviť ľudí, ktorí potrebujú niečo kúpiť prakticky okamžite. Môže ísť napríklad o situáciu, keď doma chýbajú základné potraviny, nápoje alebo drogéria a zákazník nechce ísť priamo do predajne.

Tesco napriek špekuláciám ďalej investuje

Nová služba prichádza v čase, keď sa začalo hovoriť aj o budúcnosti Tesca na Slovensku. Ako sme informovali, v posledných mesiacoch sa objavili informácie, že britský reťazec zvažuje predaj svojho podnikania v Česku a na Slovensku.

Tržby spoločnosti Tesco
Reprofoto: Finstat

Na Slovensku má pritom reťazec dlhú históriu a silné postavenie na trhu. Tesco za posledný finančný rok dosiahlo tržby 1,726 miliardy eur a čistý zisk 26,42 milióna eur. K rekordnému zisku presahujúcemu 82 miliónov z roku 2023 má však ďaleko. Reťazec mal ku koncu finančného roka 182 predajní, no po otvorení ďalších prevádzok v Bratislave sa jeho sieť rozšírila už na 187 kamenných obchodov.

Tesco zároveň zamestnáva tisíce ľudí a podľa Protimonopolného úradu patrí podľa tržieb medzi troch najväčších maloobchodných hráčov na Slovensku. Zatiaľ však Tesco na slovenskom trhu pokračuje v rozširovaní a investíciách.

Nedávno napríklad otvorilo dve nové predajne Tesco Expres v Bratislave. Jednu v nákupnom centre Polus a druhú v Devínskej Novej Vsi. Reťazec zároveň pokračuje aj v modernizácii existujúcich obchodov. V tomto roku zmodernizoval desiatky predajní a investuje aj mimo kamennej siete.

Ak vám tento článok niečo dal, odmeňte ho. Nie lajkom, ale podporou. Pridajte sa k interez PREMIUM a získajte:

  • 📰 Články bez reklám na interez, Odzadu, EMEFKA, Startitup, Fontech
  • 📚 Neobmedzený prístup k viac ako 75 000 článkom
  • 🎁 Prístup k exkluzívnym benefitom
Predplaťte si nás teraz
Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Lacný reťazec pripravuje dve nové predajne. Smeruje do obchodného centra aj mesta, kde zatiaľ nie…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Doktorka Plybon o dlhovekosti: V zdraví sa môžeme dožiť 100 rokov, starnutie vieme ľahko spomaliť
Doktorka Plybon o dlhovekosti: V zdraví sa môžeme dožiť 100 rokov, starnutie vieme ľahko spomaliť
Navštívili sme jeden z najkrajších a najväčších slovenských vodopádov. Čakalo nás obrovské sklamanie
Tip na výlet
Navštívili sme jeden z najkrajších a najväčších slovenských vodopádov. Čakalo nás obrovské sklamanie
Za socializmu schátral, dnes v ňom boháči utrácajú tisíce eur. Z liečebne duchov vznikol najluxusnejší hotel Slovenska
Za socializmu schátral, dnes v ňom boháči utrácajú tisíce eur. Z liečebne duchov vznikol najluxusnejší hotel Slovenska
Radek navštívil „najdivokejšiu krajinu sveta“: Prespával som aj u miestnych a platil im ryžou. Po zotmení som nevychádzal
Radek navštívil „najdivokejšiu krajinu sveta“: Prespával som aj u miestnych a platil im ryžou. Po zotmení som nevychádzal
Letela som ikonickým balónom v Turecku: Cena je 247 eur, museli sme počkať na schválenie civilným letectvom
Tip na výlet
Letela som ikonickým balónom v Turecku: Cena je 247 eur, museli sme počkať na schválenie civilným letectvom
Zo žien vyrezával maternice a črevá, zjedol obličku: Mäsiar Jack Rozparovač začal vraždiť pred 138 rokmi
Zo žien vyrezával maternice a črevá, zjedol obličku: Mäsiar Jack Rozparovač začal vraždiť pred 138 rokmi
Dermatologička Elizabeth Pavlíčková: Opaľovanie nie je zdravé. Znamienka kontrolujte podľa ABCDE pravidla
Zdravie
Dermatologička Elizabeth Pavlíčková: Opaľovanie nie je zdravé. Znamienka kontrolujte podľa ABCDE pravidla
Vyskúšali sme Hyrox: Koľko stojí a čo je tajomná disciplína? 10 zaujímavostí o fenoméne, ktorý ovládol svet
Vyskúšali sme Hyrox: Koľko stojí a čo je tajomná disciplína? 10 zaujímavostí o fenoméne, ktorý ovládol svet
Zvieratá zhoreli, ruiny lietali vzduchom. Explózia prvej sovietskej atómovky zaskočila aj Američanov
Zvieratá zhoreli, ruiny lietali vzduchom. Explózia prvej sovietskej atómovky zaskočila aj Američanov
Tina je dojička kráv: Zarobiť viete aj skoro 2 000 € mesačne. Mladí ľudia sa cenia
Tina je dojička kráv: Zarobiť viete aj skoro 2 000 € mesačne. Mladí ľudia sa cenia
Samuel z Detvy je jediným Slovákom žijúcim na karibskom ostrove: Miestni ma zo žartu volali Eminem, zarábajú 600 eur
Samuel z Detvy je jediným Slovákom žijúcim na karibskom ostrove: Miestni ma zo žartu volali Eminem, zarábajú 600 eur
Navštívili sme nádherné historické mestečko, výhľady sme dostali zadarmo. Na deň vám tu stačí 32 eur
Tip na výlet
Navštívili sme nádherné historické mestečko, výhľady sme dostali zadarmo. Na deň vám tu stačí 32 eur

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Stopom až na koniec sveta
Peter Hlad
19,90 €
Tuk - Náš tajný orgán
Liesbeth van Rossum a Mariëtte Boon
18,90 €
Zobraziť viac