„Hneď zajtra by som ich brala do finále“. Love Island len začal a diváci už majú jasno, kto je víťazom

Na ostrove lásky sa ešte poriadne ani nestihli zohriať a diváci už majú jasno v tom, kto im sadol a kto ich vytáča. Prvá epizóda šiestej série Love Islandu priniesla prvé iskry, bozky, sympatie aj poriadne ostré reakcie. Kým jeden pár si už stihol vyslúžiť titul favorita, pri iných sa komentáre rozhodne neniesli v podobne pozitívnom duchu.
správy od nás budete mať ako prví.
Je to iba prvá časť. Súťažiaci sa ešte len zoznamujú, zisťujú, kto ich priťahuje, a postupne si medzi sebou vytvárajú prvé väzby. Pre divákov pri obrazovkách však očividne žiadna skúšobná lehota neplatí.
Šiesta séria obľúbenej šou Love Island začala pekne zostra. Niektorí už stihli vybrať pár, ktorý by podľa nich pokojne mohol vyhrať celú sériu, iní už majú jasno v tom, koho by najradšej videli opustiť vilu. Šou tak odštartovala presne tým, čo k tejto reality šou patrí – flirtom, prvými bozkami, napätím a množstvom názorov. A sociálne siete po odvysielaní prvej časti rozhodne nezostali ticho.
Nové tváre i známe influencerky
Do novej série vstúpila skupina mladých single ľudí, ktorí sa pokúsia nájsť si vo vile partnera a zároveň si vybojovať priazeň divákov. Medzi novými účastníkmi sa objavili známe influencerky Cynthia Tóthová, ktorá si vytvorila spojenie s Jakubom, ale i Natália Lopašovská alias Naty, ktorá účinkovala v 13. sérii šou Farma. Okrem nich diváci sledujú aj Viki, Honzu, Johnnyho, Nelu, Amáliu, Maxa, Tomáša a Matesa, ktorý prišiel do vily ako čerešnička na torte.
Už prvé minúty vo vile pritom naznačili, že pokojné zoznamovanie nebude úplne ich disciplína. Sympatie sa začali formovať rýchlo a nechýbali ani prvé bozky. A aj tie sa stali jednou z tém, ktoré riešili diváci po odvysielaní prvej časti.
Kto jednoznačne zabodoval?
Najväčšiu vlnu pozitívnych reakcií si zatiaľ vyslúžili Viki a Honza. Hoci spolu strávili vo vile zatiaľ minimum času, viacerí diváci ich okamžite zaradili medzi svoje obľúbené dvojice. „Viky s Honzou sú mojimi favoritmi,“ napísala jedna diváčka. A nebola sama. „Tiež to isté u mňa,“ pridala sa ďalšia.
Iná diváčka sa síce k dvojici prikláňa, no zároveň cíti, že niečo tam medzi nimi nie je úplne v poriadku: „Akože aj ja im držím palce, ale mám tam taký obrovský otáznik alebo výkričník. Niečo mi tam smrdí. Ale je to prvá časť, nejdem si to kaziť.“
Iní však pochybnosti zatiaľ nemajú. „Viki a Honza sa mi zatiaľ najviac pozdávajú,“ objavilo sa v komentároch. „Viky a Honza, môj favorit, musia byť spolu,“ napísala ďalšia fanúšička. A potom prišiel názor, ktorý dokonale ukazuje, ako rýchlo sa dokážu divácke sympatie vytvoriť: „Viki a Honza sú top! Hneď zajtra by som ich brala do finále a boli by to víťazi.“
Ďalšia diváčka jednoducho skonštatovala: „Viky a Honza, sekne im to spolu.“ Ak by teda diváci rozhodovali už po prvej epizóde, táto dvojica by mala k finále poriadne blízko. Love Island však dokáže zamiešať kartami rýchlejšie, než si človek stihne vybrať favorita. Stačí nový príchod, jeden bozk alebo nečakané rozhodnutie a všetko môže byť inak.
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
Naty by mala ísť podľa niektorých von
Oveľa rozporuplnejšie reakcie vyvolala sympatická brunetka Naty. Práve jej meno sa v komentároch objavovalo veľmi často a dôvodom bolo najmä jej správanie. Časť divákov jej vyčítala, že sa vo vile bozkávala s viacerými mužmi, hoci sa tam ešte len krátko nachádzala. „Natália je príšerná… Keby sa takto choval chlap, veľmi skoro by skončil,“ napísala jedna diváčka.
Ďalšia už svoj názor nijako nerozvádzala a uviedla stručne a jasne: „Natália von“. Podobne negatívne reagovali aj ďalší diváci: „Natáliu nebude mať nikto rád.“ A objavil sa ďalší jednoznačný verdikt: „Moja favoritka na vypadnutie je Naty.“
Lenže Naty má aj opačný tábor ľudí, ktorým neprekáža vo vile. Niektorí diváci jej správanie nevnímajú ako problém, ale ako niečo, čo Love Island potreboval. „Naty je presne to, čo Love Islandu chýbalo, ako už tu niekto písal. Konečne sa niečo deje,“ myslí si komentujúca.
Jeden z mužských divákov dokonca priznal, že ho Naty baví práve preto, že rozhodne nepôsobí ako nevinné dievča, za ktoré ju možno spočiatku považoval. „Zatiaľ super. Naty ide bomby, vďaka Bohu. Baví ma. Čakal som, že bude anjelik, ale evidentne zdanie klame, haha,“ vyjadril sa neznámy muž.
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
Naty tak má po jedinej časti jednu veľkú výhodu – nikto ju neprehliada. Či už ju diváci podporujú, alebo by ju najradšej videli z vily preč, jej meno sa v diskusiách objavuje stále. A v reality šou je aj negatívna pozornosť stále pozornosť.
Ani Johnny divákov nepresvedčil
V reakciách zaznelo tiež Johnnyho meno. Niektorí komentujúci mu vyčítali predovšetkým ego a spôsob, akým pôsobil počas prvej epizódy. „Johnny je taký egoista, no je mi z neho zle, ego má až po strop a myslí si o sebe strašne veľa,“ napísala jedna diváčka.
Ďalšia to zhrnula ešte stručnejšie: „Najhorší je Jonny.“ Iný divák sa zase vyjadril: „Strašne trápny, Johnny IQ 12“. Zatiaľ čo jeden ho označil za niekoho, kto je úplne mimo ako na inej planéte, ďalší ho nazval „buranom“.
Môže sa to všetko zmeniť
Ľudia si vytvorili svoj názor na srdiečka po jedinej epizóde. Súťažiaci ešte len začínajú zisťovať, s kým si rozumejú a koho chcú mať po svojom boku. Pred nimi sú ďalšie párovania, nové príchody, výzvy, rozhodnutia a situácie, ktoré môžu ich vzťahy poriadne preveriť. To, kto je dnes favoritom, tak môže byť o pár epizód úplne nepodstatné. A ten, koho dnes diváci označujú za najväčší red flag, môže napokon prekvapiť.
Nahlásiť chybu v článku