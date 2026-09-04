Slovenské penzie opäť rástli: Priemerný starobný dôchodok sa blíži k 733 eurám, no jedna dávka klesá

Výška dôchodku závisí od viacerých faktorov –od dĺžky získaného obdobia dôchodkového poistenia, od výšky vašich hrubých zárobkov, ktoré ste za svoj pracovný život získali (do hrubej mzdy sú zahrnuté aj odvody do Sociálnej poisťovne na sociálne poistenie) a v neposlednom rade tiež od toho, či ste boli sporiteľom v 2. dôchodkovom pilieri a získali ste obdobie účasti na starobnom dôchodkovom poistení a či ste získali aj obdobie dôchodkového poistenia po vzniku nároku na dôchodok.
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Priemerný starobný dôchodok na Slovensku naďalej rastie a postupne sa približuje k hranici 733 eur, informoval portál oPeniazoch. Najnovšie údaje Sociálnej poisťovne za júl tohto roka ukázali, že priemerná výška starobnej penzie dosiahla 732,95 eura mesačne. Vývoj jednotlivých typov dôchodkov je však odlišný – zatiaľ čo štandardné starobné dôchodky medziročne vzrástli o desiatky eur, predčasné penzie zaznamenali mierny pokles.
Starobné dôchodky potiahla januárová valorizácia
Oproti júlu 2025, kedy priemerný starobný dôchodok dosahoval 702,07 eura, si seniori medziročne polepšili o 30,88 eura (približne 4,4 %). Za týmto nárastom stojí najmä začiatok roka 2026, kedy Sociálna poisťovňa v rámci valorizácie zvýšila dôchodkové dávky o 3,7 %.
Pohyb výšky dôchodkov počas samotného roka je už len veľmi pozvoľný. Kým v januári 2026 dostával starobný dôchodca v priemere 729,43 eura, do júla 2026 sa táto suma zvýšila o 3,52 eura na konečných 732,95 eura.
Predčasné dôchodky: Prečo ich priemerná suma klesá?
Zaujímavý a na prvý pohľad nečakaný vývoj nastal pri predčasných starobných dôchodkoch. Kým v januári 2026 dosahoval ich priemer až 748,14 eura, v júli to bolo už len 737,06 eura. Za sedem mesiacov roka tak ich priemerná suma klesla o viac ako 11 eur. Podobný obraz ukazuje aj medziročné porovnanie, keďže v júli minulého roka dosahoval priemerný predčasný starobný dôchodok 738,53 eura, čo znamená, že súčasná suma je o 1,47 eura, teda približne o 0,2 percenta, nižšia.
Tento pokles však neznamená, že by Sociálna poisťovňa konkrétnym poberateľom znižovala už priznané sumy. Výšku celkového priemeru ovplyvňuje neustála obmena poberateľov, štruktúra novopriznaných penzií a v neposlednom rade aj sprísnené podmienky na priznanie predčasných dôchodkov.
Prehľad ostatných dôchodkových dávok
Rozdiely medzi jednotlivými druhmi dávok zostávajú výrazné, pričom tradične najnižšie sumy poberajú siroty.
Pri invalidných dôchodkoch sa suma výrazne líši podľa miery poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť. Pri invalidite do 70 percent dosahoval priemerný dôchodok v júli sumu 334,02 eura, čo v porovnaní s minuloročnou sumou 319,90 eura predstavuje nárast o 14,12 eura, respektíve o 4,4 percenta. Výrazne vyššia je priemerná suma pri invalidite nad 70 percent, kde v júli dosiahla 597,28 eura, zatiaľ čo v júli 2025 predstavovala 574,09 eura. Medziročný rozdiel tak tvorí 23,19 eura, čo je nárast o približne štyri percenta. Priemerná suma invalidného dôchodku bez ohľadu na mieru invalidity dosiahla v júli 427,33 eura.
Priemerný samostatne vyplácaný vdovský dôchodok bol v júli na úrovni 399,85 eura mesačne a priemerný vdovecký dôchodok dosiahol 336,63 eura. Najnižšia suma zo všetkých sledovaných dôchodkových dávok patrí sirotským dôchodkom. Ich priemerná výška sa v júli dostala na 220,44 eura mesačne, pričom pred rokom dosahovala 210,16 eura.
O koľko by si mohli prilepšiť budúci rok
Každoročná valorizácia je naviazaná na dáta, ktoré sa dajú sledovať počas celého roka. Kým boli známe len údaje od januára do mája, vyzeralo to podobne ako v minulom roku. Ak by pritom rozhodlo práve toto číslo, bola by valorizácia v budúcom roku dosť podobná tej v roku 2026. Dáta za prvých päť mesiacov tohto roka ukazovali, že tempo rastu cien v domácnostiach seniorov sa stabilne udržiavalo v rozmedzí od 3,5 % do 3,8 %. Priemerná hodnota tejto inflácie sa tak zastavila na úrovni 3,64 % a počítalo sa s tým, že ak sa to nezmení, penzie by sa v roku 2027 zvýšili o 3,7 %.
Dnes už poznáme údaje za prvých sedem mesiacov, keďže Štatistický úrad SR zverejnil výšku dôchodcovskej inflácie aj za júl tohto roka. Rast cien pre seniorov bol v júli na úrovni 3,2 %, čím sa sedemmesačný priemer dostal na 3,5 %. Práve o toto percento by sa od nového roka mohli zdvihnúť dôchodky na Slovensku, ak sa situácia výraznejšie nezmení. Presnú sumu zvyšovania však spoznáme až v októbri, keď štatistiky ukážu vývoj za prvých deväť mesiacov.
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