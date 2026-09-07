Meteorológovia menia predpoveď na zimu: Už vieme, či bude veľa snehu. Mnohí zostanú sklamaní

Zasnežená ulica

Ilustračná foto: SITA/AP

Roland Brožkovič
Pre milovníkov snehu máme zlé správy.

Dlhodobé predpovede na zimu 2026/2027 naznačujú silný vplyv formujúceho sa fenoménu Super El Niño, ktorý prinesie výrazné rozdiely v snehových zrážkach. Kým v Európe sa očakáva podpriemerné množstvo snehu, v častiach Spojených štátov amerických by malo snežiť viac.

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Vyplýva to z najnovších dát a modelov, o ktorých informoval portál Severe Weather Europe. Pre európsky kontinent predpovedajú modely veľmi slabú snehovú sezónu. Väčšina územia by mala zaznamenať menej snehu, ako je dlhodobý priemer.

Dôvodom je dominantné prúdenie mierneho vzduchu z Atlantiku a oblasť vysokého tlaku, ktoré udržia vyššie teploty. Výnimkou budú podľa portálu len vyššie polohy, napríklad Alpy v nadmorskej výške nad 1800 až 2000 metrov, a oblasti na severe či severovýchode kontinentu.

Žena kráča po ceste v snehovej búrke
Ilustračné foto: TASR – Milan Kapusta

Očakávaný deficit sa prejaví už na začiatku zimy. Predpovede na december a január ukazujú podpriemerné snehové zrážky v nížinách, pričom vo februári, ktorý býva zvyčajne najbohatší na sneh, zasiahne nedostatok strednú, západnú, severozápadnú aj južnú Európu.

V USA to bude naopak

Na severoamerickom kontinente spôsobí Super El Niño zmenu v dýzových prúdeniach. Zatiaľ čo polárny prúd zoslabne, subtropický prúd nad južnou časťou USA zosilnie a prinesie viac vlhkosti. V dôsledku toho sa očakávajú nadpriemerné snehové zrážky v strednej, východnej a južnej časti Spojených štátov. Naopak, menej snehu spadne na severozápade USA, v oblasti Veľkých jazier a vo väčšine južnej Kanady.

Meteorológovia označujú aktuálne sa vyvíjajúci jav El Niño za super fenomén, keďže teplotné anomálie v Tichom oceáne už presiahli hranicu dvoch stupňov Celzia nad normálom. Svoje maximum by mal dosiahnuť v decembri, čím by sa mohol zaradiť medzi najsilnejšie zaznamenané udalosti tohto druhu.

El Niño zosilnie

Fenomén El Niño v nasledujúcich mesiacoch zároveň podľa Svetovej meteorologickej organizácie (WMO) výrazne zosilnie a pretrvá až do februára. Hoci ide o prirodzený jav, ktorý nemá nič spoločné so zmenou klímy, podľa vedcov prispeje k otepľovaniu planéty a zároveň zosilní extrémne prejavy počasia.

Ilustračná foto: pxhere

El Niño je prirodzený klimatický jav, ktorý otepľuje povrchovú teplotu vody v strednej a východnej časti rovníkového Tichého oceánu. To mení prúdenie a tlak vzduchu v atmosfére a zrážkové úhrny v rozsiahlych častiach sveta. Zvyčajne sa objavuje každých dva až sedem rokov a trvá približne deväť až 12 mesiacov. Podmienky kolíšu medzi teplou fázou El Niño a opakom, chladnou fázou La Niña.

„Jav El Niño je už plne rozvinutý a v nadchádzajúcich mesiacoch sa ešte zintenzívni a bude mať výrazný vplyv na zrážkové a teplotné vzorce a s tým súvisiace riziká povodní, sucha a extrémnych horúčav,“ uviedla WMO.

Organizácia patriaca pod OSN upozornila, že teploty celosvetovo stúpajú. „Veda nenecháva žiadny priestor na pochybnosti: planéta sa nachádza v neznámych vodách a tieto vody sa otepľujú. Teploty morskej hladiny stúpajú, teploty (vzduchu) neustále rastú a svet je ohrozený extrémnymi prejavmi počasia,“ píše WMO v stanovisku.

Následky každého fenoménu El Niño sú iné, avšak častokrát spôsobí sucho v niektorých častiach Amazónie, Indonézie a Austrálie, naruší monzúny v Indii a spôsobí zmeny v rozložení zrážok v tropických oblastiach.

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