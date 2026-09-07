Status Harryho a Meghan sa nemení: Kráľ Karol III. oznámil, že v rodine ostávajú neaktívnymi členmi

Meghan a Harry a kráľ Karol

Foto: SITA/AP

Dana Kleinová
TASR
Kráľovská rodina
Karol III. po návrate Harryho a Meghan oznámil, že pár ostáva mimo aktívnych kráľovských povinností.

Britský kráľ Karol III. opätovne potvrdil, že princ Harry a jeho manželka Meghan ostávajú aj po svojom návrate do Spojeného kráľovstva neaktívnymi členmi kráľovskej rodiny. TASR o tom informuje na základe pondelňajších správ agentúr AP a Reuters.

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Harry a Meghan naďalej nebudú používať svoje kráľovské tituly. „V krátkosti, ich postavenie je podobné postaveniu súkromných občanov s obchodnými a charitatívnymi záujmami,“ píše sa v liste autorizovanom kráľom, ktorý bol adresovaný viacerým vysokopostaveným britským predstaviteľom.

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Sú späť v Británii, avšak nie aktívnymi členmi kráľovskej rodiny

„Táto pozícia, odlišná od štátnych a kráľovských povinností vykonávaných aktívnou kráľovskou rodinou, a s osobnou voľnosťou, ktorú páru prináša, čo sa týka ich finančnej nezávislosti a ochrany ich súkromia, ako si želali, bude naďalej plne rešpektovaná,“ uviedol kráľ.

Kráľ Karol
Foto: SITA/AP

Vojvoda a vojvodkyňa zo Sussexu sa minulý mesiac opäť usadili v Británii šesť rokov po tom, čo Harry prerušil vzťahy s kráľovskou rodinou a spolu s manželkou sa presťahoval do USA. Ako dôvod uviedli túžbu po finančnej nezávislosti a želanie uniknúť pred „zasahovaním médií do ich súkromného života“.

Vzťahy v kráľovskej rodine

Vzťahy v britskej kráľovskej rodine sú už niekoľko rokov pod drobnohľadom verejnosti aj médií po celom svete. Každé gesto, každé vyjadrenie či iný detail okamžite vyvoláva množstvo špekulácií. V máji tohto roka sa pozornosť opäť obrátila na napäté vzťahy medzi princom Harrym, jeho manželkou Meghan Markle a zvyškom monarchie.

Nastala totiž zmena, ktorá na prvý pohľad síce pôsobí nenápadne, no podľa viacerých zdrojov môže niesť hlbší odkaz. Zo sídla Highgrove, ktoré patrí kráľovi Karolovi, zmizla svadobná fotografia Harryho a Meghan, ako informoval Daily Express U.S. Práve tento detail okamžite rozvíril diskusie o tom, či ide o ďalší dôkaz ochladnutých rodinných vzťahov.

Harry a Meghan
Foto: SITA (AP Photo/Jae C. Hong)

Fotografia bola v minulosti umiestnená na malom drevenom stolíku v kráľovej rezidencii a ešte v roku 2024 ju bolo možné vidieť spolu s ďalšími rodinnými snímkami. Nechýbal tam ani portrét z korunovácie kráľa Karola a fotografia, na ktorej je panovník so svojimi synmi Williamom a Harrym. Tentoraz sa však ukázalo, že svadobný záber Sussexovcov zo svojho miesta zmizol.

Hoci nie je potvrdené, či bola fotografia odstránená natrvalo alebo iba premiestnená, bývalý člen kráľovského personálu naznačil, že takýto krok rozhodne nie je náhodný. Grant Harrold, ktorý v minulosti pôsobil ako komorník kráľa Karola, vysvetlil, že v kráľovských rezidenciách platia prísne pravidlá a personál nesmie premiestňovať predmety bez výslovného súhlasu panovníka. Podľa jeho slov teda mohlo ísť o “zámerné rozhodnutie”.

Rozpor riešil aj jasnovidec

Keďže ide o medializovaný spor a kráľovská rodina je neustále v centre pozornosti, nie je div, že sa k situácii vyjadril aj jasnovidec. Známy jasnovidec verí, že zmierenie príde od „ďalšej generácie“ kráľovskej rodiny. Muž, ktorý tvrdí, že dokáže nahliadnuť do budúcnosti, čo mu vynieslo prezývku „živý Nostradamus“, sa vyjadril k napätiu medzi kráľovskou rodinou, najmä kráľom Karolom, princom Williamom, a princom Harrym a Meghan.

Harry a William
Foto: SITA (AP Photo/Alberto Pezzali, Chris Jackson/Pool Photo via AP)

Vojvoda a vojvodkyňa zo Sussexu sú odcudzení kráľovskej rodine, odkedy v roku 2020 opustili svoje kráľovské povinnosti a presťahovali sa do Ameriky, kde niekoľko rokov šírili usvedčujúce obvinenia, čo ďalej narúšalo ich vzťah. A hoci Harry v septembri podnikol kroky k zmiereniu so svojím otcom, stále je pred nimi dlhá cesta k vybudovaniu mostov.

Brazílsky jasnovidec Athos Salome v decembri minulého roka povedal, že verí, že kľúč k vyriešeniu rozkolu bude ležať v ďalšej generácii kráľovskej rodiny, konkrétne v deťoch princa a princeznej z Walesu, Georgeovi, Charlotte a Louisovi, a v deťoch Harryho a Meghan, Archiem a Lilibet.

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