Markíza si napravila reputáciu: Nový seriál Hriech nadchol divákov, vo veľkom chvália Svarinskú

Televízia Markíza nie je žiaden amatér, keď ide o kriminálne seriály. Tradíciu začala seriálom Klamstvo v roku 2023 a potom priniesla Zradu, Vinu a v neposlednom rade V zovretí. Tento rok sa do tejto skupiny pridal seriál Hriech, ktorý má za sebou premiéru a reakcie divákov nemôžu byť lepšie.
správy od nás budete mať ako prví.
Zatiaľ čo Klamstvo, Vina a Zrada boli divácky obľúbené už od začiatku a udržali si tento trend až do konca, to isté sa nedalo povedať o minuloročnej novinke V zovretí. Ako sme vás v tom čase informovali v článku, seriál s Monikou Hilmerovou nemal rovnaký úspech ako jeho predchodcovia a po výbornom štarte sa mu čísla rýchlo začali prepadať. Z diváckych reakcií následne vyplynulo, že to súvisí aj s hereckým obsadením, keďže priznali, že im známe tváre v tomto seriáli veľmi nesadli a nepáčilo sa im aj to, že tam boli v hlavných rolách viacerí herci z iných denných seriálov Markízy.
Premiéra seriálu o šokujúcej vražde
Teraz sa ale zdá, že si televízia napravila reputáciu. Včera na obrazovkách odpremiérovala prvú epizódu kriminálneho seriálu Hriech, adaptácie oceňovanej americkej kriminálnej drámy The Sinner.
Seriál ponúkol divákom intenzívny pohľad na ľudí, ktorí sa ocitnú v situácii, keď musia čeliť vlastnej minulosti, bolestivým tajomstvám a rozhodnutiam, ktoré môžu navždy zmeniť ich životy. V hlavných úlohách sa predstavili Ady Hajdu a Kristína Svarinská, ktorých diváci uvideli v netypických dramatických polohách, keďže doteraz boli zvyknutí vidieť ich najmä ako duo otec-dcéra v Dunaji, k vašim službám.
Ady Hajdu stvárnil Ondreja Gregora, skúseného vyšetrovateľa, ktorý musí pri pátraní po pravde čeliť nielen prípadu samotnému, ale aj vlastným vnútorným démonom. Kristína Svarinská zas priniesla komplexnú postavu ženy, ktorá sa už od prvej epizódy ocitá v centre najväčšieho tajomstva celého príbehu.
Seriál Hriech začal šokujúcou vraždou za bieleho dňa a vrahyňou, ktorá sa nemala problém k tomuto činu priznať. Vyšetrovanie však stále pokračuje a Gregor zisťuje nielen motív vrahyne, ale tiež to, prečo ju nik nestihol zastaviť včas.
Diváci nešetria slovami chvály
Počas včerajšieho večera malo premiéru viacero relácií z dielne televízie Markíza. Diváci sledovali novú sériu Sľubu, Farmu 18, hľadanie lásky v šou Love Island a tiež spomínanú novinku Hriech. Z komentárov na sociálnych sieťach je pritom jasné, ktoré projekty divákov zaujali najviac a najdiskutovanejšou ostáva práve kriminálna adaptácia, pričom ju diváci zaplavili slovami chvály.
Zatiaľ čo pri seriáli V zovretí mali niektorí diváci v minulom roku problém s hereckým výkonom herečky Hilmerovej a písali, že je v tejto role afektovaná a neprirodzená, nezdá sa, že by mala v najbližšej dobe rovnakým komentárom čeliť aj Svarinská. Tá sa totiž podľa divákov zhostila tejto úlohy bravúrne.
„Super. Svarinská to brutálne zahrala,“ odkázal divák v komentároch. „Kristína Svarinská je vynikajúca herečka, úžasný výkon plný emócií, teším sa na ďalšie časti,“ pridala sa iná fanúšička seriálu. „Kristínka, ako vždy super! Zahrať toľko emócií je úžasný výkon,“ písala tretia.
Čo sa týka celej epizódy, ani tam nešetrili v komentároch kladmi. „Zaujímavé od prvej minúty po poslednú… uvidíme ďalej,“ odkázala diváčka. „Super, som zvedavá, čo bude ďalej, herci úžasní,“ pridala sa ďalšia. „Prvá časť úplne super, obsadenie na jednotku a Kristína famózna,“ súhlasila iná. Iné komentáre spomínali, že šlo o „vynikajúci začiatok“ či „úžasné spracovanie“.
Nahlásiť chybu v článku