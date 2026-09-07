Vyšli sme na druhú najvyššie položenú chatu v Košickom kraji: Za pivo dáte 2,50, jeden pohľad nás zabolel

Priznávame, že ani zďaleka nie sme skúsení turisti. Z času na čas však dostaneme neodolateľnú chuť vyraziť do prírody a užiť si krásne výhľady. Kojšovská hoľa neďaleko Košíc je na to ako stvorená. Chata Erika nás veľmi milo prekvapila.
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Z Košíc ste tu za menej ako hodinu
August sa na Slovensku niesol v znamení neznesiteľných horúčav. Nejeden človek počas nich sníval o troške schladenia v lese. Na pomerne nenáročnú túru sme sa preto vybrali aj my. Naše kroky smerovali na Kojšovskú hoľu, ktorej domáci nepovedia inak ako Kojšovka. Z Košíc sa sem dostanete za približne 45 minút autom.
Vybrať si môžete z viacerých miest, odkiaľ vyrazíte, vrátane Gelnice, Prakoviec či obce Kojšov. My sme sa vybrali zo Zlatej Idky. Na okraji obce nájdete futbalové ihrisko s parkoviskom. Hoci sme si už privykli, že za parkovanie sa platí všade, tu sme nič neplatili. Vzali sme so sebou pitie, niečo malé pod zub a vyrazili sme.
Kojšovská hoľa sa nachádza vo Volovských vrchoch v nadmorskej výške 1 245 metrov. Priamo od parkoviska až takmer do cieľa vedie asfaltová cesta s miernym stúpaním. Na Kojšovke nájdete aj Meteorologickú radarovú stanicu SHMÚ.
Krásne výhľady od začiatku až po koniec
Následky horúčavy, pochopiteľne, badať aj v lese. Na niektorých miestach nám pod nohami šuští opadané lístie ako na jeseň. Na viacerých miestach sa však zeleň drží napriek nepriazni zubami-nechtami a je balzamom na dušu. Cestou sa navzájom míňame s menšími skupinkami ľudí idúcich pešo, ale aj na bicykloch.
Hoci je na začiatku cesty otvorená rampa s upozornením, že prechádzať môžu len autá s povolením, každých niekoľko minút okolo nás prejde aj auto. Podchvíľou pokoj lesa naruší hlučná motorka. Napriek tomu si však túru užívame. Hoci cestu zväčša lemujú stromy, miestami sa nám už cestou nahor naskytali krásne výhľady na okolie.
Na jednom z miest sme vyrušili dve srnky, o kúsok ďalej sme zas natrafili na zdroj chladnej osviežujúcej vody. Z osadeného kameňa sa dozvedáme, že ide o prameň svätého Rolanda. Pamätná tabuľa nás informovala, že sme boli na pol ceste k chate Erika.
Zaujímavá história
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- ako sme sa dostali k Chate Erika;
- čo všetko si tu môžete dať a za aké ceny;
- čo nás prekvapilo cestou na Kojšovku;
- aká zaujímavá história sa k nej viaže.
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