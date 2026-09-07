Vzkriesiť Twitter sa tvorcom nepodarilo: Súd ich stopol, no projekt okamžite prešiel na nový plán B

Twitter

Foto: Pexels

Dana Kleinová
Startup tvrdil, že sa Elon Musk vzdal ochrannej známky "Twitter" v momente, ako platformu premenoval na X. Nakoniec to je ale inak.

Návrat legendárnej značky sociálnych sietí sa nekoná – aspoň nie v podobe, v akú dúfali jeho autori. Startup, ktorý sa pokúsil priviesť k životu pôvodný Twitter Elonovi Muskovi priamo pod nosom, narazil na tvrdú právnu bariéru. Iba niekoľko dní po spustení novej služby musel projekt po rozhodnutí súdu od základov zmeniť svoj názov aj doménu.

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Ako informuje portál Yahoo, príbeh sa začal písať ešte v roku 2022, keď Elon Musk odkúpil Twitter a o necelý rok nato ho šokujúco premenoval na X. Mnohí to považovali za riskantný krok, no pre skupinu právnikov a vývojárov to bola príležitosť. Startup s názvom Operation Bluebird prišiel s teóriou, že Musk sa premenovaním platformy na X oficiálne vzdal práv na pôvodnú ochrannú známku „Twitter“. Na základe tejto úvahy podali žiadosť o registráciu značky a začali budovať novú, nezávislú sieť.

Elon Musk
Foto: TASR, AP

Opäť spustili Twitter, no rýchlo narazili

Koncom augusta spustil startup stránku na doméne Twitter.now. Iniciátor projektu a právnik špecializujúci sa na ochranné známky Stephen Coates vtedy vyhlásil, že ich cieľom nie je vytvoriť kópiu starej platformy. Nová sieť mala klásť dôraz na transparentnosť a používateľom dať do rúk kontrolu nad tým, aký obsah sa im zobrazuje, namiesto toho, aby o tom rozhodoval nepriehľadný algoritmus.

Reakcia Muskovej spoločnosti X Corp. však na seba nenechala dlho čakať. Firma podala žalobu, v ktorej nekompromisne uviedla, že Twitter nikdy neskončil a zostáva jej výhradným vlastníctvom.

Americký podnikateľ Elon Musk smeruje k tomu, že sa stane prvým človekom na svete s majetkom v hodnote viac ako bilión USD (859,13 miliardy eur). V dejinách podnikania ešte nikto takýto majetok nenadobudol. Musk už v postavení šéfa automobilky Tesla vlastní akcie a opcie v hodnote 273 miliárd USD.

Nevzdali sa a zmenili názov domény

Definitívna rana pre pôvodné plány startupu prišla začiatkom septembra. Sudca dohliadajúci na tento spor rozhodol, že X Corp. si naďalej zachováva ochrannú známku na názov Twitter. Jedinou malou výhrou pre Operation Bluebird bolo konštatovanie, že nárok na samotné slovo „tweet“ a ikonické logo modrého vtáčika už spoločnosti X nemusí patriť. Tím okolo Coatesa musel okamžite reagovať – celú službu premenoval a presunul na novú doménu Tweet.App.

V súčasnosti pri otvorení tejto domény narazíte na oznam: „Najbohatší človek na svete kúpil toto digitálne námestie, premenoval ho a vtáka pri odchode zahodil do koša. O tri roky a obrovský balík peňazí neskôr ľudia stále hovoria „tweet“. A tak sme sa vrátili, zdvihli to, čo on odhodil, a znovupostavili celý priestor na tom, čoho sa vzdal ako prvého.“

Twitter
Foto: Pexels

Kontroverzia a technické problémy

Okrem právnych problémov však sprevádzali štart projektu aj technické a logistické prekážky. Stránka bola už krátko po spustení pre mnohých používateľov nestabilná a nedostupná. Nepomohol ani kontroverzný model spoplatnenia – startup od používateľov požaduje 20 dolárov za predbežný prístup v úlohe zakladateľa, prípadne 40 a viac dolárov za získanie špeciálneho odznaku na profile.

Prevádzkovatelia nového projektu naďalej dôrazne upozorňujú, že nemajú nič spoločné s Elonom Muskom ani s bývalou spoločnosťou Twitter Inc. Či však nový Tweet.App dokáže osloviť širšiu verejnosť pod skomplikovanou značkou a v tieni súdnych sporov, zostáva otázne. Nateraz je jasné len to, že cesta k vzkrieseniu starého Twitteru je podstatne tŕnistejšia, než si jeho tvorcovia predstavovali.

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