Kúpil tiket a odišiel na výlet. Domov sa vrátil ako milionár, problém nastal, keď to chcel oznámiť rodine

Výhra v lotérii

Foto: elizaIO, CC BY-SA 2.0, via Wikimedia Commons / Santeri Viinamäki, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Dana Kleinová
Bežný návrat z cestovania sa pre jedného Američana zmenil na životný okamih. Doma skontroloval čísla na tikete a zistil, že vyhral.

Výhra v lotérii je rozhodne niečo, čo sa väčšinou stane raz za život a väčšinou vtedy, keď to najmenej čakáte. Svedčia o tom príbehy výhercov, ktorí väčšinou zistili, že vyhrali len náhodne a niekedy si dokonca mysleli, že ide o vtip. Život sa im pritom zmenil zo dňa na deň a už len ostalo brať to zodpovedne a nemíňať peniaze bez rozmyslenia.

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Bežný návrat z cestovania sa pre jedného Američana zmenil na životný okamih. Keď sa George Boston z mesta Warrenton v Severnej Karolíne vrátil domov z výletu do New Yorku, po meste sa už šírila správa, že niekto z miestnych vyhral v lotérii Powerball rozprávkový 1 milión dolárov. Vtedy ešte netušil, že šťastlivcom je práve on, informuje portál People.

Po návrate domov skontroloval tiket

Rozuzlenie prišlo vo chvíli, keď sa pozrel na svoj vlastný tiket, ktorý nechal ležať na stole. Pozorne skontroloval čísla a zistil, že sa zhodujú. „Pozrel som sa na svoj žreb na stole a hovorím si: ‚Aha, páni, mám zhodu,‘“ spomínal Boston na radostný šok pred zástupcami lotérie v Severnej Karolíne.

Tiket z lotérie
Ilustračná foto: Unsplash

Za výherný žreb zaplatil v miestnom obchode Tobacco Plus na ulici East Macon Street len skromné 2 doláre (v prepočte 1,72 eura). Tiket zachytil všetkých päť žrebovaných bielych gúľ, čo mu automaticky zaistilo miliónovú výhru. Chýbalo však len málo a výhra mohla byť neporovnateľne vyššia – ak by trafil aj dodatkové číslo Powerball, odniesol by si rozprávkový jackpot vo výške 20,8 milióna dolárov.

Nikto mu nezdvíhal telefón

Bezprostredne po zistení chcel obrovskú správu okamžite oznámiť svojim najbližším, no narazil na nečakanú prekážku – manželka ani deti mu nedvíhali telefón. Keď mu dcéra napokon zavolala späť, výherca sa už neudržal a do slúchadla radostne vykríkol: „Som víťaz! Som víťaz!“

Boston si svoju výhru oficiálne prevzal na centrále lotérie v piatok 14. augusta. Aj keď štátna daň z výhry ukrojila časť sumy, domov si odniesol úctyhodných 720 101 dolárov, čo je v prepočte približne 620-tisíc eur.

Bankovky eur
Ilustračné foto: Unsplash

Získať takúto sumu pritom hraničí so zázrakom. Podľa oficiálnych štatistík lotérie je pravdepodobnosť zhody všetkých piatich bielych čísel presne 1 ku 11,6 milióna. Systém Powerball odmeňuje aj menšie zhody – napríklad za štyri správne biele čísla si hráči odnášajú rovných 100 dolárov.

Myslel si, že ide o žart

Tento muž pritom nie je prvý, kto nemohol uveriť vlastným očiam, keď zistil, že vyhral v lotérii. Nedávno sme vás informovali o prípade výhercu, ktorý si myslel, že ide o vtip.

Kým iní ľudia pravidelne kontrolujú výsledky a dúfajú v životnú výhru, on si ani neuvedomoval, že jeho tiket je stále v hre. Reč je o veteránovi Rickovi Robinsonovi (58) zo Somersetu vo Veľkej Británii, ktorý zabudol na to, že je zapojený do lotérie. Keď mu jedného dňa zavolali s informáciou, že získal výhru, považoval to za podvod či žart. Realita však bola oveľa príjemnejšia.

Rick hral Postcode Lottery, no časom mu to úplne vyfučalo z hlavy. Aj preto, keď sa mu ozval pracovník z lotérie, ktorý mu oznámil, že vyhral, jeho prvou reakciou bola nedôvera. „Najskôr som si myslel, že je to žart. Zavolal mi niekto, kto tvrdil, že je z Postcode Lottery, a povedal mi: „Vyhrali ste cenu.“ Pomyslel som si: „Nie, nevyhral som,“ opísal Rick svoje prvé pocity.

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