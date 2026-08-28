Tina je dojička kráv: Zarobiť viete aj skoro 2 000 € mesačne. Mladí ľudia sa cenia

Martina Majdová sa venuje práci, ktorá je základom fungujúcej slovenskej spoločnosti. Ak neveríte, dovoľte nám ukázať vám, čo sa môže stať, keď národ pripravíte o prístup k jeho národnému jedlu. Pri ceste do minulosti sa totiž ocitneme v roku 1918, keď prudký nárast cien ryže vyvolal v Japonsku nevídané násilné protesty, štrajky a napokon prispel aj k pádu vlády. Japonská nátura je pritom často vnímaná ako opak vzdorovitosti. A tak prichádza dôležitá otázka: Čo by sa podľa vás stalo, keby Slováci prišli o mlieko?
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Mladí ľudia dnes smerujú do kancelárií, na vysoké školy alebo za remeslom. My vám dnes ponúkame pohľad na prácu, ktorá pri výbere životnej cesty nebýva bežnou prvou voľbou… A je otázne prečo.
Pre ľudí je takáto práca príliš nepohodlná, myslí si 25-ročná dojička Martina Majdová, pre ktorú sa farma stala ďalším krokom po siedmich rokoch štúdia na vysokej škole. Už ako 12-ročná začala chodievať na bývalý salaš, až kým si z neho jedného dňa neodniesla „najkrajšie kozľa na svete“.
A viete, ako zistíte, ktorý smer je vo vašom živote ten správny? Martinu to k práci na farme ťahalo natoľko, že bola ochotná roky pomáhať zadarmo. Pásla, dojila, ošetrovala, pomáhala pri strihaní oviec… A všetko si poctivo zapisovala a dokumentovala.
Dnes o svojich skúsenostiach hovorí aj na svojom instagramovom profile a v rozhovore prezradila, aké to je tráviť dni v dojárni, koľko si človek môže touto prácou zarobiť, kto sa na ňu hodí a či je podľa nej plat v agrosektore podhodnotený, alebo naopak. Na záver má aj niekoľko tipov pre Slovákov, ktorí chcú nakupovať mliečne výrobky udržateľnejšie a zároveň podporiť slovenských poľnohospodárov.
Mohla by si ma uviesť do toho, koľko práce je za tým, že si ako zákazník kúpim v obchode 1 l mlieka?
Práca začína oveľa skôr. Krava sa otelí a začne produkovať mlieko možno až vo svojich dvoch rokoch. Niekto sa o ňu musí tie dva roky starať, musí ju pripustiť, v poriadku musí byť výživa, krmivo musel niekto dopestovať už pred rokom… Je toho veľa. Ona sa potom otelí, ide na dojenie, a to prebieha trikrát denne.
Čiže ty máš liter mlieka, no podojiť nikdy nevieš len ten jeden liter. Musíš kravu udržiavať každodenne zdravú. Je za tým 24 hodín každý deň, počas ktorých sa niekto stará buď o ňu, alebo o ostatné veci okolo nej. Náročné to je fyzicky aj psychicky. Sú to proste zvieratá. Buď nebudú spolupracovať, alebo nemajú svoj deň, rovnako ako my ľudia. No keď sa o ne treba postarať, nie sú tam výhovorky. Nemôžeš počkať deň ani pol. Musíš to spraviť hneď.
Ako sa človek dostane na takúto pozíciu? Potrebuješ nejaké vzdelanie, predchádzajúce skúsenosti…?
V článku sa po odomknutí dozvieš
- ako prebieha starostlivosť o zvieratá na farme;
- aké kritériá dodržiavajú Slováci pri práci s potravinami;
- viac o výške platov a o možnostiach kariérneho rastu;
- prečo nie je bežné v potravinách kupovať tzv. antibiotikové mlieko;
- ktorá malá chyba z nepozornosti pokazí mlieko za 1 000 €;
- ako vieme podporiť slovenských farmárov;
- ktoré štítky na potravinách treba sledovať;
- čo najviac vieme urobiť pre zdravie zvierat.
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