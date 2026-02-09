Trojročný chlapec vážil len 4 kilogramy: Rodičia dostali za týranie a vraždu dieťaťa doživotie

Petra Sušaninová
Obhajoba matky dieťaťa argumentovala psychickým vyčerpaním po viacerých tehotenstvách.

Krajinský súd v rakúskom Innsbrucku v pondelok odsúdil mladý pár na doživotné väzenie za vraždu a dlhodobé týranie ich trojročného syna. TASR o tom informuje podľa správ agentúr DPA a APA.

Súdna lekárka vypovedala, že chlapec vážil v čase smrti v máji 2024 len štyri kilogramy. „Dieťa malo tvár starého človeka a telo bolo len koža a kosti,“ uviedla. Hovorkyňa súdu oznámila, že matku po vynesení rozsudku umiestnili do zariadenia pre psychicky narušených páchateľov trestných činov. Rozsudok zatiaľ nie je právoplatný a je možné sa proti nemu odvolať.

Dieťa našli v meste Kufstein v spolkovej krajine Tirolsko, neďaleko hraníc s Nemeckom. Podľa obžaloby ho rodičia celé mesiace zatvárali do tmavej miestnosti, zväzovali, bili a poskytovali mu len minimum jedla a vody.

Otec si svoje správanie vraj nevie vysvetliť

Obvinenia sa opierali o správy a fotografie, ktoré si medzi sebou vymieňali rodičia, obaja vo veku 27 rokov. Podľa prokuratúry sa navzájom povzbudzovali a zabávali na utrpení vlastného syna. Pár má ďalšie tri dcéry, ktoré nevykazovali známky utrpenia.

Agentúra APA uviedla, že obaja rodičia sa k činom priznali. Otec na súde vyhlásil, že si svoje správanie nevie vysvetliť. Matka sa k obvineniam nevyjadrila. Jej obhajoba argumentovala psychickým vyčerpaním po viacerých tehotenstvách. Súdny psychiater konštatoval, že žena bola vážne psychicky narušená a za svoju situáciu obviňovala syna.

