Rusko nemôže byť za vojnu odmenené: Zelenskyj má len dve možnosti. Obe sú zlé, píše Bloomberg

Foto: SITA/AP

Lucia Mužlová
TASR
Vojna na Ukrajine
Podľa analýzy agentúry Bloomberg má pred sebou Zelenskyj dve možnosti.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v pondelok vyhlásil, že Rusko by nemalo byť za vojnu na Ukrajine odmenené. Moskvu tiež obvinil z „demonštratívnych a cynických“ útokov pred svojimi pondelkovými rokovaniami s americkým prezidentom Donaldom Trumpom v Bielom dome spolu so spojencami Ukrajiny. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP a televízie Sky News.

„Putin bude vykonávať demonštratívne zabíjanie, aby udržal tlak na Ukrajinu a Európu a aby ponížil diplomatické snahy,“ uviedol Zelenskyj na sociálnych sieťach. „Rusko by nemalo byť odmenené za svoju účasť v tejto vojne,“ dodal.

Viac z témy Vojna na Ukrajine:
1.
Rusi opäť útočili na Charkov: Trump povedal, čo bude s Krymom, Zelenský od neho dostal tvrdú radu do najbližších dní
2.
Putin žiadne bezpečnostné záruky neposkytne, odkazuje Zelenskyj. Trumpovu myšlienku však privítal
3.
Dohodnuté bezpečnostné záruky pre Ukrajinu sú vraj prelomové. Witkoff hovorí o kľúčovom ústupku pre nášho suseda
Zobraziť všetky články (1150)

„Všetci túžia po dôstojnom mieri a skutočnej bezpečnosti, a práve v tejto chvíli Rusi útočia na Charkov, Záporožie, Sumskú oblasť a Odesu, ničia bytové domy a našu civilnú infraštruktúru,“ pokračoval ukrajinský prezident.

Podľa neho zomrelo v Charkove sedem ľudí vrátane jedenapolročného dievčatka a v Záporoží ďalší traja. „Rusi úmyselne zabíjajú ľudí, najmä deti… Ruská vojenská mašinéria napriek všetkému naďalej ničí životy,“ vyhlásil Zelenskyj a vyzval na ukončenie zabíjania.

Dve možnosti, obe zlé

Ukrajinský líder na sociálnych sieťach zároveň potvrdil, že na rokovaniach vo Washingtone sa zúčastnia aj predstavitelia Británie, Francúzska, Nemecka, Talianska, Fínska, EÚ i NATO.

Zelenskyj čelí pred pondelkovým stretnutím v Bielom dome zložitej dileme. Podľa analýzy agentúry Bloomberg má pred sebou dve možnosti, pričom ani jedna neprináša bezproblémové riešenie. Jednou možnosťou je odmietnuť mierovú dohodu s Ruskom, čo by mohlo vyvolať nevôľu amerického prezidenta Donalda Trumpa.

Druhou je súhlasiť s ukončením konfliktu, avšak za cenu vzdania sa časti ukrajinského územia výmenou za neisté bezpečnostné garancie. Bloomberg túto voľbu opisuje ako „existenčnú krízu.“

Potenciálna dohoda by síce mohla priniesť rýchle stíšenie bojov, no zároveň by hrozilo, že v dlhodobom horizonte posilní pozíciu Moskvy.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Rusi opäť útočili na Charkov: Trump povedal, čo bude s Krymom, Zelenský od neho dostal…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Ivanka pomáha klientom v chalúpke z hliny a zo slamy: Takto budete šťastní a úspešní, jedna rada vôbec nefungujeIvanka pomáha klientom v chalúpke z hliny a zo slamy: Takto budete šťastní a úspešní, jedna rada vôbec nefunguje
Chceli sme sa okúpať v „slovenskom mori“, nakoniec sme ušli. Boli sme na kúpalisku, kde vstup stojí 12 €Chceli sme sa okúpať v „slovenskom mori“, nakoniec sme ušli. Boli sme na kúpalisku, kde vstup stojí 12 €
Navštívili sme prekrásnu dolinu na severe Slovenska: Nájdete tu kontaktnú zoo úplne zadarmo a schladíte sa vo vodnej nádržiNavštívili sme prekrásnu dolinu na severe Slovenska: Nájdete tu kontaktnú zoo úplne zadarmo a schladíte sa vo vodnej nádrži
Makety hláv vyrobili z papierovej kaše, otvor kopali lyžicami. Po mužoch, ktorí utiekli z Alcatrazu, sa pátra aj dnesMakety hláv vyrobili z papierovej kaše, otvor kopali lyžicami. Po mužoch, ktorí utiekli z Alcatrazu, sa pátra aj dnes
Panamský prieplav: Na každé 3 metre pripadá jeden mŕtvy robotník. S dĺžkou 81 kilometrov je veľkolepou stavbou ľudstvaPanamský prieplav: Na každé 3 metre pripadá jeden mŕtvy robotník. S dĺžkou 81 kilometrov je veľkolepou stavbou ľudstva
Woodstock mal byť zlatou baňou, skončil napokon v strate. Legendárny festival sa ale stal kultom, ktorý už nič neprekonáWoodstock mal byť zlatou baňou, skončil napokon v strate. Legendárny festival sa ale stal kultom, ktorý už nič neprekoná
Pivo za 2,70 €, vyprážaný syr s hranolčekmi za 9 €: Boli sme na kúpalisku, kde vstup stojí 12 €, s týmto sme mali problémPivo za 2,70 €, vyprážaný syr s hranolčekmi za 9 €: Boli sme na kúpalisku, kde vstup stojí 12 €, s týmto sme mali problém
Bola som na výjazde so sanitkou: „Ak človek skolabuje a nikto nezačne resuscitáciu, tak je po ňom“, hovorí lekár HamšíkBola som na výjazde so sanitkou: „Ak človek skolabuje a nikto nezačne resuscitáciu, tak je po ňom“, hovorí lekár Hamšík
Ivan Korčok v 1 na 1: Šaško je politická mŕtvola. Ficova vláda ukazuje občanom prostredníkIvan Korčok v 1 na 1: Šaško je politická mŕtvola. Ficova vláda ukazuje občanom prostredník
Filip tvorí hudbu k svetoznámym filmom či počítačovým hrám: Vytváram ju doma na Slovensku, dá sa tým dobre uživiťFilip tvorí hudbu k svetoznámym filmom či počítačovým hrám: Vytváram ju doma na Slovensku, dá sa tým dobre uživiť
Trhali ich psy, nechali ich vykrvácať. Berlínsky múr pripravil o život stovky ľudí, svet rozdelil na 10 316 dníTrhali ich psy, nechali ich vykrvácať. Berlínsky múr pripravil o život stovky ľudí, svet rozdelil na 10 316 dní
Pivo za 3,50 €, Mojito za 7,50 €: Chceli sme sa okúpať zadarmo v „slovenskom mori“. Po 2 hodinách sme ušliPivo za 3,50 €, Mojito za 7,50 €: Chceli sme sa okúpať zadarmo v „slovenskom mori“. Po 2 hodinách sme ušli

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Zobraziť viac