Rusko nemôže byť za vojnu odmenené: Zelenskyj má len dve možnosti. Obe sú zlé, píše Bloomberg

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v pondelok vyhlásil, že Rusko by nemalo byť za vojnu na Ukrajine odmenené. Moskvu tiež obvinil z „demonštratívnych a cynických“ útokov pred svojimi pondelkovými rokovaniami s americkým prezidentom Donaldom Trumpom v Bielom dome spolu so spojencami Ukrajiny. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP a televízie Sky News.
„Putin bude vykonávať demonštratívne zabíjanie, aby udržal tlak na Ukrajinu a Európu a aby ponížil diplomatické snahy,“ uviedol Zelenskyj na sociálnych sieťach. „Rusko by nemalo byť odmenené za svoju účasť v tejto vojne,“ dodal.
„Všetci túžia po dôstojnom mieri a skutočnej bezpečnosti, a práve v tejto chvíli Rusi útočia na Charkov, Záporožie, Sumskú oblasť a Odesu, ničia bytové domy a našu civilnú infraštruktúru,“ pokračoval ukrajinský prezident.
Podľa neho zomrelo v Charkove sedem ľudí vrátane jedenapolročného dievčatka a v Záporoží ďalší traja. „Rusi úmyselne zabíjajú ľudí, najmä deti… Ruská vojenská mašinéria napriek všetkému naďalej ničí životy,“ vyhlásil Zelenskyj a vyzval na ukončenie zabíjania.
Dve možnosti, obe zlé
Ukrajinský líder na sociálnych sieťach zároveň potvrdil, že na rokovaniach vo Washingtone sa zúčastnia aj predstavitelia Británie, Francúzska, Nemecka, Talianska, Fínska, EÚ i NATO.
Zelenskyj čelí pred pondelkovým stretnutím v Bielom dome zložitej dileme. Podľa analýzy agentúry Bloomberg má pred sebou dve možnosti, pričom ani jedna neprináša bezproblémové riešenie. Jednou možnosťou je odmietnuť mierovú dohodu s Ruskom, čo by mohlo vyvolať nevôľu amerického prezidenta Donalda Trumpa.
Druhou je súhlasiť s ukončením konfliktu, avšak za cenu vzdania sa časti ukrajinského územia výmenou za neisté bezpečnostné garancie. Bloomberg túto voľbu opisuje ako „existenčnú krízu.“
Potenciálna dohoda by síce mohla priniesť rýchle stíšenie bojov, no zároveň by hrozilo, že v dlhodobom horizonte posilní pozíciu Moskvy.
Nahlásiť chybu v článku