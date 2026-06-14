Vodič zdemoloval autobusovú zastávku, ďalší vrazil do rodinného domu: Obaja nafúkal 1,2 promile

Na cesty vyrazil počas víkendu ďalší nezodpovedný vodič. Za volant si sadol opitý. Následne zdemoloval autobusovú zastávku a narazil aj do stĺpa verejného osvetlenia.
Muža polícia obmedzila na osobnej slobode
Ako informuje košická polícia na sociálnej sieti, v obci Nový Ruskov v okrese Trebišov sa udiala dopravná nehoda, pri ktorej vodič osobného motorového vozidla Citroën Berlingo narazil do autobusovej zastávky a následne aj do dreveného stĺpa verejného osvetlenia. “Policajti vodiča na mieste podrobili dychovej skúške s výsledkom 0,58 mg/l alkoholu v dychu, čo predstavuje viac ako 1,2 promile,” vysvetlila.
Našťastie, pri nehode sa nikto neporadil. Vodič lekárske ošetrenie odmietol. Policajti ho obmedzili na osobnej slobode. Dopravnú nehodu dokumentuje oddelenie dopravných nehôd v Trebišove.
Ďalší vodič opitý vrazil do rodinného domu
Ďalšiu nehodu dokumentovala polícia aj v obci Čierna Lehota v okrese Rožňava. Aj v tomto prípade si šofér sadol za volant po požití alkoholu. Osobné motorové vozidlo zišlo z cesty a skončilo v záhrade rodinného domu. “Podľa doterajších zistení sa v záhrade v tom čase nachádzala žena, ktorá pri nehode utrpela vážne zranenia. Do nemocnice v Košiciach bola transportovaná letecky,” informuje košická polícia.
Podľa dostupných informácií vodič údajne najprv z miesta nehody odišiel, potom sa však vrátil. “Policajti u vodiča vykonali dychovú skúšku s výsledkom 0,59 mg/l alkoholu v dychu, čo predstavuje viac ako 1,2 promile. Vodič bol na mieste obmedzený na osobnej slobode. Okolnosti dopravnej nehody a miera zavinenia sú predmetom ďalšieho vyšetrovania,” popisuje polícia.
Polícia zdôrazňuje, že alkohol za žiadnych okolností za volant nepatrí, a to ani v prípade, ak ide len o “krátku cestu”. Aj tá môže mať pod vplyvom alkoholu mimoriadne tragické následky.
Kriminalisti zadržali podozrivú osobu
Plné ruky práce mali aj policajti v Rožňave. Kriminalisti tu zasahovali proti drogovej trestnej činnosti. Počas akcie obmedzili na osobnej slobode dve podozrivé osoby. Následne polícia obvinila 31-ročného muža z drogovej trestnej činnosti.
“Rožňavskí kriminalisti niekoľko mesiacov preverovali informácie o drogovej trestnej činnosti v okrese Rožňava. Ich dôkladná práca vyvrcholila policajnou akciou v uliciach Rožňavy, ktorú vykonali v spolupráci s košickým pohotovostným policajným útvarom,” dozvedáme sa na sociálnej sieti polície.
Počas akcie policajti vykonali prehliadku motorového vozidla, ale aj nebytového priestoru. Zaistené boli igelitové vrecúška, ktoré obsahovali neznámu bielu kryštalickú látku a ďalšie veci súvisiace s drogovou trestnou činnosťou. “Podľa doterajšieho vyšetrovania mal obvinený muž na viacerých miestach v Rožňave predávať metamfetamín ďalším osobám. V prípade dokázania viny mu hrozí trest odňatia slobody na jeden až päť rokov,” informuje polícia.
Dvojica prinútila ženu prepísať majetok v hodnote takmer 600 000 eur
O úspešnom zásahu polície sme vás informovali aj včera. Polícia ukončila vyšetrovanie prípadu, v ktorom mali 29-ročný muž a 47-ročná žena v Košiciach neoprávnene obmedziť osobnú slobodu ženy a pod hrozbou násilia ju prinútiť k prevodu nehnuteľností. Poškodenej tak podľa polície spôsobili škodu vo výške 576 000 eur. Vyšetrovateľ spracoval návrh na podanie obžaloby.
„V decembri minulého roka osoby navštívili pozostalú v jednom z košických bytov, do ktorého ich dôverčivo vpustila. Ženu v byte uväznili, vzali jej kľúče od vchodových dverí, uzamkli ich, a tak jej znemožnili opustiť byt a privolať si pomoc. Podávali jej liek, ktorým ju úmyselne uvádzali do stavu zníženej mentálnej bdelosti, spánku a absolútnej bezbrannosti, a tak ju úplne izolovali od vonkajšieho prostredia. V stave bezbrannosti a zníženej schopnosti slobodne sa rozhodovať na ňu vyvíjali psychický nátlak, opakovane a dôrazne hrozili fyzickou likvidáciou jej jediného príbuzného a svoje hrozby násilia kombinovali s klamstvami o jeho smrti,“ priblížila polícia.
Žena v stave vyvolaného omylu, strachu o život blízkej osoby a bezbrannosti podpísala podľa Ivanovej zmluvy, v ktorých ako darca vystupovala poškodená žena a ako obdarovaná jedna z osôb a ktorými bezodplatne previedla vlastnícke práva k vlastným nehnuteľnostiam, a to k trom bytom a dvom garážam. „Osoby si takýmto ľstivým a neľudským spôsobom zabezpečili pre seba bezodplatné bývanie a trúchliacej žene spôsobili škodu vo výške spolu 576 000 eur,“ povedala policajná hovorkyňa.
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