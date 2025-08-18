Rusi opäť útočili na Charkov: Trump povedal, čo bude s Krymom, Zelenský od neho dostal tvrdú radu do najbližších dní

Foto: SITA/AP

Nina Malovcová
TASR
Vojna na Ukrajine
Zelenskyj privítal bezpečnostné záruky od Washingtonu.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v nedeľu privítal rozhodnutie Washingtonu ponúknuť Ukrajine bezpečnostné záruky. Vyjadril sa tak deň pred svojím stretnutím s americkým prezidentom Donaldom Trumpom vo Washingtone, informovala agentúra AFP, píše TASR.

„Bezpečnostné záruky, ktoré sú výsledkom našej spoločnej práce, musia byť skutočne veľmi praktické, musia poskytovať ochranu na súši, vo vzduchu aj na mori a ich podoba sa musí utvárať za účasti Európy,“ napísal Zelenskyj v príspevku na sociálnych sieťach.

Viac z témy Vojna na Ukrajine:
1.
Putin žiadne bezpečnostné záruky neposkytne, odkazuje Zelenskyj. Trumpovu myšlienku však privítal
2.
Dohodnuté bezpečnostné záruky pre Ukrajinu sú vraj prelomové. Witkoff hovorí o kľúčovom ústupku pre nášho suseda
3.
Kaliňák o budúcnosti vojny: Najlepšia šanca pre Ukrajinu vraj už pominula. Tvrdí, že len toto môže zastaviť krviprelievanie
Zobraziť všetky články (1149)

Trojstranný formát rokovaní

Jeho vyjadrenie bolo zverejnené po videokonferencii lídrov koalície ochotných – európskych spojencov Ukrajiny, ktorá sa konala v nedeľu popoludní. Podľa Zelenského sa účastníci rokovania zhodli, že „kľúčové otázky sa musia riešiť za účasti Ukrajiny v trojstrannom formáte: Ukrajina, Spojené štáty a ruské vedenie“.

Foto: SITA/AP

Na pondelok avizované stretnutie vo Washingtone sa uskutoční v rámci diskusií o ďalšej podpore Ukrajiny. Prezident Trump bude v Bielom dome hostiť okrem ukrajinského prezidenta aj predsedníčku Európskej komisie Ursulu von der Leyenovú a viacerých ďalších európskych lídrov.

Útok dronom na Charkov si vyžiadal obete

Troch mŕtvych vrátane 1,5-ročného dieťaťa a 17 zranených si vyžiadal nočný útok ruského dronu na druhé najväčšie ukrajinské mesto Charkov. Na platforme Telegram o tom informovali starosta mesta Ihor Terechov a gubernátor Charkovskej oblasti Oleh Synehubov, informuje TASR s odvolaním sa na ruskojazyčnú stránku BBC a portál Ukrajinska pravda.

Podľa Terechova ruské drony zaútočili na priemyselnú štvrť Charkova. Jeden z úderov zasiahol päťpodlažnú obytnú budovu. Polícia varovala, že pod jej troskami môžu byť uväznení ďalší ľudia. V dôsledku výbuchu vypukol požiar v dvoch vchodoch: v prvom horeli podlažia od druhého po štvrté, v druhom horelo najvyššie poschodie. Celkovo bolo poškodených šesť obytných budov a 15 áut.

Charkov a Sumská oblasť pod paľbou

Charkov, ktorý leží na severovýchode Ukrajiny v blízkosti frontovej línie, je od začiatku vojny terčom pravidelných dronových a raketových útokov ruských síl. Ruské sily v noci na pondelok útočili aj na civilnú infraštruktúru v Sumskej oblasti, kde bolo poškodených niekoľko obytných domov a budova vzdelávacej inštitúcie. Zranenia podľa dostupných informácií utrpeli 57-ročná žena a 43-ročný muž.

„Nepriateľ naďalej zámerne útočí na civilnú infraštruktúru v Sumskej oblasti – zákerne, v noci,“ napísal na Telegrame tamojší gubernátor Oleh Hryhorov. Najnovšie letecké útoky prišli v deň, keď sa ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj a jeho európski spojenci stretnú v Bielom dome s americkým prezidentom Donaldom Trumpom na rokovaniach zameraných na ukončenie vojny.

Zelenskyj ďakuje Trumpovi za pozvanie

Zelenskyj sa pred príchodom do Washingtonu na Telegrame poďakoval Trumpovi za pozvanie a vyjadril túžbu ukončiť vojnu čo najrýchlejšie. Podľa neho by to malo ako prvé urobiť Rusko. „Všetci chceme túto vojnu rýchlo ukončiť. Mier musí byť dlhotrvajúci. Nie taký, ako bol pred rokmi, keď bola Ukrajina nútená vzdať sa Krymu a časti Donbasu a Putin to využil ako odrazový mostík pre nový útok. Alebo keď Ukrajina v roku 1994 dostala údajne ‚bezpečnostné záruky‘, ale nefungovalo to,“ napísal Zelenskyj.

„Rusko musí ukončiť túto vojnu, ktorú samo začalo. Dúfam, že naše spojenectvo s Amerikou, s našimi európskymi priateľmi, prinúti Rusko k skutočnému mieru,“ dodal Zelenskyj. Prezident USA Donald Trump v noci na sobotu vyhlásil, že teraz je na ukrajinskom prezidentovi Volodymyrovi Zelenskom, aby nadviazal na aljašský summit medzi americkým lídrom a ruským prezidentom Vladimirom Putinom a zabezpečil dohodu o ukončení tri roky trvajúcej ruskej invázie.

Trump: Je na Zelenskom, aby dotiahol dohodu

TASR informuje podľa správy agentúry AFP a stanice Sky News. „Teraz je naozaj na prezidentovi Zelenskom, aby to dotiahol do konca. A povedal by som, že aj európske krajiny sa musia trochu zapojiť, ale je to na prezidentovi Zelenskom,“ povedal Trump pre Fox News po summite s tým, že stretnutie s Trumpom v Anchorage hodnotí „desiatimi z desiatich“.

Foto: SITA/AP

Sean Hannity z Fox News sa Trumpa opýtal, aká je jeho rada ukrajinskému prezidentovi Volodymyrovi Zelenskému. Odpovedal: „Uzavrite dohodu, musíte uzavrieť dohodu.“ „Rusko je veľmi veľká mocnosť a oni nie sú,“ podotkol Trump. Trump tiež povedal, že „nebude dohoda, kým tu nie je dohoda“, odmietol sa však podeliť o akékoľvek podrobnosti o rokovaniach s Vladimirom Putinom. Uviedol len, že „dosiahli veľký pokrok“.

Pokrok v rokovaniach s Ruskom

 „To vôbec nie je hotová dohoda. A Ukrajina musí súhlasiť, prezident Zelenskyj musí súhlasiť,“ povedal Trump. „Zhodli sme sa na mnohých bodoch. Myslím tým, že sa na mnohých bodoch dohodli. Ale nie je ich až tak veľa… je tam jeden alebo dva dosť dôležité body, ale myslím si, že sa dajú dosiahnuť,“ podotkol ďalej.

Počas rozhovoru pre Fox News sa tiež spomenula možnosť, že Ukrajina postúpi územia Rusku, ako aj potenciálne bezpečnostné záruky USA pre Ukrajinu. „Myslím si, že to sú body, o ktorých sme rokovali, a sú to body, na ktorých sme sa do značnej miery zhodli,“ povedal Trump.

„V skutočnosti si myslím, že sa v mnohých veciach zhodneme. Môžem vám povedať, že stretnutie bolo vrúcne,“ dodal s tým, že sú „dosť blízko konca“, poznamenal však, že s tým musí súhlasiť aj Ukrajina.

Možný ďalší summit s Putinom a so Zelenským

Trump tiež nevylúčil svoju účasť na ďalšom plánovanom summite, na ktorý by prišli Putin aj Zelenskyj. Trump na spoločnej tlačovej konferencii s Putinom po skončení takmer trojhodinových rokovaní na piatkovom summite v Anchorage uviedol, že o priebehu summitu bude telefonicky informovať Zelenského i partnerov zo Severoatlantickej aliancie (NATO) a EÚ.

Foto: SITA/AP

Podľa Sky News je na sobotu na 9.30 SELČ naplánované stretnutie veľvyslancov európskych krajín, informovali zdroje z predsedníctva EÚ. Lídri európskych štátov a Trump pravdepodobne neskôr v ten istý deň absolvujú virtuálnu schôdzku.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Hrozí obrovský zásah do peňaženiek: Raši ukázal na možné nové dane. Konsolidácia prinesie milióny, ale…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Ivanka pomáha klientom v chalúpke z hliny a zo slamy: Takto budete šťastní a úspešní, jedna rada vôbec nefungujeIvanka pomáha klientom v chalúpke z hliny a zo slamy: Takto budete šťastní a úspešní, jedna rada vôbec nefunguje
Chceli sme sa okúpať v „slovenskom mori“, nakoniec sme ušli. Boli sme na kúpalisku, kde vstup stojí 12 €Chceli sme sa okúpať v „slovenskom mori“, nakoniec sme ušli. Boli sme na kúpalisku, kde vstup stojí 12 €
Navštívili sme prekrásnu dolinu na severe Slovenska: Nájdete tu kontaktnú zoo úplne zadarmo a schladíte sa vo vodnej nádržiNavštívili sme prekrásnu dolinu na severe Slovenska: Nájdete tu kontaktnú zoo úplne zadarmo a schladíte sa vo vodnej nádrži
Makety hláv vyrobili z papierovej kaše, otvor kopali lyžicami. Po mužoch, ktorí utiekli z Alcatrazu, sa pátra aj dnesMakety hláv vyrobili z papierovej kaše, otvor kopali lyžicami. Po mužoch, ktorí utiekli z Alcatrazu, sa pátra aj dnes
Panamský prieplav: Na každé 3 metre pripadá jeden mŕtvy robotník. S dĺžkou 81 kilometrov je veľkolepou stavbou ľudstvaPanamský prieplav: Na každé 3 metre pripadá jeden mŕtvy robotník. S dĺžkou 81 kilometrov je veľkolepou stavbou ľudstva
Woodstock mal byť zlatou baňou, skončil napokon v strate. Legendárny festival sa ale stal kultom, ktorý už nič neprekonáWoodstock mal byť zlatou baňou, skončil napokon v strate. Legendárny festival sa ale stal kultom, ktorý už nič neprekoná
Pivo za 2,70 €, vyprážaný syr s hranolčekmi za 9 €: Boli sme na kúpalisku, kde vstup stojí 12 €, s týmto sme mali problémPivo za 2,70 €, vyprážaný syr s hranolčekmi za 9 €: Boli sme na kúpalisku, kde vstup stojí 12 €, s týmto sme mali problém
Bola som na výjazde so sanitkou: „Ak človek skolabuje a nikto nezačne resuscitáciu, tak je po ňom“, hovorí lekár HamšíkBola som na výjazde so sanitkou: „Ak človek skolabuje a nikto nezačne resuscitáciu, tak je po ňom“, hovorí lekár Hamšík
Ivan Korčok v 1 na 1: Šaško je politická mŕtvola. Ficova vláda ukazuje občanom prostredníkIvan Korčok v 1 na 1: Šaško je politická mŕtvola. Ficova vláda ukazuje občanom prostredník
Filip tvorí hudbu k svetoznámym filmom či počítačovým hrám: Vytváram ju doma na Slovensku, dá sa tým dobre uživiťFilip tvorí hudbu k svetoznámym filmom či počítačovým hrám: Vytváram ju doma na Slovensku, dá sa tým dobre uživiť
Trhali ich psy, nechali ich vykrvácať. Berlínsky múr pripravil o život stovky ľudí, svet rozdelil na 10 316 dníTrhali ich psy, nechali ich vykrvácať. Berlínsky múr pripravil o život stovky ľudí, svet rozdelil na 10 316 dní
Pivo za 3,50 €, Mojito za 7,50 €: Chceli sme sa okúpať zadarmo v „slovenskom mori“. Po 2 hodinách sme ušliPivo za 3,50 €, Mojito za 7,50 €: Chceli sme sa okúpať zadarmo v „slovenskom mori“. Po 2 hodinách sme ušli

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Zobraziť viac