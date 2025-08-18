Rusi opäť útočili na Charkov: Trump povedal, čo bude s Krymom, Zelenský od neho dostal tvrdú radu do najbližších dní

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v nedeľu privítal rozhodnutie Washingtonu ponúknuť Ukrajine bezpečnostné záruky. Vyjadril sa tak deň pred svojím stretnutím s americkým prezidentom Donaldom Trumpom vo Washingtone, informovala agentúra AFP, píše TASR.
„Bezpečnostné záruky, ktoré sú výsledkom našej spoločnej práce, musia byť skutočne veľmi praktické, musia poskytovať ochranu na súši, vo vzduchu aj na mori a ich podoba sa musí utvárať za účasti Európy,“ napísal Zelenskyj v príspevku na sociálnych sieťach.
Trojstranný formát rokovaní
Jeho vyjadrenie bolo zverejnené po videokonferencii lídrov koalície ochotných – európskych spojencov Ukrajiny, ktorá sa konala v nedeľu popoludní. Podľa Zelenského sa účastníci rokovania zhodli, že „kľúčové otázky sa musia riešiť za účasti Ukrajiny v trojstrannom formáte: Ukrajina, Spojené štáty a ruské vedenie“.
Na pondelok avizované stretnutie vo Washingtone sa uskutoční v rámci diskusií o ďalšej podpore Ukrajiny. Prezident Trump bude v Bielom dome hostiť okrem ukrajinského prezidenta aj predsedníčku Európskej komisie Ursulu von der Leyenovú a viacerých ďalších európskych lídrov.
Útok dronom na Charkov si vyžiadal obete
Troch mŕtvych vrátane 1,5-ročného dieťaťa a 17 zranených si vyžiadal nočný útok ruského dronu na druhé najväčšie ukrajinské mesto Charkov. Na platforme Telegram o tom informovali starosta mesta Ihor Terechov a gubernátor Charkovskej oblasti Oleh Synehubov, informuje TASR s odvolaním sa na ruskojazyčnú stránku BBC a portál Ukrajinska pravda.
Вночі під ударами росіян були Харків, Суми та Одеса pic.twitter.com/aNprj7VFmi
— Баба і кіт (@babaikit) August 18, 2025
Podľa Terechova ruské drony zaútočili na priemyselnú štvrť Charkova. Jeden z úderov zasiahol päťpodlažnú obytnú budovu. Polícia varovala, že pod jej troskami môžu byť uväznení ďalší ľudia. V dôsledku výbuchu vypukol požiar v dvoch vchodoch: v prvom horeli podlažia od druhého po štvrté, v druhom horelo najvyššie poschodie. Celkovo bolo poškodených šesť obytných budov a 15 áut.
Charkov a Sumská oblasť pod paľbou
Charkov, ktorý leží na severovýchode Ukrajiny v blízkosti frontovej línie, je od začiatku vojny terčom pravidelných dronových a raketových útokov ruských síl. Ruské sily v noci na pondelok útočili aj na civilnú infraštruktúru v Sumskej oblasti, kde bolo poškodených niekoľko obytných domov a budova vzdelávacej inštitúcie. Zranenia podľa dostupných informácií utrpeli 57-ročná žena a 43-ročný muž.
Наслідки російської атаки на Харків.
Окупанти пʼятьма «Шахедами вдарили по багатоповерхівці в Індустріальному районі.
Троє людей, серед яких однорічна дитина, загинули, 18 отримали поранення. pic.twitter.com/yU5qpn5Cbp
— Накипіло. Харків (@nakypiloua) August 18, 2025
„Nepriateľ naďalej zámerne útočí na civilnú infraštruktúru v Sumskej oblasti – zákerne, v noci,“ napísal na Telegrame tamojší gubernátor Oleh Hryhorov. Najnovšie letecké útoky prišli v deň, keď sa ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj a jeho európski spojenci stretnú v Bielom dome s americkým prezidentom Donaldom Trumpom na rokovaniach zameraných na ukončenie vojny.
Zelenskyj ďakuje Trumpovi za pozvanie
Zelenskyj sa pred príchodom do Washingtonu na Telegrame poďakoval Trumpovi za pozvanie a vyjadril túžbu ukončiť vojnu čo najrýchlejšie. Podľa neho by to malo ako prvé urobiť Rusko. „Všetci chceme túto vojnu rýchlo ukončiť. Mier musí byť dlhotrvajúci. Nie taký, ako bol pred rokmi, keď bola Ukrajina nútená vzdať sa Krymu a časti Donbasu a Putin to využil ako odrazový mostík pre nový útok. Alebo keď Ukrajina v roku 1994 dostala údajne ‚bezpečnostné záruky‘, ale nefungovalo to,“ napísal Zelenskyj.
„Rusko musí ukončiť túto vojnu, ktorú samo začalo. Dúfam, že naše spojenectvo s Amerikou, s našimi európskymi priateľmi, prinúti Rusko k skutočnému mieru,“ dodal Zelenskyj. Prezident USA Donald Trump v noci na sobotu vyhlásil, že teraz je na ukrajinskom prezidentovi Volodymyrovi Zelenskom, aby nadviazal na aljašský summit medzi americkým lídrom a ruským prezidentom Vladimirom Putinom a zabezpečil dohodu o ukončení tri roky trvajúcej ruskej invázie.
Trump: Je na Zelenskom, aby dotiahol dohodu
TASR informuje podľa správy agentúry AFP a stanice Sky News. „Teraz je naozaj na prezidentovi Zelenskom, aby to dotiahol do konca. A povedal by som, že aj európske krajiny sa musia trochu zapojiť, ale je to na prezidentovi Zelenskom,“ povedal Trump pre Fox News po summite s tým, že stretnutie s Trumpom v Anchorage hodnotí „desiatimi z desiatich“.
Sean Hannity z Fox News sa Trumpa opýtal, aká je jeho rada ukrajinskému prezidentovi Volodymyrovi Zelenskému. Odpovedal: „Uzavrite dohodu, musíte uzavrieť dohodu.“ „Rusko je veľmi veľká mocnosť a oni nie sú,“ podotkol Trump. Trump tiež povedal, že „nebude dohoda, kým tu nie je dohoda“, odmietol sa však podeliť o akékoľvek podrobnosti o rokovaniach s Vladimirom Putinom. Uviedol len, že „dosiahli veľký pokrok“.
Pokrok v rokovaniach s Ruskom
„To vôbec nie je hotová dohoda. A Ukrajina musí súhlasiť, prezident Zelenskyj musí súhlasiť,“ povedal Trump. „Zhodli sme sa na mnohých bodoch. Myslím tým, že sa na mnohých bodoch dohodli. Ale nie je ich až tak veľa… je tam jeden alebo dva dosť dôležité body, ale myslím si, že sa dajú dosiahnuť,“ podotkol ďalej.
Počas rozhovoru pre Fox News sa tiež spomenula možnosť, že Ukrajina postúpi územia Rusku, ako aj potenciálne bezpečnostné záruky USA pre Ukrajinu. „Myslím si, že to sú body, o ktorých sme rokovali, a sú to body, na ktorých sme sa do značnej miery zhodli,“ povedal Trump.
„V skutočnosti si myslím, že sa v mnohých veciach zhodneme. Môžem vám povedať, že stretnutie bolo vrúcne,“ dodal s tým, že sú „dosť blízko konca“, poznamenal však, že s tým musí súhlasiť aj Ukrajina.
Možný ďalší summit s Putinom a so Zelenským
Trump tiež nevylúčil svoju účasť na ďalšom plánovanom summite, na ktorý by prišli Putin aj Zelenskyj. Trump na spoločnej tlačovej konferencii s Putinom po skončení takmer trojhodinových rokovaní na piatkovom summite v Anchorage uviedol, že o priebehu summitu bude telefonicky informovať Zelenského i partnerov zo Severoatlantickej aliancie (NATO) a EÚ.
Podľa Sky News je na sobotu na 9.30 SELČ naplánované stretnutie veľvyslancov európskych krajín, informovali zdroje z predsedníctva EÚ. Lídri európskych štátov a Trump pravdepodobne neskôr v ten istý deň absolvujú virtuálnu schôdzku.
