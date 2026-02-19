Rodiny stále čakajú na spravodlivosť: Osem rokov od tragédie si ľudia pripomenú odkaz Jána a Martiny

V sobotu 21. februára uplynie osem rokov od vraždy investigatívneho novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej, ktorá otriasla celým Slovenskom. Tragédia z februára 2018 vyvolala masové protesty a zásadne ovplyvnila spoločenskú aj politickú situáciu v krajine.
Na blížiace sa výročie upozornila iniciatíva Za slušné Slovensko, ktorá zároveň pripomenula, že osem rokov po brutálnom čine sa opäť začal súd s Mariánom Kočnerom. Rodiny obetí podľa organizátorov stále čakajú na spravodlivosť a verejnosť vyzývajú, aby si pamiatku Jána a Martiny pripomenula účasťou na spomienkových zhromaždeniach.
Spomienkové podujatia potrvajú 4 dni
Spomienkové podujatia sa uskutočnia od štvrtka 19. februára do pondelka 23. februára. Organizátori avizujú zhromaždenia v 41 mestách na Slovensku aj v zahraničí. V Bratislave sa verejnosť stretne 21. februára o 18:00 na Námestí slobody. Spomienky sú naplánované napríklad aj v Poprade, Banskej Bystrici, Lučenci, Nitre, Žiline, Prešove, Trenčíne, Liptovskom Mikuláši, Michalovciach či Piešťanoch.
Podujatia sa budú konať aj v Prahe, Brne, Londýne, Bruseli, Kodani, Helsinkách, Amsterdame alebo Zürichu. Cieľom stretnutí je uctiť si pamiatku zavraždeného novinára a jeho snúbenice a zároveň pripomenúť ich odkaz boja za spravodlivosť, slušnosť a ochranu nezávislej žurnalistiky.
Organizátori upozorňujú na útoky voči médiám
Iniciatíva vo svojom stanovisku upozorňuje, že podľa nej sa osem rokov po vražde opäť objavujú útoky na médiá a novinárov. Tvrdí, že niektorí verejní činitelia z nich robia terče pre politické body, čo považuje za nebezpečný trend. „Potrebujeme si pamätať a nezabúdať na hrôzy, ktoré sa v takomto prostredí na Slovensku už stali,“ uvádzajú organizátori.
Súčasťou výzvy je aj žiadosť o finančnú pomoc na zabezpečenie organizácie podujatí. Iniciatíva vyzvala verejnosť, aby podporila organizáciu spomienkových zhromaždení. Osem rokov po tragickej vražde zostáva prípad Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej jednou z najzásadnejších udalostí moderných dejín Slovenska.
Nahlásiť chybu v článku