Jej gastrolístky mali v peňaženkách mnohí Slováci. Známa firma dnes rieši krízu a straty

Známa finančná skupina, ktorú si slovenské domácnosti aj zamestnávatelia dlhé desaťročia spájali s distribúciou populárnych papierových gastrolístkov, v súčasnosti prechádza mimoriadne komplikovaným obdobím.
Francúzska skupina Chèque Déjeuner patrila medzi zahraničné firmy, ktoré vstúpili na slovenský trh už v polovici 90. rokov. V roku 1995 založila spoločnosť Le Chèque Déjeuner, ktorá neskôr niesla názvy Chèque Déjeuner a od roku 2017 Up Slovensko. Dlhé roky patrila medzi najvýznamnejších poskytovateľov stravných lístkov. Posledné roky sa však nachádza v zložitej finančnej situácii. Informoval o tom portál Index.
Legislatívna pohroma
V roku 2022 prišla pre stravné lístky najzásadnejšia zmena za dlhé roky a práve tá mala najväčší vplyv na firmy ako Up Déjeuner. Od 1. marca 2022 vstúpila do platnosti úprava Zákonníka práce, ktorá dala zamestnancom právo vybrať si formu stravovania. Zamestnávateľ už nemusel automaticky poskytovať gastrolístky alebo stravovaciu kartu, ale zamestnanec si mohol zvoliť aj finančný príspevok na stravovanie, vyplácaný v peniazoch.
Tým sa skončila situácia, keď boli stravné poukážky pre väčšinu zamestnancov prakticky povinným štandardom. Po novom začala rásť popularita hotovostného príspevku, keďže pre mnohých zamestnávateľov aj zamestnancov bol jednoduchší a flexibilnejší.
Zmena zároveň výrazne oslabila dominantné postavenie vydavateľov gastrolístkov, ktorí prišli o časť stabilného dopytu. Firmy v tomto segmente sa tak museli rýchlo prispôsobiť a začať presúvať biznis smerom k širším zamestnaneckým benefitom a digitálnym riešeniam.
Novú legislatívu vtedy kritizovala Asociácia moderných benefitov (AMOBE), ktorá združuje spoločnosti Edenred Slovakia, Up Slovensko a Doxx-Stravné lístky. “Návrh na zavedenie hotovostnej formy príspevku na stravovanie prinesie okrem negatívnych ekonomických dosahov aj zhoršenie finančnej situácie pre desaťtisíce Slovákov,” upozornila AMOBE v tlačovej správe roku 2020. Kritika neuspela a firmy museli hľadať nové riešenia.
Firma sa snažila diverzifikovať služby
Skupina však zo slovenského trhu neodišla. Okrem stravných poukážok a kariet rozšírila ponuku aj o darčekové, nápojové či zdravotné poukážky. Súčasťou portfólia sa stala aj palivová karta siete Shell. Po reorganizácii sa hlavnou spoločnosťou skupiny z pohľadu obratu stala firma Up Déjeuner.
Kým Up Slovensko dosiahlo v roku 2025 tržby vo výške 3,35 milióna eur, Up Déjeuner vykázala príjmy na úrovni 28 miliónov eur. Up Déjeuner pritom vlastní Up Slovensko, za ktorým stojí francúzska spoločnosť C.D. Holding Internationale.
V roku 2025, keď sektor zamestnaneckých benefitov čelil rastúcim nákladom, tlaku na digitalizáciu a meniacim sa požiadavkám firiem, sa spoločnosť rozhodla posilniť svoju ponuku aj o nové riešenia.
Okrem elektronických stravovacích kariet začala intenzívnejšie presadzovať platformu Benefia, ktorá umožňuje zamestnávateľom spravovať viacero benefitov z jedného miesta. Zamestnanci tak môžu prostredníctvom jedného systému využívať nielen príspevky na stravovanie, ale aj rekreáciu, športové aktivity detí, vzdelávanie, zdravotné benefity či darčekové poukážky.
Súčasťou zmien bolo aj uvedenie modernej aplikácie UpKarta, ktorá priniesla možnosť bezkontaktných platieb cez NFC v smartfónoch, okamžitý prehľad o zostatkoch na karte a jednoduchšiu správu účtu. Firma tým reagovala na rastúci dopyt po digitálnych službách a snažila sa ponúknuť zamestnávateľom komplexnejší benefitný ekosystém v čase, keď tradičné gastrolístky už samy osebe prestávali byť dostatočným nástrojom na motiváciu a udržanie zamestnancov.
Rekordné príjmy, ale žiadny zisk
Napriek rastúcim tržbám sa spoločnosti dlhodobo nedarí hospodáriť so ziskom. Od roku 2021 nevykázala ani jeden ziskový rok a každoročne sa pohybovala v miliónových stratách. Len za minulý rok firma prerobila 1,8 milióna eur. Situácia sa odrazila aj v jej finančnom zdraví. To všetko pri relatívne vysokých tržbách.
V účtovnej závierke spoločnosť priznala, že spĺňa podmienky ustanovení Obchodného zákonníka týkajúcich sa spoločnosti v kríze. Dôvodom je nízky pomer vlastného imania k záväzkom. Ku koncu roka 2025 predstavovalo vlastné imanie firmy približne 1,96 milióna eur, zatiaľ čo celkové záväzky dosiahli 29,5 milióna eur.
Ako informoval portál Forbes, Up Déjeuner v druhej polovici roka 2023 dokončila odkúpenie klientskeho portfólia konkurenčnej GGFS, čo sa už vtedy výrazne prejavilo na jej hospodárskych výsledkoch. Podľa vyjadrení firmy šlo o súčasť širšej transformácie biznisu, ktorá má postupne znížiť závislosť od klasických gastrolístkov a presunúť ťažisko na digitálne a multibenefitné riešenia. Spoločnosť sa vtedy vyjadrila, že kladné čísla očakáva v roku 2027.
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