Eva Máziková priznala, ako je na tom s dôchodkom z Nemecka. Peniaze si odkladá

Speváčku Evu Mázikovú si väčšina ľudí spája najmä s hudbou, energiou a výrazným temperamentom. Menej sa však vie, že za jej životom v Nemecku stojí aj úspešné podnikanie, tvrdá práca a profesia, ktorá mala veľmi blízko k pacientom po náročnej liečbe.
Speváčka Eva Máziková prezradila v podcaste Peniaze s Helenou Tomkovou, že jej život nebol postavený iba na vystupovaní, speve a verejnej popularite. V Nemecku mala vlastnú živnosť, ktorú mnohí ľudia vôbec nepoznajú. Roky sa venovala oblasti lekárskej kozmetiky a vybudovala si salón, ktorý pomáhal onkologickým pacientom zvládať zmeny na koži a tvári po liečbe. Ako sama naznačila, nešlo o malú záležitosť, ale o seriózne podnikanie s viacerými zamestnancami, spoluprácou s lekármi aj nemocnicami.
Dôchodok v 55 rokoch
Eva Máziková otvorene priznala, že do dôchodku odišla pomerne skoro. Dôvodom nebolo iba ukončenie aktívnej práce, ale najmä predaj jej vlastnej praxe v Nemecku. Mnohí fanúšikovia ju roky vnímali predovšetkým ako speváčku, no v jej živote mala významné miesto aj úplne iná profesia.
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„V podstate v päťdesiatpäťke som odišla na dôchodok, lebo som predala moju prax. Ja som mala úplne inú živnosť v Nemecku, ako si veľa ľudí myslí. Každý si myslí, že som speváčka alebo len hrám. Ja som mala kozmetický salón pre rakovinových pacientov. Ja som zamestnávala 10 ľudí,“ povedala.
K štúdiu sa vrátila až neskôr
Máziková po maturite najskôr začala študovať právo, no po dvoch rokoch sa rozhodla ísť inou cestou. V tom období sa rozbiehala jej hudobná kariéra a spev dostal prednosť pred právnickou fakultou. Neskôr však štúdium úplne neopustila.
V Nemecku sa vzdelávala v oblasti lekárskej kozmetiky, ktorá ju napokon priviedla k práci s onkologickými pacientmi. „Spolupracovali sme s lekármi, nemocnicami. My sme ich v podstate sprevádzali. Ja som neliečila, ale sme sprevádzali, pretože keď máš rakovinu, máš chemoterapiu, to všetko ide cez tvár. A rôzne problémy sa dejú na tvári, na koži a vôbec lymfách a tak,“ vysvetlila.
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Máziková vysvetlila, že pacientov neliečila, skôr im pomáhala zvládnuť obdobie, keď sa chemoterapia podpísala na tvári aj pokožke. Nešlo teda len o krásu, ale aj o to, aby sa človek vo vlastnom tele cítil aspoň o trochu lepšie.
Dôchodok v Nemecku
Eva Máziková sa nevyhla ani téme dôchodku. Priznala, že sama sa nemôže sťažovať, no zároveň si uvedomuje, že finančná situácia seniorov nie je všade rovnaká. Podľa nej ani v Nemecku nemajú všetci dôchodcovia automaticky vysoké príjmy, hoci porovnanie so Slovenskom vníma inak, než sa často objavuje v diskusiách.
„Ja mám veľmi dobrý dôchodok. Okej, aj ja by som chcela viacej, ale mám dobrý veľký dôchodok. Ale aj na západe v Nemecku sú zlé dôchodky. Ale také zlé, ako to ja počujem zo sociálnych sietí, alebo čo sa ľudia sťažujú, také malé nie sú,“ povedala úprimne.
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Na budúcnosť treba myslieť skôr
Speváčka priznala, že má v sebe zakorenený istý spôsob hospodárenia. Peniaze si rozdeľuje, odkladá a myslí aj na svojich blízkych. Tento zvyk si nesie ešte od mamy a hovorí o ňom s typickou ľahkosťou, no jeho podstata je veľmi praktická.
„Ty vôbec nemyslíš na to, že budeš dakedy stará. Ty vôbec nemyslíš na to, že budeš ležať v posteli, a na dôchodok už vôbec nikto. Ale ja som aj ten obálkový typ. Ešte od mojej mamičky. To dáš vnučke, stovka tam ide, stovka tam. A ja takto mám takéto moje obáločky,“ prezradila.
Staroba ju nezastavila
Eva Máziková nepatrí k ľuďom, ktorí by vedeli len tak sedieť a čakať. Aj po rokoch zostáva aktívna, vystupuje, cestuje a teší sa z práce, ktorá ju stále napĺňa. Súčasne však priznáva, že vek prináša zmenu tempa. Nehovorí o slabosti, skôr o prijatí prirodzeného rytmu života.
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„Ale ja neviem, čo ma čaká. To nikto nevie. To je jedine spravodlivé na svete, že nevieš, čo ťa čaká do budúcna. Čiže treba trošku tak rozmýšľať, čo chceš ešte spraviť v živote. Ja neviem sedieť len tak. To neviem proste, to nie je moje. Ale rada si už teraz sadnem, že už je to trošku inak ako kedysi. Každý hovorí, že keď je človek starý, už nevládze, úplne nevládze. Vládzem, zlatinko, vládzem, len pomalšie. To si musíš uvedomiť,“ dodala.
Radosť zo života
Na Eve Mázikovej je výrazné najmä to, že sa na život pozerá s nadhľadom. Nezľahčuje ťažkosti, no dokáže si všímať aj drobnosti, ktoré dokážu obyčajný deň zmeniť k lepšiemu. Práve v tom je jej energia taká nákazlivá.
„Ja milujem život, lebo každý jeden deň je inakší. Ty môžeš povedať, ach dnes prší, je hrozný deň. Ale ja som sa tešila, že sa dnes idem s vami rozprávať. Takže ten deň je hneď krajší. Snažiť sa to pekné z toho uvidieť. A ešte mám ja šťastie, že môžem spievať. A ja sa tomu veľmi teším, že ešte ma volajú. Samozrejme, kedysi mi hovorili, že vy ste taká pekná a veľmi dobrý hlas máte. Teraz mi povedali, že máte takú energiu a vo vašom veku? Keď toto poviem, už mi je zle,“ priznala s humorom.
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Eva Máziková tak opäť ukázala, že vyšší vek pre ňu neznamená zastaviť sa a len spomínať na minulosť. Stále má chuť pracovať, spievať, stretávať sa s ľuďmi a tešiť sa z obyčajných dní. Poznámky o veku ju síce vedia vytočiť, no najlepšou odpoveďou je jej vlastná energia, humor a radosť zo života.
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