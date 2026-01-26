Kauza Kuciak sa vracia pred súd: Na lavici obžalovaných sú Kočner a Zsuzsová, rozhodovať bude nový senát

Foto: TASR/Martin Baumann

Nina Malovcová
TASR
Súd sa bude zaoberať aj prípravou vrážd prokurátorov.

Na Špecializovanom trestnom súde (ŠTS) v Pezinku sa v pondelok začína už v poradí tretí súdny proces v kauze objednávky vraždy investigatívneho novinára Jána Kuciaka. Obžalobe čelia Marian Kočner a Alena Zsuzsová, ktorí sú prítomní v pojednávacej miestnosti.

Zároveň sa súd bude druhý raz zaoberať aj prípadom prípravy vrážd prokurátorov Maroša Žilinku, Petra Šufliarskeho a Daniela Lipšica. V prípade vraždy Jána Kuciaka Najvyšší súd zrušil dva predchádzajúce rozsudky ŠTS.

Právoplatné tresty pre vykonávateľov vraždy už padli

Právoplatné sú v tejto kauze tri rozhodnutia. Vykonávatelia vraždy Miroslav Marček a Tomáš Szabó dostali už skôr 25-ročné nepodmienečné tresty odňatia slobody, Zoltán Andruskó 15 rokov nepodmienečne. Jána Kuciaka zavraždili vo februári 2018 vo Veľkej Mači v okrese Galanta, o život prišla aj jeho snúbenica Martina Kušnírová.

V prípade prípravy vrážd prokurátorov čelí obžalobe aj dvojica Dušan Kracina a Darko Dragić. Obaja sa nachádzajú v pojednávacej miestnosti. Pôvodne ŠTS uznal Dušana Kracinu za vinného z podielu na príprave vraždy Žilinku. Darka Dragića oslobodil spod obžaloby.

Najvyšší súd zrušil rozsudok a rozhodol o zmene senátu

Najvyšší súd však prvostupňový rozsudok z mája 2023 zrušil a prípad vrátil naspäť na ŠTS. Na základe vlaňajšieho rozhodnutia Najvyššieho súdu prišlo okrem zrušenia prvostupňového rozsudku aj k výmene senátu. Prípad dostal po novom na stôl predseda senátu Miroslav Mazúch spolu s Marekom Filom a Jánom Buvalom. Ustanovená bola aj náhradná sudkyňa Renáta Greif Radovčičová.

