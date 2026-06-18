Fico chce v EÚ riešiť kauzu Projektu Fórum: “Nie je vám to trápne?” pýtal sa ho Šimečka na eurovýbore

Na dnešnom eurovýbore došlo k hádke medzi premiérom Robertom Ficom a predsedom Progresívneho Slovenska Michalom Šimečkom. Fico totiž oznámil, že chce v Bruseli rokovať aj o Projekte Fórum. Šimečka sa ho obratom opýtal, či mu to nie je trápne a premiérovi povedal, že je v defenzíve pre kauzy, ktoré sa otvárajú v posledných dňoch v súvislosti s rodinnými príslušníkmi členov vlády a koalície.
Premiér Robert Fico má rokovať na Európskej výkonnej agentúre pre vzdelávanie a kultúru v súvislosti s exekúciou, ktorú agentúra vedie voči občianskemu združeniu Projekt Fórum. Fico o tom informoval na štvrtkovom zasadnutí Výboru Národnej rady (NR) SR pre európske záležitosti. Ozrejmil tiež, že nevidí dôvod, prečo by nemal podporiť závery Európskej rady.
Na slová Michala Šimečku Fico povedal, že “keď ste to chceli, tak to dostanete,“ a že “nemá v rodine nikoho, kto by kradol.“ Šimečka po eurovýbore dodal, že premiér Fico sa snaží verejnosť presvedčiť, že vinou jeho matky hrozí Slovensku odobratie eurofondov.
Stretne sa so Zelenským aj Magyarom
„Predpokladám, že sa budeme predovšetkým rozprávať o prístupovom procese Ukrajiny k Európskej únii,“ povedal Fico na výbore o stretnutí so Zelenským. Hovoriť s ním bude aj o ďalšom spoločnom zasadnutí slovenskej a ukrajinskej vlády. Zelenskyj podľa neho navrhuje, aby sa konalo v Kyjeve, Fico ho chce v Bratislave. Verí, že nájdu kompromis, vlády by mohli zasadať na území Ukrajiny.
„Čaká nás dnes prvé osobné stretnutie s maďarským premiérom Péterom Magyarom,“ povedal Fico s tým, že ešte nemal možnosť sa s ním stretnúť. Ozrejmil, že sa s Magyarom stretne aj na budúci týždeň v Budapešti, kde Maďarsko odovzdá predsedníctvo V4 Slovensku.
Fico tiež hovoril o reputačnom probléme Slovenska v súvislosti s exekúciou európskej inštitúcie, konkrétne Európskej výkonnej agentúry pre vzdelávanie a kultúru. „Preukázateľne ide o podvody, pokiaľ ide o používanie týchto prostriedkov,“ skonštatoval premiér. Chce sa stretnúť s predstaviteľmi agentúry v súvislosti s exekúciou, ktorá podľa neho začala voči Projektu Fórum v roku 2024. Líder opozičného PS Michal Šimečka, ktorého matka vedie Projekt Fórum, to označil za smiešne. Premiér podľa neho týmto krokom zakrýva napríklad to, že Slovensko môže prísť o európske peniaze za problémy s haciendami.
Premiér podľa svojich slov nevidí príčinu, prečo by nemal podporiť závery samitu v súvislosti s Ukrajinou. Zopakoval, že Slovensko nedaruje východným susedom zbrane ani neposkytne finančnú pomoc. Na Európskej rade chce Fico navrhnúť zriadenie priamej komunikačnej linky medzi Ruskom a Ukrajinou.
Fico zdôraznil, že ak nebude mať Ukrajina po skončení vojny perspektívu, môžeme byť svedkami obrovského rozmachu organizovaného zločinu. Záujem Ukrajiny o členstvo v Únii podľa svojich slov nikdy neodmietal. „Vláda, ktorú vediem, nebude podporovať žiadne skratky ani výnimky, ani možnosti obísť regulárny vstup do Európskej únie, Ukrajina musí splniť všetky podmienky,“ poznamenal.
Zároveň dodal, že EÚ nie je schopná zohrať rozhodujúcu úlohu pri vyjednávaní mieru na Ukrajine. Zopakoval, že je potrebná výmena na poste vysokej predstaviteľky Európskej únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, ktorý zastáva Kaja Kallasová.
Hlavné témy samitu
Medzi nosné témy júnového samitu bude patriť aj ekonomika, o ktorej budú hlavy štátov a vlád diskutovať počas pracovnej večere. Costa avizoval, že chce preskúmať pokrok v pláne „Jedna Európa, jeden trh“ v rámci prezentácie hlavných výsledkov cyperského predsedníctva. Cieľom plánu je odstránenie byrokracie a posilnenie jednotného trhu. Hovoriť tiež budú o globálnych makroekonomických nerovnováhach a ich vplyve na konkurencieschopnosť a prosperitu Európy. Cieľom diskusie bude dosiahnuť spoločné chápanie existujúcich výziev a určiť smer budúcej činnosti Komisie.
Dôležitou témou druhého dňa rokovaní v piatok bude Viacročný finančný rámec na ďalších sedem rokov. Lídri nadviažu na aprílový neformálny samit na Cypre a budú viesť prvé politické diskusie ku konkrétnym číslam, ktoré nedávno v podobe takzvaného negociačného balíka predstavilo cyperské predsedníctvo v Rade EÚ. Dohoda o rozpočte sa na júnovom samiteneočakáva a cieľom je vytvoriť podmienky na dosiahnutie dohody do konca roka.
Lídri EÚ sa stretnú krátko po tom, čo Spojené štáty a Irán uzavreli dohodu o ukončení bojov. Formálny podpis dohody sa očakáva v piatok vo Švajčiarsku, aj keď už dokument osobne podpísali americký prezident Donald Trump i iránsky prezident Masúd Pezeškiján. Okrem vývoja situácie v súvislosti s konfliktom budú lídri diskutovať aj o situácii v Pásme Gazy, Západnom brehu Jordánu a Libanone a ďalších témach súvisiacich s Blízkym východom.
V oblasti obrany budú hlavy štátov a vlád rokovať o realizácii programu EÚ v obrannej pripravenosti, zhodnotia tiež pokrok dosiahnutý pri vykonávaní predchádzajúcich záverov Európskej rady o migrácii, ako aj doterajšie úsilie v boji proti nelegálnym drogám.
Na samite sa prvýkrát zúčastní nový maďarský premiér Péter Magyar a nový predseda lotyšskej vlády Andris Kulbergs. Premiéru bude mať aj bulharský premiér Rumen Radev. Na zasadnutie do Bruselu sa tiež v pozícii premiéra po štyroch rokoch vráti veterán slovinskej politiky Janez Janša.
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