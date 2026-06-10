OČR sa od júla mení: Získať ju môžu ďalšie osoby, nárok máte aj pri zavretej škôlke cez prázdniny

Letné prázdniny sú pre deti obdobím voľna, no pre mnohých rodičov prinášajú každoročnú dilemu a nie raz aj stres či siahodlhé výpočty zvyšného voľna v práci. Čo robiť, ak je škôlka zatvorená a nie je komu zveriť dieťa? Málokto pritom vie, že v takomto prípade môže získať finančnú pomoc od Sociálnej poisťovne. Nie každý rodič však spĺňa podmienky na vyplácanie dávky a existujú aj limity, ktoré vás môžu prekvapiť. Ošetrovné pri zatvorení škôlky počas leta totiž nemožno čerpať neobmedzene. Navyše od apríla platia viaceré novinky, ktoré sa dotýkajú tisícok slovenských rodín.
V prípade, že je materská škola vášho dieťaťa počas leta zatvorená, riešenie sa ponúka vo forme ošetrovného. Ako informuje Sociálna poisťovňa na svojom webe, ošetrovné je dávka, ktorá poskytuje poistencovi počas osobného a celodenného ošetrovania osoby alebo osobnej a celodennej starostlivosti o dieťa do dovŕšenia jedenásteho roku veku, alebo do dovŕšenia osemnásteho roku veku, ak ide o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom.
Ako je to počas prázdnin?
Sociálna poisťovňa poskytuje dva druhy ošetrovného – dlhodobé a krátkodobé. Nárok naň má pritom každý zamestnanec, povinne nemocensky poistená samostatne zárobkovo činná osoba (SZČO), dobrovoľne nemocensky poistená osoba (DNPO), a tiež fyzická osoba, ktorej vznikla potreba osobného a celodenného ošetrovania alebo osobnej a celodennej starostlivosti po zániku nemocenského poistenia v ochrannej lehote.
V prípade krátkodobého ošetrovného z dôvodu uzavretia školy, predškolského zariadenia alebo zariadenia sociálnych služieb, rodič vypíše žiadosť a podá ju buď písomne, teda osobne alebo poštou na adresu príslušnej pobočky Sociálnej poisťovne, alebo elektronicky prostredníctvom portálu slovensko.sk.
Poistenec vypĺňa v žiadosti časť A a podpisuje “Vyhlásenie poistenca”, zatiaľ čo časť B musí dať potvrdiť škole/predškolskému zariadeniu/zariadeniu sociálnych služieb, ktoré jeho dieťa navštevuje. Príslušné zariadenie potvrdí obdobie, v ktorom je uzavreté.
Dôležité je vedieť, že ošetrovné na základe uzavretia škôlky je možné čerpať len raz počas letných prázdnin a len na 14 kalendárnych dní. V prípade, ak by vaše dieťa neskôr počas prázdnin ochorelo, opäť vám vzniká nárok na ošetrovné, avšak žiadosť oň musí potvrdiť príslušný lekár, a tiež ho môžete poberať najviac 14 kalendárnych dní.
Okruh osôb sa rozšíril
Od 1. apríla tohto roka má tiež nárok na dávku ošetrovného širší okruh osôb a zjednodušilo sa aj striedanie členov rodiny pri dlhodobom ošetrení, pričom uplatňovať sa do praxe začnú práve od 1. júla 2026. Vyplýva to z novely zákona o sociálnom poistení, ktorá rozšírila okruh ľudí s nárokom na krátkodobé aj dlhodobé ošetrovné o chorú manželku či manžela rodiča alebo osvojiteľa, ako aj o chorých osvojiteľov, teda nevlastných rodičov a ich príbuzných.
Informoval hovorca Sociálnej poisťovne (SP) Martin Kontúr. „Nová právna úprava tiež zjednodušuje postup pri striedaní členov rodiny počas dlhodobého ošetrovania chorého člena rodiny. Pri 90-dňovej dávke ošetrovné sa poistenci pri starostlivosti o chorého budú môcť po 30-dňoch vystriedať prostredníctvom elektronického formulára – nebudú už musieť navštevovať a o potvrdenia k dávke žiadať ošetrujúceho lekára chorého,“ uviedla poisťovňa.
Nová úprava
Doteraz si mohli osvojené deti uplatniť ošetrovné len pri ošetrovaní svojho chorého rodiča či chorého rodiča manžela alebo manželky. Poistenci osvojitelia mali zároveň nárok na ošetrovné, ak osobne a celodenne ošetrovali osvojené dieťa, prípadne osvojené dieťa manželky či manžela. Nová úprava zabezpečuje rovnaký prístup k poskytovaniu ošetrovného z pohľadu osvojeného dieťaťa ako poistenca pri ošetrovaní uvedeného okruhu osôb.
V praxi sa však nič nezmení, keďže osvojiteľ má voči osvojencovi postavenie rodiča. Po jeho osvojení je osvojiteľ zapísaný do rodného listu dieťaťa ako rodič. „Novým okruhom osôb, ktorý bude môcť čerpať ošetrovné, budú poistenci, ktorí sa budú starať o chorého manžela alebo manželku rodiča alebo osvojiteľa. V praxi pôjde o prípady, keď ochorie manžel či manželka rodiča poistenca, t. j. ochorie takzvaný otčim alebo macocha poistenca,“ vysvetlila SP.
V prípade dlhodobého ošetrovného musel doteraz pri striedaní v starostlivosti o ošetrovaného ukončiť lekár poskytovanie ošetrovania prvému poistencovi a následne to potvrdiť ďalšiemu. Striedanie poistencov pri ošetrovaní chorého je možné najskôr po uplynutí 30 dní.
Po novom sa to zjednoduší a striedanie poistencov už nebude potvrdzovať lekár. Poistenci sa budú môcť naďalej vystriedať po 30 dňoch ošetrovania, pričom poistenec, ktorý aktuálne ošetruje chorú osobu, bude musieť udeliť súhlas s ukončením ošetrovania cez elektronický formulár. Následne bude môcť ošetrovanie prevziať ďalší človek.
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