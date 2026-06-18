Martin Nikodým odhalil zákulisné informácie o legendárnom Milionárovi: Detaily, o ktorých nik nevedel

Martin Nikodým sa v spomienkach vrátil k obdobiu, keď na Slovensku moderoval jednu z najikonickejších televíznych súťaží – Milionár. Relácia, ktorá si získala obrovskú popularitu a pravidelne pritiahla k obrazovkám celé rodiny, mu priniesla množstvo nezabudnuteľných momentov.
Jedným z nich je aj príbeh prvého víťaza hlavnej výhry, ktorý sa stal symbolom začiatkov tejto legendárnej šou a dodnes patrí medzi najpamätnejšie okamihy v histórii programu. Hoci to bolo pred vyše 20 rokmi, tento moment sa Martinovi Nikodýmovi vryl do pamäti a vedel o ňom do detailov porozprávať v markizáckom Teleráne.
Nečakaný moment v súťaži
Milionár. Súťaž, ktorá sa rýchlo stala fenoménom svojej doby a patrila medzi najsledovanejšie programy na Slovensku. Prinášala napätie, emócie aj veľké výhry a divákov si získala jednoduchým, no mimoriadne pútavým konceptom, v ktorom rozhodovali vedomosti, chladná hlava a odvaha riskovať. Týmto všetkým bol vyzbrojený hlavne jeden súťažiaci, pán Róbert, ktorý sa dostal až do samotného cieľa.
Ako však Martin Nikodým prezradil, trošku mu pomohol. “Mám pocit, že dostal otázku o Márii Terézii, koľko mala detí. A on vymenoval presne, koľko mala synov, koľko mala dcér, len potom v tom strese ich nejako zle spočítal,” uviedol moderátor, ktorý v tej dobe nemal uško, t. j. malé slúchadlo v uchu, aby bol v spojení s režisérom. To znamená, že mu nikto nič neradil.
To, čo potom spravil, bolo čisto len jeho vlastné rozhodnutie. “Povedal som si, že tohto človeka, ktorý tu predvádza svoje vedomosti, nemôžeš nechať padnúť na garantovanú hranicu. Tak som naznačil, že, Róbert, všetko ste povedali úžasne, len mi nesedia Vaše počty. A on sa na to pozrel a hovorí: Nie, vlastne to bude céčko,” pokračoval Martin Nikodým a dodal, že Mária Terézia mala 16 detí, ktoré prežili.
“No a on sa vďaka tomu posunul ďalej a nakoniec sa stal naším prvým milionárom. My sme snívali o takom hráčovi, ktorý sa dostane na milión,” ozrejmil moderátor a prezradil tiež nejaké zákulisné informácie z tvorby a natáčania súťažnej relácie.
Keď vyhrala ľudskosť
Vraj musel dodržiavať jedno pravidlo. “Mal som taký hrubý manuál, ktorý som si čítal, a prišiel človek zo spoločnosti, ktorý vlastnil licenciu, a ten ma strážil a pozoroval. A pravidlo bolo: ty si chvíľami priateľ, chvíľami si taký pokušiteľ, nikdy neradíš, si úplne nestranný, ale buď ľudský. A vtedy som si povedal, že tam je priestor na to, aby zvíťazila tá ľudskosť, že tohto človeka naozaj posuň,” priznal Martin Nikodým.
Dobre urobil. “Nakoniec som potom ešte z Londýna dostal pochvalu, že som to správne vyhodnotil a že šou som pomohol, lebo keby som ho nechal padnúť na 100 000 korún, nič by sa zaujímavé nedialo. Takto sme mali prvého milionára,” poznamenal moderátor, ktorý dostával z réžie určité pokyny a krátke odkazy na monitor. “Napríklad podrž ho, pusti a pod.,” dodal.
Čo robilo Milionára výnimočným?
Milionár sa stal revolučným formátom a reláciou z viacerých dôvodov. “Bol to úplne prvý kvíz na planéte Zem, kde zrušili časový limit. Dali ti časový priestor, že dobre, tejto otázke sa venujte, koľko chcete. Potom, samozrejme, veľmi veľa zohrávala tá hudba, ktorá vždy človeka naladila na to napätie,” uviedol, čím podľa neho získala relácia svojich divákov.
Bál sa strápnenia
Martin Nikodým tiež zdôraznil, že nepoznal odpovede na otázky. Aj o samotnej otázke sa dozvedel až vo chvíli, keď ju prečítal hráčovi. Ako sám odtajnil, bál sa jednej veci, s čím súvisela jedna dohoda s réžiou. “Bolo to tajomstvo s réžiou. Keďže vo francúzštine sa všetko inak číta, ako sa píše, hovorím, že, prosím vás, keď bude nejaká francúzska otázka, nenechajte ma strápniť sa a ukážte mi dopredu výslovnosť tých slov, že toto jediné mi ukážte a ostatné môžeme ísť úplne na voľno,” prezradil na záver.
Martin Nikodým je známy nielen svojou moderátorskou kariérou, ale aj silným vzťahom k prírode a dlhoročným včelárstvom. Práve tejto svojej záľube sa venuje už roky a často pri nej ukazuje, že mu je veľmi blízka aj tvorivosť a cit pre detail – čo sa nedávno potvrdilo aj pri netradičnom umeleckom spracovaní jedného z jeho včelích úľov.
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