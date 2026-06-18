The Legits Blast prinesie na konci júla do Banskej Bystrice opäť svetovú tanečnú špičku

festival The Legits Blast

foto: The Legits Blast

PR článok
Do mesta pod Urpínom sa vracajú po roku stovky elitných tanečníkov z celého sveta.

Od 19. do 26. júla môžete pulzujúcu atmosféru podujatia zažiť na rôznych miestach aj vy. Organizátori The Legits Blast avizujú opäť kvalitné tanečné súboje, hudobné zážitky a jedinečnú komunitnú energiu, ktorú každoročne prináša jedno z najvýznamnejších breakingových podujatí na svete. Medzinárodný festival sa vracia do ulíc Banskej Bystrice už sedemnásty raz.

Festivalový týždeň odštartuje štvordňový tanečný kemp Youth is the Future. V priestoroch hotela Šachtička čaká na všetkých prihlásených séria kvalitných tanečných workshopov s elitou z celého sveta. ,,Každý rok sa snažíme prinášať tanečníkom takú zmes lektorov, ktorá celkový dojem z kempu obohatí a osvieži. Tento rok sme siahli aj po stáliciach festivalu, ale i po nových menách. Svoje workshopy odučí napríklad PoeOne z USA, ktorý na kempe nemôže chýbať. Doplnia ho napríklad aj bgirl Yasmin z Japonska, ktorá bude u nás učiť prvýkrát a pridá sa k nej aj Hiro10, vlaňajší víťaz Outbreak Europe,” predstavuje tohtoročný lektorský tím organizátor festivalu Martin Gilian. Hlavným cieľom tanečného kempu je vzdelávanie mladej generácie tanečníkov a prepájanie komunity na medzinárodnej úrovni.

Festival už tradične otvorí svoje brány aj širokej verejnosti počas sobotného programu v Europa Shopping Center, kde si návštevníci budú môcť vychutnať ukážky breakingu. ,,V centrálnej zóne na prízemí nadviažeme na projekt Youth is the Future a dáme priestor tanečníkom z krajín V4, s ktorými máme za uplynulé roky nadviazanú krásnu spoluprácu. Práve podujatia tohto typu smerujú k utužovaniu medzinárodných vzťahov, k vzniku nových priateľstiev a zdieľaniu tanečných skúseností,“ hovorí Martin Gilian. Hlavným pútačom programu v Europa SC bude opäť tanečný workshop s legendou slovenskej hip-hopovej scény, s Lacim Strike-om. Workshop je určený pre tanečníkov všetkých úrovní a bude zadarmo.

Neodmysliteľnou súčasťou festivalu je súťaž Outbreak Europe a s ňou spojená séria prestížnych battlov v rôznych kategóriách breakingu, footworku či toprocku. Súťažiaci zabojujú o zaujímavé finančné odmeny, trofeje, no najmä o prestížne tituly šampiónov, ktoré uznáva komunita po celom svete. Chýbať nebudú ani obľúbené tímové formáty či kategórie pre deti a mladé talenty. Organizátori aj tento rok potvrdzujú na súťaži účasť viacerých výrazných osobností tanečného sveta.

Jedným z hlavných hostí bude práve legenda breakingu Machine z USA, ktorý odučí workshopy na tanečnom kempe na Šachtičkách. ,,Machine je úzko spätý s históriou podujatia Outbreak. Už v roku 2003 vyhral jeho vôbec prvú edíciu na Floride a počas svojej kariéry sa predstavil aj vo viacerých hollywoodskych projektoch vrátane filmu Step Up. Jeho účasť patrí medzi výrazné lákadlá tohtoročného programu,“ dopĺňa organizátor. Novinkou na festivale bude aj obsadenie za DJ-ským pultom. Po prvýkrát sa totiž spoza DJ setu predstaví návštevníkom ženská umelkyňa Lady Funk zo Španielska. V rámci svojho predstavenia odohrá nielen tanečné súboje, ale aj večerné párty.

Viac informácií o podujatí a predaji lístkov nájdete na www.tlb.sk

Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu športu. Partnermi podujatia sú aj Medzinárodný vyšehradský fond, Slovenský zväz tanečných športov, Breaking Slovakia, Banskobystrický samosprávny kraj, Mesto Banská Bystrica a OOCR Stredné Slovensko. Komerčnými partnermi sú Europa SC a STEFE. Ďakujeme aj všetkým ostatným partnerom za prejavenú dôveru a podporu podujatia.

PR článok The Legits Blast

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