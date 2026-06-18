Nové informácie v prípade streľby v Trenčíne: Obvinili dve osoby, na muža so zbraňou čakal komplic

Ako sme vás informovali v pondelok hneď ráno, tento týždeň sa začal divoko. Streľbou na čerpacej stanici v Trenčíne, pri ktorej sa našťastie nikto nezranil. Nadránom mal k čerpacej stanici Shell v Trenčíne prísť muž, ktorý si zamaskoval tvár. Nepodarilo sa mu dostať do vnútra, a tak strelil do dverí. Polícia teraz prezradila podrobnosti. Muž mal komplica.
Trenčiansky policajný vyšetrovateľ obvinil v súvislosti s pondelňajšou (15. 6.) streľbou na čerpaciu stanicu v Trenčíne mužov vo veku 34 a 20 rokov zo zločinu lúpeže v štádiu pokusu, spáchaného formou spolupáchateľstva. Dvojicu polícia zadržala v utorok (16. 6.). TASR o tom vo štvrtok informovala trenčianska krajská policajná hovorkyňa Ingrid Krajčíková.
Strelil do dverí, spolupáchateľ čakal v aute
„Podľa doteraz vykonaného vyšetrovania sa obvinení po vzájomnej dohode rozhodli vykonať lúpežné prepadnutie čerpacej stanice. Po výbere vhodného objektu v Trenčíne pri obchodnom centre sa v pondelok v skorých ranných hodinách presunuli na miesto činu,“ načrtla Krajčíková.
Zatiaľ čo 20-ročný obvinený podľa nej čakal vo vozidle, starší z mužov sa prezlečený v maskáčovom oblečení a ozbrojený dlhou strelnou zbraňou priblížil k čerpacej stanici. „Keď sa mu nepodarilo otvoriť uzamknuté vstupné dvere, vystrelil do ich spodnej časti. Projektil poškodil sklenenú výplň dverí, avšak do objektu sa nedostal. Následne z miesta ušiel spolu s druhým obvineným, ktorý ho čakal vo vozidle,“ doplnila s tým, že poškodenej spoločnosti vznikla škoda presahujúca 700 eur.
Policajti vyšetrovaním zároveň zistili, že cieľom obvinených bolo pod hrozbou použitia strelnej zbrane zmocniť sa finančnej hotovosti z pokladnice čerpacej stanice. K dokonaniu skutku však nedošlo.
„V prípade oboch obvinených bol spracovaný podnet na ich väzobné stíhanie, o ktorom bude rozhodovať súd. V prípade dokázania viny im hrozí trest odňatia slobody na sedem až 12 rokov,“ dodala Krajčíková.
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