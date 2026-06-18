Ako vrátiť tovar z e-shopu po novom? Od 19. júna sa menia pravidlá pre všetkých zákazníkov

Nakupovanie v internetových obchodoch čaká od 19. júna dôležitá novinka, ktorá má spotrebiteľom výrazne uľahčiť život. E-shopy budú po novom povinné umožniť zákazníkom odstúpenie od zmluvy priamo cez svoje webové rozhranie. Hľadanie formulárov, ich tlačenie či vypisovanie by sa tak malo stať minulosťou.
Kúpa cez internet má oproti návšteve kamennej predajne jednu veľkú výhodu. Ak si nákup rozmyslíte, zákon vám umožňuje odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu. Práve tento proces sa už čoskoro pre spotrebiteľov výrazne zjednoduší. Informoval o tom portál Živé.
Lehoty zostávajú, systém sa mení
Spotrebiteľ má dnes po prevzatí zásielky 14 dní na oznámenie odstúpenia od zmluvy. Následne mu plynie ďalších 14 dní na odoslanie tovaru späť predajcovi. Tieto lehoty zostávajú zachované aj naďalej, novinkou však bude spôsob, akým zákazník obchodníka o svojom rozhodnutí informuje.
Od 19. júna budú musieť internetové obchody umožniť odstúpenie od zmluvy prostredníctvom svojho online rozhrania. V praxi to znamená, že spotrebiteľ už nebude odkázaný na hľadanie formulárov v prílohách e-mailov, medzi dokumentmi na webe alebo v balení, ktoré mu prišlo spolu s objednávkou.
„Základná myšlienka je jednoduchá – ak zákazník uzavrel zmluvu online, mal by mať možnosť od nej online aj odstúpiť. Už by sa tak nemal dostať do situácie, že nákup zvládne na pár klikov, ale pri vrátení tovaru musí hľadať skrytý formulár, kopírovať údaje do e-mailu alebo zisťovať, kam má svoju žiadosť poslať,“ priblížila pre TASR Mária Auxtová zo skupiny Shoptet, ktorá zabezpečuje fungovanie viac ako 7600 slovenských e-shopov.
Doteraz zákon predajcom ukladal povinnosť sprístupniť formulár na odstúpenie od zmluvy, pričom spôsob jeho doručenia si mohli určiť sami. Niektorí ho zverejňovali vo forme PDF súboru, ďalší ho zasielali elektronicky alebo ho prikladali k zásielke.
Zrozumiteľné webové rozhranie
Po novom budú musieť obchodníci prevádzkujúci zmluvy cez online rozhrania (napr. e-shopy) zaviesť nové prvky pre uplatnenie odstúpenia od zmluvy. Do webového rozhrania je potrebné doplniť viditeľný odkaz „Odstúpiť od zmluvy tu“, ktorý sa spravidla umiestňuje do päty stránky alebo do sekcie zákazníckej podpory.
Súčasťou riešenia má byť online formulár, v ktorom spotrebiteľ vyplní základné údaje, najmä:
- meno a priezvisko
- identifikáciu zmluvy
- e-mailovú adresu
Celý proces musí byť ukončený potvrdením cez tlačidlo typu „Potvrdiť odstúpenie od zmluvy“.
Aj bez registrácie
Nová úprava však ide ďalej a požaduje jednoduché elektronické riešenie priamo na stránke obchodníka. Podľa nových pravidiel musí byť táto možnosť pre zákazníka jasne viditeľná a dostupná počas celej lehoty na odstúpenie od zmluvy. Zákon dokonca počíta s označením, ktoré bude jednoznačne informovať o tom, že po jeho použití môže spotrebiteľ od zmluvy odstúpiť.
Povinnosť sa nebude týkať iba registrovaných používateľov. Rovnakú možnosť musia dostať aj zákazníci, ktorí nakúpili bez vytvorenia účtu. Konkrétnu podobu riešenia si zvolí každý obchodník samostatne. Zákazník tak pravdepodobne narazí na špeciálne tlačidlo alebo sekciu určenú na vrátenie tovaru. Po vyplnení identifikačných údajov a informácií o objednávke by mal systém jeho žiadosť zaevidovať a zaslať potvrdenie elektronickou formou.
Zmenu bude kontrolovať Slovenská obchodná inšpekcia. Tá upozorňuje, že nové pravidlá budú záväzné pre všetkých obchodníkov, ktorých sa zákon týka. V prípade porušenia povinností môže nasledovať konanie a sankcie podľa platnej legislatívy.
„Mnoho poctivých e-shopov sa snaží zákazníkom vrátenie tovaru uľahčiť už dnes – ponúkajú jasné pokyny, online formulár či jednoduchý postup priamo pri objednávke. Nová úprava má zabezpečiť, aby sa takýto férový a zrozumiteľný prístup stal štandardom,“ dodala Auxtová.
Pozor na dátum zmluvy
Dôležitý je aj dátum účinnosti. Nový systém sa bude vzťahovať iba na zmluvy uzatvorené po 18. júni 2026. Pri starších objednávkach sa budú naďalej používať doterajšie pravidlá.
Hoci sa spôsob odstúpenia od zmluvy mení, nie všetok tovar možno vrátiť. Výnimky zostávajú zachované aj po novele zákona. „Výnimkou zostáva napríklad tovar vyrobený na mieru alebo podľa želania zákazníka či rýchlo sa kaziace potraviny. Ak si teda zákazník objedná napríklad nábytok v špeciálnom rozmere alebo tričko s vlastnou potlačou, odstúpenie bez dôvodu sa – na rozdiel od reklamácie – na takýto nákup spravidla nevzťahuje,“ upozornila Auxtová.
Pôvodný obal nepotrebujete
Nezmenia sa ani pravidlá týkajúce sa nákladov na dopravu. Výdavky za zaslanie tovaru späť obchodníkovi znáša spotrebiteľ. Predajca mu však musí vrátiť sumu zaplatenú za pôvodné doručenie objednávky, a to vo výške najlacnejšej ponúkanej dopravy. Mnohí zákazníci si zároveň myslia, že bez originálneho obalu strácajú nárok na vrátenie výrobku.
Zákon však takúto podmienku nestanovuje. Obchodník nemôže odmietnuť odstúpenie od zmluvy len preto, že pôvodný obal chýba alebo je poškodený. Spotrebiteľovi však môže vzniknúť povinnosť uhradiť náklady spojené s jeho opravou alebo náhradou.
Za nedodržanie pravidiel týkajúcich sa online funkcie na odstúpenie od zmluvy môže kontrolný orgán uložiť pokutu od 200 eur až do 2 % z obratu za predchádzajúce účtovné obdobie, pričom maximálna výška sankcie je 200 000 eur. V prípade opakovaného porušenia alebo cezhraničných prípadov môžu byť postihy ešte prísnejšie.
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