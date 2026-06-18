Zomrela herečka zo známeho hororu Kruh, zahrala si Samaru. Mala len 35 rokov

Foto: MovieStillsDB

Nina Malovcová
Smutnú správu potvrdil jej partner, podľa ktorého v posledných týždňoch bojovala s vážnymi zdravotnými komplikáciami.

Mnohí si ju dodnes pamätajú ako dievča, ktoré vyliezalo z televízora a naháňalo strach miliónom divákov po celom svete. Herečka Daveigh Chase, hviezda kultového hororu Kruh a hlas obľúbenej Lilo z animovaného filmu Lilo & Stitch, však zomrela vo veku len 35 rokov.

Smutnú správu potvrdil jej partner, podľa ktorého v posledných týždňoch bojovala s vážnymi zdravotnými komplikáciami. O úmrtí informovali zahraničné médiá vrátane portálu People. Podľa vyjadrenia Roya Hernandeza sa zdravotný stav herečky prudko zhoršil po tom, ako ochorela na meningitídu a zároveň trpela viacerými vážnymi infekciami krvi.

Komplikácie boli napokon fatálne

Partner herečky uviedol, že zdravotné problémy vyústili do sepsy, teda závažnej reakcie organizmu na infekciu. Tá môže spôsobiť postupné zlyhávanie orgánov a patrí medzi najnebezpečnejšie zdravotné komplikácie. Hernandez ešte počas jej hospitalizácie založil finančnú zbierku, v ktorej opísal kritický stav svojej partnerky. Lekári mu podľa jeho slov oznámili, že jej nemusí zostávať veľa času.

„Všetko, čo si kedy priala, bolo miesto, kde by sme mohli spolu žiť, cítiť sa bezpečne a byť šťastní. Teraz jej chcem dopriať pokoj a pocit domova počas posledných dní,“ napísal. Podľa informácií portálu TMZ bola herečka začiatkom júna hospitalizovaná aj pre podvýživu. Jej zdravotný stav sa však napriek snahe lekárov naďalej zhoršoval.

Preslávila sa ako dieťa a stala sa ikonou hororu

Daveigh Chase sa narodila v roku 1990 a hereckú kariéru odštartovala už ako dieťa. Diváci ju mohli vidieť vo viacerých úspešných projektoch vrátane filmu Donnie Darko či anglickej verzie oceňovaného anime Cesta do fantázie. Najväčšiu slávu jej však priniesol horor Kruh z roku 2002.

Herečka Daveigh Chase
Foto: Profimedia

Postava Samary Morgan sa stala jednou z najznámejších hororových postáv svojej doby a dodnes patrí medzi symboly moderného hororu. Za svoj výkon získala cenu MTV Movie Award v kategórii najlepší filmový zloduch. Úplne odlišnú stránku svojho talentu ukázala v animovanom filme Lilo & Stitch. Práve ona prepožičala hlas hlavnej detskej hrdinke, ktorú si obľúbili deti aj dospelí po celom svete.

Po odchode z Hollywoodu čelila osobným problémom

Hoci bola v mladom veku jednou z najznámejších detských herečiek v Hollywoode, jej ďalší život nebol jednoduchý. Podľa Roya Hernandeza sa stretávala so šikanou, komplikovanými rodinnými vzťahmi a dlhodobo hľadala stabilné zázemie.

„Keď sme sa spoznali, sľúbil som jej, že ju budem chrániť a dám jej lásku a pohodlie, ktoré si zaslúžila. Spoločne sme našli chvíle šťastia a nádeje,“ uviedol jej partner. Správa o smrti Daveigh Chase zasiahla fanúšikov po celom svete. Hoci sa z verejného života stiahla už pred rokmi, jej úlohy v snímkach Kruh či Lilo & Stitch zanechali výraznú stopu v popkultúre a pripomínajú ju aj novej generácii divákov.

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