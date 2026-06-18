Udalosti Sľubu potvrdia, že sa zlé postavy nemenia. Po Gregorovej ukazuje pravú tvár aj jej muž

Tretia séria denného seriálu Sľub je takmer na konci a diváci majú možnosť zrekapitulovať si všetky udalosti, ale tiež vývin postáv, ktoré posledné mesiace sledovali. Napríklad konečne odhalili tajomstvo Gregorovej, ale zároveň prehodnocovali aj názory na Igora a Martinku, ktorí bojovali s tým, ako sa majú správať manželia.
Diváci dobového seriálu z 80. rokov pritom nemajú problém vyjadriť názor na čokoľvek, či už pozitívny alebo negatívny. Napríklad chválili výkon Michaely Čobejovej, ktorá stvárňuje zástupkyňu riaditeľky, hoci ju stále ako postavu nemôžu vystáť. Ukázali tak, že vedia rozlišovať medzi herečkou a postavou a ocenia, keď vie niekto zahrať poriadnu mrchu.
Najzákernejšie postavy seriálu
Nielen Eva Gregorová sa pritom nachádza v diváckom rebríčku najhorších postáv. Spolu s ňou v TOP 3 svieti aj jej manžel a bronzovú priečku zastáva doktorka Hanzelová. Len nedávno sa pritom zdalo, že si Jaro Gregor napraví reputáciu, keďže mu diváci vo veľkom tlieskali po jednej scéne a vtedy dúfali, že to znamená, že sa jeho postava mení k lepšiemu.
V danom týždni diváci sledovali, ako Hana konečne otvorila oči a opustila Milana. Odsťahovala sa od neho, no on sa stále nevzdával a zašiel za ňou do nemocnice. Mala z neho patrične strach a nevedela, čo robiť, no nakoniec sa objavil doktor Gregor a situáciu zachránil. Nielenže ukázal Milanovi, že nie je jediný, kto má moc a je vážený, no ukázal mu, čo sa stane, ak ho nebude rešpektovať. Vyhodil ho z nemocnice, zatiaľ čo Hana a Mária ostali len prekvapene pozerať. Navyše mu zakázal znova sa v nemocnici objaviť.
Dúfali, že má v sebe kúsok dobra
Táto scéna donútila divákov tlieskať mu a konečne si aj on vyslúžil pochvalu. Keď už sa však zdalo, že sa polepšil a nebude rovnaký ako jeho manželka, tvorcovia sa rozhodli fanúšikom seriálu ukázať, že to nebude také jednoduché.
Najnovšie opäť Gregor myslí len sám na seba a najdôležitejšie pre neho je, aby si kryl vlastný chrbát. Ako prezradila Markíza, keď do nemocnice priviezli pacienta so zvláštnymi zraneniami, okamžite to chcel oznámiť bezpečnosti. Primár Bartoš nesúhlasil a apeloval na ľudskosť a charakter. Gregor sa ale rozhodol konať na vlastnú päsť poza jeho chrbát. Nakoniec na políciu zavolal, aby prišli podozrivého pacienta vypočuť. Príslušníci ho po príchode okamžite zatkli, a to priamo pred Bartošovými očami.
Je rovnaký ako jeho manželka
“Už začínal byť celkom normálny a musel urobiť toto? Veď on nechcel byť ako jeho žena,” okomentovala ukážku diváčka. “A to som si myslela, že už začal byť normálny,” konštatovala v komentároch smutne druhá. “Nezmenil sa. Je zákerný ako jeho žena. Všade robiť len zle. Úplne ho znenávidia,” zhodnotila tretia.
“Je taký istý zákerný ako jeho manželka,” písala ďalšia. Tajomstvo Evy Gregorovej bolo pritom len nedávno odhalené. V bývalej škole poslala žiačku počas vyučovania kúpiť jej cigarety. Keď však šla cez cestu, zrazilo ju pri tom auto. Dievča utrpelo počas nehody vážne zranenia, ktoré ju navždy pripútali na vozík.
Obaja Gregorovci pritom majú za sebou nepeknú minulosť, pre ktorú sa rozhodli odsťahovať do Bratislavy a začať nanovo. Prišli sem pritom so vztýčenou hlavou, tváriac sa ako vážená rodina a neustále ukazujúc, že oni sú tu tí, ktorí majú moc, hoci sa len nedávno pripojili do chodu školy a nemocnice.
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