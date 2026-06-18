Karl Bushby kráča okolo sveta už 27 rokov, je takmer v cieli: Briti ho však nechcú pustiť cez La Manche

Karl Bushby a Lamanšský tunel.

Foto: Profimedia/ Holger Weinandt, CC BY-SA 3.0 DE, via Wikimedia Commons

Roland Brožkovič
Bývalý britský výsadkár Karl Bushby stojí pred ďalšou veľkou výzvou.

Každého robí šťastným niečo iné a podobne je to aj s našimi cieľmi. Niekto potrebuje k šťastiu len pivo po práci, iný spokojnú rodinu, no a potom tu je Karl Bushby, ktorý už 27 rokov kráča okolo sveta a zjavne ho to robí šťastným. Teraz však stojí pred veľkou výzvou – zákazom od úradov.

Bývalý britský výsadkár Karl Bushby chce svet precestovať pešo a bez prestávky. V roku 1998 sa rozhodol túto svoju víziu realizovať a už vyše štvrťstoročie putuje. Minulý rok prešiel už aj Slovenskom, o čom sme vás informovali v decembri 2025.

Karl Bushby začal svoju výpravu v Čile v roku 1998. Od tej doby prešiel americkým a ázijským kontinentom, preplával 300 kilometrov cez Kaspické more a bojoval s ľadovými kryhami aj ľadovými medveďmi v Beringovom prielive. Všetko to zvládol bez využitia akéhokoľvek dopravného prostriedku. Pôvodne mal v pláne cestu dokončiť za 12 rokov. Napokon sa to poriadne predĺžilo a musel prekonať množstvo nečakaných prekážok.

Bezpečnostné dôvody

Najnovší problém v jeho ceste však predstavuje Lamanšský prieliv, respektíve Lamanšský tunel, známy aj ako Eurotunel, ktorý mu úrady zakázali využiť. K tunelu by sa mal dobrodruh dostať v septembri, no žiadosť o prechod tunelom podal už teraz, tri mesiace dopredu. Bola však zamietnutá, informuje BBC.

Karl Bushby v Turecku v roku 2025
Foto: Profimedia
Eurotunel je približne 50,5 kilometra dlhý železničný tunel, ktorý vedie popod Lamanšský prieliv a spája južné Anglicko (Folkestone) so severným Francúzskom (Coquelles). Jeho podmorská časť meria takmer 38 kilometrov, vďaka čomu drží svetový rekord v dĺžke úseku vedeného pod morskou hladinou. Tunel pozostáva z troch paralelných tubusov a slúži na rýchlu prepravu osôb vlakmi Eurostar, ako aj na kyvadlovú prepravu automobilov a nákladných vozidiel.

“Práve mi bolo oznámené rozhodnutie, no sme len v skorých fázach. Môj tím ešte bude viesť rozhovory, no ak bude potrebné, aby som cez prieliv preplával, som pripravený to urobiť,” povedal Bushby.

Správca tunela uviedol ako príčinu zamietnutia bezpečnostné dôvody. “Sme si vedomí túžby Karla Bushbyho prejsť v rámci svojej cesty pešo cez Eurotunel. Starostlivo sme zvážili jeho žiadosť a preskúmali celú škálu možných alternatív. V tomto prípade mu však, nanešťastie, nemôžeme vyhovieť,” uviedol správca tunela pre BBC.

Dobrodruh chcel prejsť cez časť tunela, ktorú používa údržba a využíva sa pri prípadnej evakuácii ľudí. Tunel je však mimoriadne dôležitou bezpečnostnou trasou a jeho uzatvorenie na 15 hodín by znamenalo veľké komplikácie.

Zažil vzostup sociálnych sietí, vojny, pandémiu aj veľké problémy

Celá expedícia mala pôvodne trvať približne 12 rokov, no jeho putovanie sa napokon natiahlo na viac ako štvrťstoročie. Počas cesty zažil mnoho vecí, ktoré si nevedel predstaviť, ako napríklad pandémiu COVID-19 a množstvo vojnových konfliktov.

Dobrodruh Karl Bushby
Foto: Profimedia

V čase, keď cestu začínal, neboli rozšírené ani sociálne siete. Do cieľa mu chýba už menej ako 3000 kilometrov. Ak sa mu to podarí, po 28 rokoch konečne dosiahne to, čo si zaumienil: Prejsť svet bez použitia dopravných prostriedkov.

Najťažšie úseky zažil v Dariéne medzi Kolumbiou a Panamou. Strávil tam dva mesiace a bol na 18 dní zadržaný. Neskôr postupoval cez USA, Aljašku a Beringov prieliv. Víza a bezpečnostné obmedzenia v Rusku spomalili jeho postup. Päťročný zákaz vstupu do krajiny obchádzal spoluprácou s National Geographic.

Kvôli vízam musel prejsť pešo po celých USA, 4 800 kilometrov z východného pobrežia na západné. Dôvod? Osobne požiadal o zrušenie zákazu na ruskom veľvyslanectve. Expedícia pokračovala cez Mongolsko, púšť Gobi, Kazachstan, Uzbekistan a Turkménsko. Kvôli odmietnutiu víz do Iránu sa Bushby vrátil do Mexika a odtiaľ si naplánoval alternatívnu trasu – plavbu cez Kaspické more. Plavba 288 kilometrov mu trvala 32 dní a museli čeliť rozbúrenej vode a silnému vetru.

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