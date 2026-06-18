Na Slovensko sa valia tropické horúčavy: Teplomery ukážu až 36 °C. Pocitová teplota bude ešte vyššia, prídu aj búrky

Pár si užíva slnečné počasie pri vode

Foto: TASR/Martin Medňansk

Nina Malovcová
Slovensko čakajú tropické dni, najväčším problémom však nebude samotné teplo.

Horúčavy sa na Slovensko vracajú naplno. Ak ste sa tešili, že leto zatiaľ nie je také extrémne, ako meteorológovia predpokladali, tento pocit vám zrejme dlho nevydrží. Už od piatka sa teploty vyšplhajú nad 30 °C a v najteplejších oblastiach môžu prekročiť aj hranicu 35 °C. Tentoraz však nebude najväčším nepriateľom samotné teplo.

Podľa portálu iMeteo začne do strednej Európy prúdiť aj vlhký vzduch. A práve ten dokáže zmeniť obyčajnú horúčavu na niečo, čo mnohí poznajú z dovoleniek pri mori. Vzduch bude ťažký, dusný a organizmus dostane zabrať podstatne viac, než naznačia čísla na teplomeri.

Teploty budú rásť zo dňa na deň

Dnešok bude ešte pomerne znesiteľný. Podľa predpovede Slovenského hydrometeorologického ústavu budú najvyššie denné teploty od 26 do 31 °C, na severe väčšinou okolo 24 °C. Ojedinele sa môžu vyskytnúť prehánky, no neskôr popoludní by sa mala oblačnosť zmenšovať.

Výraznejšia zmena príde v piatok. Teploty na západe a miestami aj na juhu vystúpia na 30 až 35 °C. Počasie bude prevažne slnečné, len ojedinele sa najmä v horských oblastiach môžu objaviť prehánky alebo búrky.

Vonkajší teplomer
Foto: Pixabay

Ešte teplejšia má byť sobota. Meteorológovia očakávajú maximá od 31 do 36 °C, pričom o niečo chladnejšie zostanú len niektoré oblasti Oravy a regióny pod Tatrami. Práve sobota môže byť podľa aktuálnych predpovedí najhorúcejším dňom celého víkendu.

Nie je teplo ako teplo

Mnohí ľudia si všimli, že niektoré horúce dni sa znášajú podstatne ľahšie ako iné. Dôvodom býva práve vlhkosť vzduchu.

Keď je vzduch suchý, pot sa z pokožky odparuje pomerne rýchlo a telo sa prirodzene ochladzuje. Ak sa však vo vzduchu nachádza veľké množstvo vodnej pary, tento proces sa spomaľuje. Pot zostáva na pokožke a organizmus sa nedokáže zbavovať tepla tak efektívne. Výsledkom býva väčšia únava, pocit ťažkého vzduchu, horšie dýchanie či vyššia záťaž pre organizmus. Aj preto môže byť pocitovo 32 °C s vysokou vlhkosťou nepríjemnejších než 35 °C v suchom vzduchu.

Meteorológovia pri hodnotení dusna sledujú najmä takzvaný rosný bod. Ten vyjadruje množstvo vlhkosti vo vzduchu. Ak jeho hodnoty prekročia približne 18 až 19 °C, začíname pociťovať výrazné dusno. Práve takéto podmienky sa majú na Slovensku objavovať počas najbližších dní.

Nepríjemné bude už v piatok večer

Prvý výraznejší nástup dusna sa očakáva v piatok. Kým počas dňa budú dominovať vysoké teploty, vo večerných hodinách sa začne čoraz viac prejavovať vlhkosť.

Vzduch bude pôsobiť ťažko a ani po západe slnka neprinesie výraznejšiu úľavu. Nočné teploty zostanú vysoké, väčšinou medzi 14 až 19 °C. Práve kombinácia teplého večera a rastúcej vlhkosti môže byť pre mnohých ľudí náročnejšia než samotné popoludňajšie horúčavy.

Sobota môže priniesť tropickú noc aj dusné ráno

Počas soboty sa horúčavy ešte viac zvýraznia. Okrem denných maxím nad 30 °C bude problémom aj to, že krajina sa počas predchádzajúcich dní výrazne prehreje. Rozpálený asfalt, budovy a betónové plochy budú teplo uvoľňovať ešte dlho po zotmení. Najmä vo väčších mestách tak mnohí zažijú veľmi teplú noc a nepríjemné ráno bez výraznejšieho ochladenia.

Vzduch zostane vlhký a na viacerých miestach sa už od skorých ranných hodín môže objaviť dusno. Organizmus si tak nebude môcť dostatočne oddýchnuť ani počas noci.

V nedeľu sa pridajú aj búrky

Najväčšia zmena počasia by mala prísť v nedeľu, kedy sa začne aj astronomické leto. Podľa Slovenského hydrometeorologického ústavu začne od severozápadu postupovať do našej oblasti rozpadávajúci sa studený front. Pred jeho príchodom sa však do ovzdušia dostane ešte viac vlhkosti. Aj preto meteorológovia očakávajú miestami veľmi dusné podmienky, pričom teploty sa budú stále pohybovať medzi 30 až 35 °C.

Mračná na oblohe
Ilustračné foto: Pexels

Počas dňa začne pribúdať oblačnosť a postupne sa na viacerých miestach vyskytnú prehánky, dážď a lokálne aj intenzívne búrky. Práve horúci a vlhký vzduch vytvára ideálne podmienky na vznik výraznejšej búrkovej aktivity.

Nedeľa tak môže priniesť najnepríjemnejšiu kombináciu celého víkendu. Horúčavy síce budú pokračovať, no pocitovo ich ešte zhorší vysoká vlhkosť vzduchu. Počasie bude miestami pripomínať skleník a pobyt vonku môže byť pre mnohých ľudí mimoriadne vyčerpávajúci.

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