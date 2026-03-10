Režisér Majeský o zákulisí Let’s Dance: Odhalil, čo sa dialo za kamerami a prečo je bodovanie prísnejšie

Foto: Instagram.com/pepemajesky, Instagram.com/letsdance.markiza

Jana Petrejová
Let’s Dance
Ako vznikala špeciálna séria Let’s Dance?

Špeciálna séria obľúbenej tanečnej šou Let’s Dance už oficiálne odštartovala, pričom prvá epizóda priniesla divákom množstvo emócií, spomienok aj kvalitných tanečných vystúpení. Na parket sa totiž vrátili známe tváre, ktoré si diváci pamätajú z minulých ročníkov a ktoré v súťaži zanechali výraznú stopu.

Už prvý večer ukázal, že táto séria bude výnimočná – nielen vďaka tanečným výkonom, ale aj atmosfére, ktorá pripomína najkrajšie momenty celej šou. Diváci boli priam v úžase z výkonov súťažiacich a už po prvom kole dúfajú, že vyhrá jeden z dvoch favoritov. Podľa čoho tvorcovia vybrali práve túto zostavu účinkujúcich? Režisér obľúbenej tanečnej šou prezradil v rozhovore pre Markízu, že výber nebol náhodný.

Čo bola najväčšia výzva?

Celé mesiace pripravoval režisér Pepe Majeský obľúbenú šou a keď to celé sfinišoval, pochopiteľne, že si vydýchol a pred prvým priamym prenosom ho ovládli emócie. „Som super nadšený. Dnes boli v štúdiu prvýkrát všetci účinkujúci. Videli to štúdio, normálne sa rozsypali, roztriasli sa a naskočila im husia koža, a to je skvelý pocit, lebo je to proste niečo, čo sme na Slovensku ešte nemali. Enormne sa na to teším,“ uviedol režisér ešte pred prvou časťou Let’s Dance, ktorá bola v nedeľu 8. marca 2026.

Málokto si vie predstaviť, čo všetko tomu predchádzalo, koľko práce má za sebou a čo sa dialo v zákulisí. „Najprv som si povedal, či to nie je príliš odvážne a že či to dáme, ale mám tak skvelú produkciu, že sme to dali. Bol to síce masaker, ale vymyslel to architekt, produkcia to spravila, takže je to tip top pripravené a mohutné,“ poznamenal o priestoroch veľkolepej šou.

Musel spraviť pár zmien, ktoré mu dali celkom zabrať. „Najväčšia výzva bola asi uloženie tých tribún, a to, že my sme to vlastne museli rozšíriť celé aj do dĺžky, aj do šírky, čo bezpečnosť dovolí. Tie okolité priestory sa museli úplne inak prearanžovať. Celé to zázemie, produkcia, šatne, všetko,“ prezradil Pepe Majeský.

Očakáva zdravú rivalitu

