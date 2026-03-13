Raketa Iskander zasiahla autobus na Ukrajine: Hlásia obete, cieľom boli znovu civilisti

Najmenej traja ľudia zahynuli v piatok pri ruskom raketovom útoku na autobus neďaleko mesta Kupiansk na východe Ukrajiny, oznámili tamojší vyšetrovatelia. Ukrajinská protivzdušná obrana tvrdí, že počas nočných útokov zostrelila 117 zo 126 ruských dronov, informuje TASR.
O život prišli podľa vyšetrovateľov vodič autobusu a dvaja cestujúci. Autobus zasiahla balistická strela Iskander. Denník Ukrajinska pravda informuje, že autobus smeroval z mesta Charkov do obce Velykyj Burluk. Zranenia utrpeli štyri osoby, poškodený bol autobus a obytné budovy.
Rusi chcú dobyť Kupiansk
Ruské jednotky sa v pohraničnej Charkovskej oblasti v poslednom období snažia znovu dobyť mesto Kupiansk, ktoré Moskva obsadila v roku 2022, no ukrajinské jednotky ho neskôr získali späť.
UPŘESNĚNÍ INFORMACÍ K ÚTOKŮ NA AUTOBUS
Jak jsem psal, Rusové zasáhli autobus v Charkovské oblasti. K události došlo devět ráno.
Podle informací oblastní prokuratury byl k útoku použit raketový systém Iskander-M.
Při útoku zahynuli tři lidé (řidič a dva cestující) a další… pic.twitter.com/Kt5yvrEovw
— Andrej Fiskovec (@andrewofpolesia) March 13, 2026
Ukrajinské vzdušné sily na platforme Telegram informovali, že Rusko v noci na piatok zaútočilo na susednú krajinu 127 dronmi a raketou Iskander-M, pričom protivzdušná obrana zneškodnila 117 dronov.
Rusko sa k tomuto útoku dosiaľ nevyjadrilo. Agentúra AFP konštatuje, že Moskva počas štyri roky trvajúcej vojny tvrdí, že svoje údery nezameriava na civilistov. Na oboch stranách konfliktu zahynuli tisíce vojakov a civilistov.
K najnovšiemu útoku došlo v čase, keď ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj pricestoval do Paríža na rokovanie s francúzskou hlavou štátu Emmanuelom Macronom. Predmetom rozhovorom budú možnosti zvyšovania tlaku na Rusko.
Nahlásiť chybu v článku