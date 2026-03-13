Fico ukázal list pre Zelenského: Odkazuje mu, nech pustí ruskú ropu, ropovod Družba vraj nie je poškodený

Premiér Robert Fico vyzval predsedov všetkých parlamentných politických strán, aby sa pridali k spoločnému listu adresovanému ukrajinskému prezidentovi Volodymyrovi Zelenskému. Podľa predsedu vlády ide o otázku energetickej bezpečnosti Slovenska, ktorá by podľa neho nemala byť predmetom politických sporov.
Výzvu zverejnil Robert Fico spolu s Úradom vlády Slovenskej republiky na sociálnej sieti. Premiér v nej apeluje na lídrov strán, aby k listu pripojili svoj podpis a podporili spoločný postup Slovenska v otázke tranzitu ropy.
V liste žiadajú obnovenie tranzitu ropy cez Družbu
V dokumente slovenskí politici upozorňujú, že zastavenie tranzitu ropy cez ukrajinské územie môže mať vážne hospodárske dôsledky pre Slovensko. Podľa signatárov je energetická bezpečnosť krajiny základným národnoštátnym záujmom. List adresovaný Volodymyrovi Zelenskému obsahuje žiadosť o čo najrýchlejšie obnovenie tranzitu ropy cez ropovod Družba.
Ak by bol ropovod poškodený, slovenská strana navrhuje umožniť príchod inšpekčného tímu Európskej komisie a dotknutých krajín, ktorý by preveril rozsah poškodenia. Signatári zároveň deklarujú, že Slovensko je pripravené pomôcť pri prípadných opravách ropovodu, aby sa jeho prevádzka mohla obnoviť čo najskôr.
Podpísali ho predstavitelia koalície
Pod listom sú podpísaní predstavitelia vládnych strán vrátane Roberta Fica, Matúša Šutaja Eštoka a Andreja Danka. Dokument zároveň obsahuje aj podpisové miesta pre lídrov opozičných strán.
Miesta pre podpisy Michala Šimečku, Branislava Gröhlinga, Igora Matoviča a Milana Majerského však zostali prázdne. Premiér ich vo výzve vyzval, aby podpis doplnili a podporili spoločný postup Slovenska v otázke energetickej bezpečnosti.
