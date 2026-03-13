Fico ukázal list pre Zelenského: Odkazuje mu, nech pustí ruskú ropu, ropovod Družba vraj nie je poškodený

Foto: TASR/Pavel Neubauer, Facebook/Robert Fico﻿ a Úrad vlády Slovenskej republiky﻿

Nina Malovcová
Fico vyzval všetky parlamentné strany, aby podpísali list Zelenskému.

Premiér Robert Fico vyzval predsedov všetkých parlamentných politických strán, aby sa pridali k spoločnému listu adresovanému ukrajinskému prezidentovi Volodymyrovi Zelenskému. Podľa predsedu vlády ide o otázku energetickej bezpečnosti Slovenska, ktorá by podľa neho nemala byť predmetom politických sporov.

Výzvu zverejnil Robert Fico spolu s Úradom vlády Slovenskej republiky na sociálnej sieti. Premiér v nej apeluje na lídrov strán, aby k listu pripojili svoj podpis a podporili spoločný postup Slovenska v otázke tranzitu ropy.

V liste žiadajú obnovenie tranzitu ropy cez Družbu

V dokumente slovenskí politici upozorňujú, že zastavenie tranzitu ropy cez ukrajinské územie môže mať vážne hospodárske dôsledky pre Slovensko. Podľa signatárov je energetická bezpečnosť krajiny základným národnoštátnym záujmom. List adresovaný Volodymyrovi Zelenskému obsahuje žiadosť o čo najrýchlejšie obnovenie tranzitu ropy cez ropovod Družba.

Ak by bol ropovod poškodený, slovenská strana navrhuje umožniť príchod inšpekčného tímu Európskej komisie a dotknutých krajín, ktorý by preveril rozsah poškodenia. Signatári zároveň deklarujú, že Slovensko je pripravené pomôcť pri prípadných opravách ropovodu, aby sa jeho prevádzka mohla obnoviť čo najskôr.

Podpísali ho predstavitelia koalície

Pod listom sú podpísaní predstavitelia vládnych strán vrátane Roberta Fica, Matúša Šutaja Eštoka a Andreja Danka. Dokument zároveň obsahuje aj podpisové miesta pre lídrov opozičných strán.

Miesta pre podpisy Michala Šimečku, Branislava Gröhlinga, Igora Matoviča a Milana Majerského však zostali prázdne. Premiér ich vo výzve vyzval, aby podpis doplnili a podporili spoločný postup Slovenska v otázke energetickej bezpečnosti.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Paulíková o Málinci: Starostovia na Podpoľaní sa boja Tarabu, z prečerpávačky sa môže stať druhá…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Našli sme lacné Chorvátsko, pivo si dáte za 67 centov: Dovolenka pri Jadranskom mori vás nemusí stáť majland
Letná dovolenka
Našli sme lacné Chorvátsko, pivo si dáte za 67 centov: Dovolenka pri Jadranskom mori vás nemusí stáť majland
Eugen Korda v 1 na 1: Matovičova vláda bola čistá katastrofa, ale Ficova je úplné dno. Skrachujeme, kradnú ako straky
1 na 1
Eugen Korda v 1 na 1: Matovičova vláda bola čistá katastrofa, ale Ficova je úplné dno. Skrachujeme, kradnú ako straky
Boli sme v reštaurácii z Na nože u Novákovho kamaráta. Za obed sme zaplatili necelých 40 €
Na nože
Boli sme v reštaurácii z Na nože u Novákovho kamaráta. Za obed sme zaplatili necelých 40 €
Psychologička Denisa o mužoch v nedobrovoľnom celibáte: Problém vzniká, keď nadobudnú presvedčenie, že vzťahy sú „hra“
Psychologička Denisa o mužoch v nedobrovoľnom celibáte: Problém vzniká, keď nadobudnú presvedčenie, že vzťahy sú „hra“
15-tisíc mŕtvych a najväčšia katastrofa 3. tisícročia. Cunami dokonca posunulo japonský ostrov o dva metre
Fukušima
15-tisíc mŕtvych a najväčšia katastrofa 3. tisícročia. Cunami dokonca posunulo japonský ostrov o dva metre
Paulíková o Málinci: Starostovia na Podpoľaní sa boja Tarabu, z prečerpávačky sa môže stať druhá Slatinka
Paulíková o Málinci: Starostovia na Podpoľaní sa boja Tarabu, z prečerpávačky sa môže stať druhá Slatinka
Prechádzali sme sa po nádhernom parku. Skrytý klenot pravdepodobne poznajú len miestni
Tip na výlet
Prechádzali sme sa po nádhernom parku. Skrytý klenot pravdepodobne poznajú len miestni
Husajnovi vyvíjal zbraň, akú nemal žiadny štát na svete. Superdelo Veľký Babylon nedokončil, popravili ho tajné služby
Husajnovi vyvíjal zbraň, akú nemal žiadny štát na svete. Superdelo Veľký Babylon nedokončil, popravili ho tajné služby
Pľúca novorodencov sa menili na kameň, nikdy sa to nemalo stať. Najväčší národný škandál pochoval 1 810 ľudí
Pľúca novorodencov sa menili na kameň, nikdy sa to nemalo stať. Najväčší národný škandál pochoval 1 810 ľudí
Alisa je Ruska z najchladnejšieho mesta na svete: Priemerný plat je tu 850 eur, byt si prenajmeš aj za 229 eur
Alisa je Ruska z najchladnejšieho mesta na svete: Priemerný plat je tu 850 eur, byt si prenajmeš aj za 229 eur
V Sandorfe z Na nože za obed pre dvoch nezaplatíte ani 16 eur. Podľa šéfa IĽP môžeme byť nepriamo terčom útokov Iránu
V Sandorfe z Na nože za obed pre dvoch nezaplatíte ani 16 eur. Podľa šéfa IĽP môžeme byť nepriamo terčom útokov Iránu
Skúsený pilot urobil dve podivné chyby: Stratený let MH 370 je dodnes najväčšou leteckou záhadou v histórii
Skúsený pilot urobil dve podivné chyby: Stratený let MH 370 je dodnes najväčšou leteckou záhadou v histórii

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac